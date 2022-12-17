¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿À¶ÌîºÚÌ¾¡¢¶ËÂÀ¥Ñ¥ó¥Ä¡õ¥á¥¬¥Í¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤¤¤¤¡ª¡×¡ÖÈ¾Âµ¡©¡ª¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÀ¶ÌîºÚÌ¾¤¬16Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÂÀ¤¤¥Ñ¥ó¥Ä¤ËT¥·¥ã¥Ä¡¢¥á¥¬¥Í»Ñ¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÊÀ¶ÌîºÚÌ¾¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤¤¤¤¡ª¡×¡ÖÈ¾Âµ¡©¡ª¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡¡À¶Ìî¤Ï¡Ö¤ª¤Ä¤«¤ì¡¼¤é¤¤¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¼Ì¿¿¤òÊ£¿ôËçÅê¹Æ¡£Âç¤¤á¤Î¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤¿¼«¿È¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ÏÇò¤¤È¾ÂµT¥·¥ã¥Ä¤Ë¹õ¤¤Éý¹¥Ñ¥ó¥Ä¡¢Â¸µ¤Ï¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼¡£¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¥Ô¥ó¥¯¤Î¾®¤µ¤Ê¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¤¬º¹¤·¿§¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2020Ç¯6·î¤ËÇÐÍ¥¤ÎÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¤È·ëº§¤·¡¢º£Ç¯3·î¤Ë¤ÏÂè1»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿À¶Ìî¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤ÏÌó3½µ´Ö¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸µµ¤¤Ê»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤¤¤¤¡ª¡×¡ÖÈ¾Âµ¡©¡ª¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤ë¡ª¡×¡Ö´¨¤µ¿á¤Èô¤Ö¤¯¤é¤¤²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÂç¹¥¤¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°úÍÑ¡§¡ÖÀ¶ÌîºÚÌ¾¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷seinonana¡Ë