¥Ø¥ì¥Ë¥º¥à»þÂå¤Î¶ä²ß15Ëç ¥æ¥À¥äº½Çù¤ÇÈ¯¸«
¡ÚAFP¡á»þ»ö¡Û¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¹Í¸Å³ØÄ£¡ÊIAA¡Ë¤Ïº£½µ¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÆîÉô¤È¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥è¥ë¥À¥óÀîÀ¾´ß¡ÊWest Bank¡Ë¤Î¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÀêÎÎÃÏ¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë¥æ¥À¥äº½Çù¡ÊJudean Desert¡Ë¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿Ìó2200Ç¯Á°¤Î¶ä²ß15Ëç¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥æ¥À¥äº½Çù¤Ë¤¢¤ë¥à¥é¥Ð¥¢¥ÈÆ¶·¢¡ÊMurabba'at Cave¡Ë¤ÎÈ¯·¡¸½¾ì¤Ç½ÐÅÚ¤·¤¿ÌÚÀ½¤ÎÅû¤ÎÃæ¤«¤é¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¶ä²ß¤Ë¤Ï¡¢¸ÅÂå¥ª¥ê¥¨¥ó¥È¤È¥®¥ê¥·¥¢¤ÎÊ¸²½¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥Ø¥ì¥Ë¥º¥à»þÂå¤Î¥¨¥¸¥×¥È²¦¡¢¥×¥È¥ì¥Þ¥¤¥ª¥¹6À¤¥Õ¥£¥í¥á¥È¥ë¡ÊPtolemy VI Philometor¡¢ºß°Ìµª¸µÁ°181Ç¯¤´¤í¡Á145Ç¯¡Ë¤Î¾ÓÁü¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚËÝÌõÊÔ½¸¡ÛAFPBB News¢£´ØÏ¢µ»ö
¡¦3500Ç¯Á°¤Î¤Ä¤Ü¤«¤é¥¢¥Ø¥ó»ÄÎ±Êª ¥¤¥¹¥é¥¨¥ë
¡¦¸ÅÂå¥¨¥ë¥µ¥ì¥àÅ¡ÂðÀ×¤«¤é¾Ý²çÁõ¾þÈÄ¤¬½ÐÅÚ
¡¦Å´´ï»þÂå¤Î»ç¿§¤ËÀ÷¤á¤é¤ì¤¿»å¤¯¤ºÈ¯¸«¡¢ÃÏ°è¤Ç½é ¥¤¥¹¥é¥¨¥ë