Æ£¸¶µ¨Àá¼ç±é¡Ø¥®¥ë¥¬¥á¥Ã¥·¥åFIGHT¡Ù¡¢¿¿Åç¤Ê¤ª¤ß¡¢½Ð¸ý°¡Íüº»¤é¶¦±é¥¥ã¥¹¥ÈÈ¯É½
¡¡Æ£¸¶µ¨Àá¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢Paravi¤Ë¤Æ12·î24Æü¤è¤êÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥®¥ë¥¬¥á¥Ã¥·¥åFIGHT¡Ù¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¸µTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î°ÂÅì¹°¼ù¤é11Ì¾¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Ê»¤»¤Æ¡¢90Ç¯Âå¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ÈËÜºî¤ÎÇ®¶¸¤òÉ½¸½¤·¤¿¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤½¤Ã¤¯¤ê¡ª¡¡¥¿¥ì¥ó¥ÈÀÈ´·²¤Î¡ÈT¥Ð¥Ã¥¯¤Î½÷²¦¡É¡¦À¾²¬°¡µªÌò¤ò±é¤¸¤ë¿¿Åç¤Ê¤ª¤ß
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÅÁÀâ¤Î¿¼ÌëÈÖÁÈ¡Ø¥®¥ë¥¬¥á¥Ã¥·¥å¤Ê¤¤¤È¡Ù¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤Î¼ÂÏÃ¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¡¢ÈÖÁÈÀ©ºî¿Ø»ëÅÀ¤Î¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥É¥é¥Þ¡£Åö»þ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ç¤Ò¤½¤ä¤«¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿»ëÄ°¼Ô¤Ë¤Ï¿â¤¼¤óÉ¬»ê¤Î¡Ø¥®¥ë¥¬¥á¥Ã¥·¥å¤Ê¤¤¤È¡Ù¤ò¤Û¤¦¤Õ¤Ä¤È¤µ¤»¤ë½Ð±é¼Ô¤ä¡¢Íç¥¨¥×¥í¥ó»Ñ¤ÇÎÁÍý¤¹¤ë¡ÖÌë¿©¤Ð¤ó¤¶¤¤¡×¡¢²¼Ãå»Ñ¤Î½÷À¤¿¤Á¤¬²¼Ãå¤Î¾Ò²ð¤È¶¦¤Ë²ÎÀ¼¤òÈäÏª¤¹¤ë¡Ö¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼²ÎÍØº×¡×¤Ê¤É¡¢¸½Âå¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë²û¤«¤·¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ëÅÁÀâ¤Î¿¼ÌëÈÖÁÈ¤òºî¤ê½Ð¤·¤¿Å·ºÍÅª¡¢ÊÐ¼¹Åª¡¢·Ý½ÑÅª¤Ê¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¦²ÃÆ£ÎµÌéÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤ÏÆ£¸¶µ¨Àá¡£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦·ªÅÄ½ß°ìÌò¤òÂçÅì½Ù²ð¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢µ´ºÍ¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¦²ÃÆ£¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦·ªÅÄ¤é¤ò¼è¤ê´¬¤¯¡¢¥¨¥í¤Ë¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¦Ç®¤¥¥ã¥¹¥È¿Ø11Ì¾¡£
¡¡¡Ø¥®¥ë¥¬¥á¥Ã¥·¥åFIGHT¡ÙÀ©ºî¿Ø±Ä¤Ë¤Ï¡¢²ÃÆ£¤Î±é½Ð¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤Ä¤Ä¤â¼¡Âè¤Ë´¶²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¸µ¿·Ê¹µ¼Ô¤Ç¥á¥âËâ¤Î¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¦Ì¾¹â·½²ðÌò¤ËËÙ°æ¿·ÂÀ¡£¥Æ¥ì¥Ó¤¬Âç¹¥¤¤Ç¥Æ¥ì¥ÓÅìÍÎ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡¢ÌÀ¤ë¤¤À³Ê¤È°¦¤¤ç¤¦¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë°¦¤µ¤ì¤ëAD¡¦ËÌ¸¶Ìò¤ËÂç²¼¥Ò¥í¥È¡£ÈÖÁÈ¤Î¥¨¥í¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ë¼ã´³°ú¤µ¤Ì£¤À¤¬¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä½Ð±é¼Ô¤«¤é¤Î¿®Íê¤â¸ü¤¤Íê¤ì¤ëAP¡¦±§Ìî¤¯¤ë¤ßÌò¤ËÀ¸±ÛÀéÀ²¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¶¦¤Ë¿·¤¿¤Ê´ë²è¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¹½À®ºî²È¡¦¹ìÌò¤Ë¼·À¥¸ø¡£
¡¡¤Þ¤¿ÈÖÁÈ½Ð±é¼ÔÂ¦¤Ë¤Ï¡¢°ì¸«·ÚÇö¤½¤¦¤À¤¬¡¢À©ºî¥µ¥¤¥É¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä¶¦±é¼Ô¤òµ¤¸¯¤¦ÈÖÁÈ¥á¥¤¥óMC¡¦µÜËÜ½¨¼ùÌò¤ËÕªÄªÍº¡£ËÜÅö¤Ï¥¨¥í¤¬¶ì¼ê¤À¤¬¡¢¤È¤¢¤ë¤¤Ã¤«¤±¤ÇÅÁÅý·Ý¡È¹âÂ®¥Ù¥í¡É¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¥µ¥ï¥ê¡¼ÈøÃæÌò¤Ë±ÊÌî½¡Åµ¡£¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÀ³Ê¤Ç½é¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼MC¤Ë¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦µðÆý¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¦ÂçÂô¤æ¤ê¤¨Ìò¤Ë½Ð¸ý°¡Íüº»¡£¤¿¤°¤¤¤Þ¤ì¤Ê¤ë¥¿¥ì¥ó¥ÈÀ¤äÀè¤ò¸«ÄÌ¤¹ÎÏ¤ò²ÃÆ£¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ë¸«¤¤¤À¤µ¤ì¡¢ÈÖÁÈ¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤ëT¥Ð¥Ã¥¯¤Î½÷²¦¡¦À¾²¬°¡µªÌò¤Ë¿¿Åç¤Ê¤ª¤ß¡£Ì´¤È¸½¼Â¤ËÇº¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Íç¥¨¥×¥í¥ó»Ñ¤Ç¡ÖÌë¿©¤Ð¤ó¤¶¤¤¡×¤ËÅÐ¾ì¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼²ÎÍØº×¡×¤Ç¤ÏÂç¤¤Ê·èÃÇ¤ò²¼¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¡¦ÀÐÀî¤¢¤æ¤ßÌò¤Ë¿ùËÜ°¦è½Îë¡£ÊóÆ»Èª¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÆÍÇ¡¡Ö¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼²ÎÍØº×¡×¤Î»Ê²ñ¤ËÅÐÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¥Æ¥ì¥ÓÅìÍÎ¥Ù¥Æ¥é¥ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦¹âÅÄ·ÉÌò¤ò°ÂÅì¹°¼ù¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢·ÝÇ½³¦¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¡¢ÌÜÅª¤ò¿ë¹Ô¤Î¤¿¤á¤Ë²ÃÆ£¤ä·ªÅÄ¤¿¤Á¤ò¤âÍøÍÑ¤¹¤ë¤¬µÁÍý¿Í¾ð¤â»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤ëÂç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½ê²ñÄ¹¡¦Æó³¬Æ²Ìò¤ò±©¾ìÍµ°ì¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥í¡×¤Ë¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤¿ÃË¤¿¤Á¤ÎÇ®ÎÌ¤È¡¢90Ç¯ÂåÆÃÍ¤Î¶È³¦¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò½Å¸ü´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÉ½¸½¡£ÈÖÁÈ¤ò¤Ä¤¯¤ë¼Ô¤¿¤Á¡¢±é¤¸¤ë¼Ô¤¿¤Á¡¢¤½¤·¤Æ¡Ø¥®¥ë¥¬¥á¥Ã¥·¥åFIGHT¡Ù¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥»¥¯¥·¡¼²¼Ãå¥®¥ã¥ë¤¿¤Á¤Î¥«¥ª¥¹¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤¬¼Ì¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡Ø³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡Ù¡ÊNHK¡Ë¡¢¡ØºÇ°¦¡Ù¡ÊTBS¡Ë¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤¿µÈÎÉ¿ÊÂÀÏº¡¢»£±Æ¤Ï¡ØÁ´Íç´ÆÆÄ2¡Ù¡ÊNetflix¡Ë¡¢±Ç²è¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¿¹¹±²Ï¤¬Ã´Åö¤·¤¿¡£
¡¡Paravi¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥®¥ë¥¬¥á¥Ã¥·¥åFIGHT¡Ù¤Ï¡¢Paravi¤Ë¤Æ12·î24Æü25»þ15Ê¬¤«¤éÂè1ÏÃ¤òÇÛ¿®Í½Äê¡£
¢¨¥¥ã¥¹¥È¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê
¡ãËÙ°æ¿·ÂÀ¡¢ÕªÄªÍº¤éÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢¡ËÙ°æ¿·ÂÀ
ÂæËÜ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¡¢¤Ê¤ó¤À¤³¤Î»þÂå¤Ï¡ª¡©º£¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤»ö¤Ð¤«¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡ª¤È¡¢Ê¿À®À¸¤Þ¤ì¤ÎËÍ¤Ï¶Ã¤¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤·¤¿¡£¥¿¥Ð¥³¤¬¤¢¤é¤æ¤ë¾ì½ê¤ÇµÛ¤¨¤¿¤ê¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤ÎÄä¤áÊý¤â¹ë²÷¤ÊÊýË¡¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ç¥£¥¹¥³¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Îµ¬À©¤¬´Ë¤«¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡£¤½¤Î»þÂåÆÃÍ¤Î³èµ¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£Åö»þ¤ÎÉþÁõ¤ä¥Ø¥¢¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÈ´·²¤Ë¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ËÍ¤Î¹¥¤ß¤Ç¤·¤¿¡£
É½¸½¤ÎÊýË¡¤¬¤È¤Æ¤â¼«Í³¤Ê¤³¤Î»þÂå¤ò¼ÂºÝ¤Ë·Ð¸³¤·¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤È¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë»×¤¨¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥«¥á¥é¤ÏÄã¤¯¡¢»Ö¤Ï¹â¤¯¡Ù¤Ç¤¹¡£
À§Èó¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¢¡ÕªÄªÍº
¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢Îò»Ë¤Î¤¢¤ëÈÖÁÈ¡Ö¥®¥ë¥¬¥á¥Ã¥·¥å¤Ê¤¤¤È¡×¤ò¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤·¤¿¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤Æ¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ç¤¹¡£
ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¤ÏÂ¿´¶¤Ê³ØÀ¸»þÂå¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤ÏÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¥ä¥¥â¥¤·¤¿¡¢µ²±¤¬ÁÉ¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤â±½¤Ï¹¤Þ¤ê¡¢ÅÄ¼Ë³ØÀ¸Ã£¤ÎÌÑÁÛ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ð¤«¤ê¤ÇÌå¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¤ÎÇ®ÎÌ¤ò¼º¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÇ®¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¥¥ã¥¹¥È¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â³Ú¤·¤¯¤Ï¤·¤ã¤®¤Ê¤¬¤éÀº°ìÇÕ¡¢»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇÛ¿®¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢¡±ÊÌî½¡Åµ
¤³¤ÎÌò¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Æü¤«¤é¡¢ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¥¤¥¸¥ê¡¼¤µ¤ó¤ÎÆ°²è¤Ê¤É¤ò¸«¤Æ¸¦µæ¤·¤Æ¡¢¥¤¥¸¥ê¡¼¤µ¤ó¤Î³Ú²°¤ËÉÔí¿¤Ê¤¬¤éÆÍ·â¤·¤ÆÈ¾À¸¤ò¤ªÊ¹¤¤·¤¿¤ê¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÎÊÉ»æ¤â¥¤¥¸¥ê¡¼¤µ¤ó¤Ë¤·¤Æ¶À¤Î¤è¤¦¤ËÄ¯¤á¡¢¥¤¥¸¥ê¡¼¤µ¤ó¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥à¤¹¤Ù¤¯·±Îý¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æü¡¹¡¢¥Ù¥í¤ÎÆ°¤¤ÏºÇ¹âÂ®ÅÙ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2ÂåÌÜ¥¤¥¸¥ê¡¼²¬ÅÄ½±Ì¾¤Ë¤¤¤Á¤Ð¤ó¶á¤¤ÃË¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤´±ï¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢¹âÂ®¥Ù¥í¤òÅÁÅý·ÝÇ½¤È¤·¤Æ·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤¯½êÂ¸¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡½Ð¸ý°¡Íüº»
º£²ó¡Ö¥®¥ë¥¬¥á¥Ã¥·¥åFIGHT¡×¤ÇÂçÂô¤æ¤ê¤¨Ìò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¢½Ð¸ý°¡Íüº»¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤ªÏÃ¤òÄº¤¤¤¿»þ¡¢¥®¥ë¥¬¥á¤ÎÈÖÁÈ¼«ÂÎ¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÀÎ¤ÎÆ°²è¤Ê¤É¤òÇÒ¸«¤·¤Æ¤³¤ó¤ÊÈÖÁÈ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¡¢¤¹¤´¤¤»þÂå¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂæËÜ¤òÄº¤¤¤ÆÆÉ¤ó¤À»þ¡¢Ç®¤¤ÃË¤ÎÏÃ¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¸½¾ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é³§¤µ¤ó¤ÎÇ®ÎÌ¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ°µÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤Ï¾¯¤·ÃÙ¤ì¤Æ»£±Æ¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤ÇÍ¥¤·¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤ÇËè²ó»£±Æ¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¡£ÂçÂô¤æ¤ê¤¨¤Ï¿É¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤êÉ½¤Ë¤Ï½Ð¤µ¤º¡¢ÅØÎÏ²È¤Ç¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¡¢Çº¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¼«Ê¬¤¬½ÐÍè¤ë¤³¤È¤òÁ´ÎÏ¤Ç¤¹¤ë¿Í¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÊú¤¨¤ÆÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¤È¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤È¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤Î¤è¤¦¤ÊÌò¤Ç¤·¤¿¤Î¤ÇÆñ¤·¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¶ìÇº¤Ê¤É¤â¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ö¥®¥ë¥¬¥á¥Ã¥·¥åFIGHT¡×¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¢¡¿¿Åç¤Ê¤ª¤ß
¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡Ö¥®¥ë¥¬¥á¥Ã¥·¥åFIGHT¡×¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥®¥ë¥¬¥á¥Ã¥·¥å¤Ê¤¤¤È¡×¤Ï»ä¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤è¤ê¤âÁ°¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÈÖÁÈ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÌ¾Á°¤ä°ïÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤ÊÅÁÀâ¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¥®¥ë¥¬¥á¤¬¥É¥é¥Þ²½¤¹¤ë¤ÈÊ¹¤¡¢»ä¤â¤¹¤°¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÈÎáÏÂ¤Î°¦¿Í¡É¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Î»ä¤Ç¤¹¤¬¡¢Ìòºî¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë¿ÍÀ¸½é¤ÎÆü¥µ¥í¤ËÄÌ¤Ã¤¿¤ê¡¢T¥Ð¥Ã¥¯»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¥·¡¼¥ó¤Î°Ù¤Ë¥¸¥à¤Ç¤ª¿¬¤â¥Ó¥·¥Ð¥·ÃÃ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
²áµî¤Î±ÇÁü¤â¤¿¤¯¤µ¤ó´Ñ¤Æ¡¢Ãý¤ë¤È¤¤Î²»Äø¤ä¥¢¥¯¥»¥ó¥È¡¢É½¾ð¤ÎÆÃÄ§¤ä»ÅÁð¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¸¦µæ¤·¤ÆÎ×¤Þ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£º£ºî¤ÎÃæ¤Ç¡¢°¡µª¤Á¤ã¤ó¤ÏÃ¯¤è¤ê¤âÀ®Ä¹¤Î¿¶¤êÉý¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿»Ò¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Á´5ÏÃ¤ÎÃæ¤ÇËè²óµÞÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯Èà½÷¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ä¼«¿È¤âºîÉÊ¤ÎÃæ¤ÎÈà½÷¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£°¡µª¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ä¡¢ÎáÏÂ¤Ç¤ÏÃæ¡¹¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤Î¿ô¡¹¡¢¥®¥ë¥¬¥áÀ¤Âå¤ÎÊý¤â¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤Êý¤â¥¨¥í¤È¥¨¥ó¥¿¥á¤ËÂç¿Í¤¿¤Á¤¬¿¿·õ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Àº£ºî¤òÀ§Èó³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¢¡Âç²¼¥Ò¥í¥È
25Ç¯Á°¤ÎËÍ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿1¥ö·î¸å¤ËÊüÁ÷½ªÎ»¤·¤¿ÅÁÀâ¤ÎÈÖÁÈ¡¢¡Ö¥®¥ë¥¬¥á¥Ã¥·¥å¤Ê¤¤¤È¡×¡£±½¤Ç¤·¤«Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿ÈÖÁÈ¤¬¡¢ÃÎ¤ì¤ÐÃÎ¤ë¤Û¤É°¦¤ª¤·¤¤ÈÖÁÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡£¸ÀÍÕ¡£²ñµÄ¼¼¤Î±ì¡£¥Ç¥£¥¹¥³¤ÎÅÀÌÇ¡£¥®¥é¤Ä¤¯¿Í´ÖÃ£¡£¼¡¡¹¤Ë°Ü¤êÊÑ¤ï¤ë»þÂå¤ÎÃæ¤Ç¡¢°ì¤Ä¤Î»þÂå¤Î¶õµ¤¤ò¤·¤Ã¤«¤êºî¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö»þ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤È¸½ºß¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬»×¤¤¤Ã¤¤ê½Å¤Ê¤Ã¤¿¡¢¡Ö¥®¥ë¥¬¥á¥Ã¥·¥åFIGHT¡×¡£À§Èó¡¢¤´Í÷²¼¤µ¤¤¡£
¢¡À¸±ÛÀéÀ²
AP¤Î±§Æ£¤¯¤ë¤ßÌò¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£À¸±ÛÀéÀ²¤Ç¤¹¡£
¤Á¤ç¤¦¤É»ä¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿º¢¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÈÖÁÈ¡¢¡Ö¥®¥ë¥¬¥á¥Ã¥·¥å¤Ê¤¤¤È¡×
ÅÁÀâ¤ÎÈÖÁÈ¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤¿¿Í¡¹¤ò±é¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï»ä¼«¿È¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î»þÂå¤Ë¡Ö¥®¥ë¥¬¥á¥Ã¥·¥åFIGHT¡×¤¬³§ÍÍ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ËÆÏ¤¯¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ç»ÅÊý¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤Ë¤«ÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤òºî¤ê¤¿¤¤¡¢¿Í¤ò´î¤Ð¤»¤¿¤¤¡¢¤½¤Î°ì¿´¤Ç90Ç¯Âå¤ò¶î¤±È´¤±¤¿ÃË¤¿¤Á¡¢¤½¤·¤Æ½÷¤¿¤Á¤¬¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤¼¤Ò¸«ÆÏ¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¡¼·À¥¸ø
¤³¤ÎÅÙ¡¢ºî²È¤Î¹ìÌò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡¢¼·À¥¸ø¤Ç¤¹
ËÍ¤ÏÅö»þ¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¡Ö¥®¥ë¥¬¥á¥Ã¥·¥åNIGHT¡×¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿Ìõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊËÍ¤Ç¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÅÁÀâ¤ÎÈÖÁÈ¤òÀ©ºîÂ¦¤«¤éÉÁ¤¤¤¿¥É¥é¥Þ¤ÈÊ¹¤¤¤¿»þ¡¢¤¹¤´¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÏÃ¤òÄº¤¤¤¿»þ¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤¬¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¾¯¤·¾å¤Î¼þ¤ê¤ÎÀèÇÚÊý¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤Æ¤â¤É¤ì¤À¤±À¨¤«¤Ã¤¿ÈÖÁÈ¤Ê¤Î¤«¡¢³§¤«¤é¤Ò¤·¤Ò¤·¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶¦±é¼Ô¤ÎÊý¡¹¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤¯¤é¤¤Áá¤¯½Ì¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹µ¤¨¼¼¤Ëµï¤Æ¤âÎã¤¨¤Ð¡Ö²¿¤Ë¥¨¥í¥¹¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤«¡×Åù¡¢¤ß¤ÊÉé¤±¤¸¤ÈÍÍ¡¹¤ÊÃÌµÁÅù¤ò¤·¤ÆÎÉ¤¤¶õµ¤´¶¤Î¤Þ¤Þ»£±Æ¤ËÎ×¤á¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¿ÈÁ´Îî¤Ç±é¤¸¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÄ¾ÀÜ´Ñ¤Æ¡¢¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¿ÍÃ£¤¬ËÜµ¤¤Ç¡¢Á´¤Æ¤òÅÒ¤±¤Æºî¤ê¾å¤²¤¿¡Ö¥®¥ë¥¬¥á¥Ã¥·¥åNIGHT¡×¤Ê¤é¤Ì¡Ö¥®¥ë¥¬¥á¥Ã¥·¥åFIGHT¡×¡£À§Èó¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¿ùËÜ°¦è½Îë
º£²ó¤ÎÌò¤Ï¼«Ê¬¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤óµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥É¥é¥Þ¤¬¤³¤ÎºîÉÊ¤ÇËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª90Ç¯Âå¤Ï»ä¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¤ëÁ°¤Ê¤Î¤Ç¼Ì¿¿¤Ç¤·¤«¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÈ±·¿¤ä¸ª¥Ñ¥Ã¥É¤ÎÆþ¤Ã¤¿ÇÉ¼ê¤Ê¿§¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃå¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤´¤¯²Ä°¦¤¤¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÇÉ¼ê¤ÊÉþÁõ¤¬¤Þ¤¿Î®¹Ô¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¸½¾ì¤Ç¤Ï¶¦±é¼Ô¤µ¤ó¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¡¢³§¤µ¤ó¤È¤Æ¤âÍ¥¤·¤¯¤ÆºÇ½ªÆü¤Ï¾Ð¤¤¤ÎÀä¤¨¤Ê¤¤1Æü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¤¢¤È¡¢¥®¥ë¥¬¥á¥Ã¥·¥å¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡¢º£¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¸«¤«¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¹¶¤á¤¿°áÁõ¤òÃå¤é¤ì¤¿¤Î¤â»ä¤Ï¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤·¥É¥¥É¥¤·¤¿¤Î¤ÇÇÛ¿®¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¢ö
¢¡°ÂÅì¹°¼ù
¤³¤Î¡¢¤ª»Å»ö¤ÎÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿»þ¡¢²¿¸Î¤«¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤é¼õ¤±¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë³ØÀ¸»þÂå¤ËÇØÆÁ´¶¤È¶¦¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿ÈÖÁÈ¤ÎÎ¢Â¦¤ò³À´Ö¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤ÏÈÖÁÈ³«»Ï»þ¡¢»ä¤Ï´û¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤¹¤é¡¢ÇØÆÁ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¢¤Ã¤¿»ö¤Ë²þ¤á¤Æ¶Ã¤¯¤È¶¦¤Ë¡¢Åö»þ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Àº¿À¡ª¤ËÃ¦Ë¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤ÏÅö»þ¤Î¶É¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼Ìò¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸ÍÏÇ¤¤¤ä¡¢¼ÂºÝ¤Ë»Ê²ñ¤òÃ´Åö¤·¤¿»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÉ½¸½¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£¤ÏÈ¿¾Ê¤·¤«¡¢¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°ì½Ö¤Ç¤âÅö»þ¤ÎÇ®¤¤¶õµ¤´¶¤ò¶¦Í½ÐÍè¤Æ¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡ª¢¡±©¾ìÍµ°ì
AM7¡§30¤Ë¸½¾ì¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¤¹¤Ç¤Ë¿ôÌ¾¤Î¥Ü¥Ç¥£¥³¥óÌ¼¤¿¤Á¡£
Ç®µ¤¥à¥ó¥à¥ó¡¢¤ª¿§µ¤¥à¥ó¥à¥ó¡¢¤³¤³¤Ï¤É¤³¤À¡¼¡ª
½Ð¤µ¤ì¤¿°á¾Ø¤Ï¥·¥ë¥Ð¡¼¥é¥á¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢²¶¤ÏÃ¯¤À¡¼¡ª
°ìµ¤¤Ë90Ç¯Âå¡¢¤³¤³¤Ï¥Ç¥£¥¹¥³¤ÎVIP¥ë¡¼¥à¡£¤¢¤ì¤è¤¢¤ì¤è¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¶½Ê³¤Î¥ë¥Ä¥Ü¡ª¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¥¢¥²¥¢¥²¤Ç¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¡£
²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤°¤Ã¤¿¤ê¤Î60Âå¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤ë¤ÇÌ´¤Î¤è¤¦¡¢¤¢¡µ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿