¡Ösilent¡×¼êÏÃ´Æ½¤¤¬ÌÀ¤«¤¹»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¡õ°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ösilent¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¦Ëè½µÌÚÍË¤è¤ë10»þ¡ÁÊüÁ÷¡Ë¤ÎTVer¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±ÇÁü¡ÖÂè2¾Ï¡Á¡Èsilent¡É¤Î¸À¸ì¡Ý¼êÏÃ¡Ý¡Á¡×Æâ¤Ç¡¢¼êÏÃ´Æ½¤¤òÌ³¤á¤ë¤í¤¦¼Ô¤Î¤µ¤È¤ê¤µ¤ó¤ÈÃæÅè¸µÈþ¤µ¤ó¤¬¡¢»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¤äËÜºî¤Ë·È¤ï¤ë¾å¤Ç°Õ¼±¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Àî¸ý½ÕÆà±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤ÎÀÄ±©ÄÝ¤¬¡¢¤«¤Ä¤ÆËÜµ¤¤Ç°¦¤·¤¿Îø¿Í¡¦º´ÁÒÁÛ¡ÊÌÜ¹õÏ¡¡Ë¤È¡¢²»¤Î¤Ê¤¤À¤³¦¤Ç¡È½Ð²ñ¤¤Ä¾¤¹¡É¤È¤¤¤¦¡¢ÀÚ¤Ê¤¯¤â²¹¤«¤¤¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÉÁ¤¯´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤¬ÃúÇ«¤ËÉÁ¤«¤ì¡¢Twitter¤Î¥È¥ì¥ó¥É1°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ÉÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤È¤ê¤µ¤ó¤ÈÃæÅç¤µ¤ó¤¬¡¢ËÜºî¤Ë·È¤ï¤ë»×¤¤¤ä¡¢¼êÏÃ´Æ½¤¤Ç°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤Ê¤É¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤È¤ê¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼ª¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤Î¼þ°Ï¡¢Í§¤À¤Á¤ä²ÈÂ²¡¢Îø¿Í¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê´Ø¤ï¤êÊý¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×¤È»×¤¤¤ò½Ò¤Ù¡¢°ìÊý¤ÎÃæÅç¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀ¼ÉÕ¤¼êÏÃ¤ò¤¹¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢À¼¤Ç¤Î¤ßÏÃ¤¹Êý¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤ï¤¿¤·¤ÏÃæÅÓ¼ºÄ°¤Ç¤¹¤¬¼êÏÃ¥á¥¤¥ó¤Ç¤ÎÀ¸³è¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¤ï¤¿¤·¤Ë¶á¤¤À¸¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¼êÏÃ´Æ½¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¼êÏÃ´Æ½¤¤È¤·¤ÆËÝÌõ¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤È¤ê¤µ¤ó¤Ï¡¢ÂæËÜ¤ò·«¤êÊÖ¤·ÆÉ¤ß¡¢Êª¸ì¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤äÅÐ¾ì¿ÍÊª¡¢ÇÐÍ¥¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹Í¤¨¤¿¾å¤Ç¼êÏÃ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¡£¡Ö¼«Ê¬¤À¤±¤Ç¤Ï²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤»þ¤Ë¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Ìò¼Ô¤Îµ¤»ý¤Á¤ä¹Í¤¨¤òÂº½Å¤·¤¿¾å¤Ç¡¢°ì½ï¤ËÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈºîÉÊ¤Å¤¯¤ê¤¬ÃúÇ«¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Î¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤Ï¡¢±éµ»¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÆ±»þ¤ËÌò¤È¤·¤Æ¤Î´¶¾ð¤ò¾è¤»¤Æ¼êÏÃ¤â¤¹¤ë¡£ÃæÅè¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂçÊÑÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÂÂçÄñ¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¶¦ÄÌ¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼êÏÃ¤ÏÂçÀÚ¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡¢´Ñ¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¤Ê¤«¤Ë¤ÏÅö»ö¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤í¤¦¼Ô¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×¤È¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬ºîÉÊ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»ÑÀª¤ò¾Î»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤âÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Î¼êÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¤ò±Ç¤·¤¿¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤Ê¤É¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¡ÊÅÄÃæ³¤¡Ë