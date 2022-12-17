¡ÖBiSH¡×¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¤ò¥Þ¥Ä¥³¤¬Ê¬ÀÏ¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ï¿Ä¤¬¶¯¤¯¤Æ´è¸Ç¡×
¡¡º£Ìë12·î17Æü23»þÊüÁ÷¤Î¡Ø¥Þ¥Ä¥³²ñµÄ¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¡¢2023Ç¯¤Î²ò»¶¤¬·èÄê¤·¤¿BiSH¤Î¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¤¬ÅÐ¾ì¡£¥½¥í¤Ç¤â³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ëÃæ¤ÇÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡Ö´¶À¤ÎÆß¤ê¡×¡ÖËÜ²»¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¡×¤Î¶ìÇº¤ä³ëÆ£¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥Þ¥Ä¥³¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¤¬Èà½÷¤ÎÁÇ´é¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBiSH¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡¢¼ç±é¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹±Ç²è¤Ï¡ÖÆæ¤Î¶õµ¤¡×
¡¡BiSH¤Ç³èÆ°¤¹¤ëËµ¤é¡¢¼«¤éºî»ìºî¶Ê¤ò¹Ô¤¤¥½¥í³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤¿¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡£
¡¡Èà½÷¤¬ºî»ì¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ï¡¢À¸¤¤ë°ÕÌ£¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¸¤¤Îµ¤»ý¤Á¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆÈÆÃ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¸ÀÍÕÁª¤Ó¤¬ÆÈÆÃ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë4ºÐ¤«¤é½¬¤¤»Ï¤á¤¿¥À¥ó¥¹¥¹¥¥ë¤òÀ¸¤«¤·¡¢BiSH¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤âÃ´Åö¡£Èà½÷¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´¶À¤òÀ¸¤«¤·¤¿¿¶¤êÉÕ¤±¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤â¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÈÆÃ¤Ê²Î»ì¤ä¿¶¤êÉÕ¤±¤Ç¿Íµ¤¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥Ê¤Ï¡Ö¤É¤ó¤É¤ó´¶À¤¬»à¤ó¤Ç¤¤¤¯´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¤Æ¡¢¡ØÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï´¶À¤¬»à¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤Ê¡Ä¡×¤È¡¢É½¸½¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ´Î¤È¤Ê¤ë¡Ö´¶À¡×¤¬Æß¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇº¤ß¤òÅÇÏª¡£
¡¡¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¥Þ¥Ä¥³¤Ï¡Ö»à¤Ê¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¤Í¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥¢¥¤¥Ä¡Ê´¶À¡Ë¤Ï´é¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£²È¤Ç1¿Í¤ÇÉ÷Ï¤Æþ¤Ã¤Æ¤ë»þ¤È¤«¡Øµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¡Á¤¹¡Ù¤Ã¤Æ½Ð¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤è¡¢¥¢¥¤¥Ä¡×¤ÈÆÈ¼«¤Î¸«²ò¤òÅ¸³«¡£¤¹¤ë¤È¥¢¥¤¥Ê¤Ï¡Ö°ÊÁ°¤Ï¤ªÉ÷Ï¤¤ÇÆ¬¤Ë¥·¥ã¥ï¡¼¤¬¤¢¤¿¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¿¶¤ê¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤ê½Ð¤·¤¿¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¶²¤ì¤ë¥¢¥¤¥Ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Þ¥Ä¥³¤¬Êü¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤È¤Ï¡Ä¡©
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¢¥¤¥Ê¤Ï¤³¤ì¤«¤é¥½¥í¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤¬¥á¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¸À¸ì²½¤¹¤ë¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×¤ÈÀÎ¤«¤éÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿ÏÃ¤¹¤³¤È¤Ø¤Î¶²ÉÝ¿´¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥Þ¥Ä¥³¤¬¡ÖÊÌ¤Ë¤·¤ã¤Ù¤é¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡©¾éÀå¤ËÏÃ¤¹¤³¤È¤À¤±¤¬Á´¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÆÃ¤Ë¥¢¥¤¥Ê¤Á¤ã¤ó¤Î¾ì¹ç¤ÏÏÃ¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤¬µÕ¤Ë¤¤¤¤¤ó¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÍ¥¤·¤¯ÇØÃæ¤ò²¡¤¹¤È¡¢¥¢¥¤¥Ê¤Ï´¶¶Ë¤Þ¤ê¡Ö´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ä¡×¤È´î¤Ó¤ò¤«¤ß¤·¤á¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼å¤ß¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤·¤¿¥¢¥¤¥Ê¤Ë¥Þ¥Ä¥³¤Ï¡Ö¿Ä¤¬¶¯¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢´è¸Ç¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÈà½÷¤Î³Ú¶Ê¤òÄÌ¤·¤Æ´¶¤¸¤¿ÆÈ¼«¤ÎÊ¬ÀÏ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¸åÈ¾¤Ç¤Ï¥¢¥¤¥Ê¤Î°ìÈÖ¤ÎÍý²ò¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ëËå¡¦REIKA¤¬ÅÐ¾ì¡£É½¸½¼Ô¤È¤·¤ÆÉ½ÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¥¢¥¤¥Ê¤ÎÁÇ´é¤¬Â³¡¹¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¡¡¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡Ø¥Þ¥Ä¥³²ñµÄ¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ12·î17Æü23»þÊüÁ÷¡£