µÔÂÔ²þÁ±´«¹ð¤Ë½¾¤ï¤Ê¤¤ÊÝ°é±à¸øÉ½¡¡Åìµþ¡¦ÆüÌî»Ô
¡¡µÔÂÔ¤Î²þÁ±´«¹ð¤Ë½¾¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Åìµþ¡¦ÆüÌî»Ô¤¬»ÔÆâ¤ÎÊÝ°é±à¤ÎÌ¾Á°¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊÝ°é±àÂ¦¤Ï¡ÖµÔÂÔ¤Î»ö¼Â¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüÌî»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢3·î¡¢¡Ö¿á¾åÂ¿ËàÊ¿ÊÝ°é±à¡×¤Î¿¦°÷¤Ø¤ÎÄê´üÅª¤ÊÊ¹¤¼è¤ê¤Ç¡¢µÔÂÔ¤Îµ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ÎÁ´¿¦°÷¤äÊÝ¸î¼Ô¤Ø¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¤Ç¡¢»Ô¤Ï¿¦°÷1¿Í¤¬Ê£¿ô¤Î±à»ù¤ÎÁ´¿È¤òÄù¤áÉÕ¤±¤ë¡¢ÅÜÌÄ¤ê¤Ä¤±¤ë¡¢Éô²°¤ËÊüÃÖ¤¹¤ë¤Ê¤ÉµÔÂÔ¤ò¤·¤¿¤ÈÇ§Äê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²þÁ±¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤âµÔÂÔ¹Ô°Ù¤¬Â³¤¡¢ÌäÂê¤¬ÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢16Æü¡¢Ì¾Á°¤Î¸øÉ½¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡»Ô¤Ï·Ù»¡¤Ë¤âÁêÃÌ¤·¡¢·º»ö¹ðÈ¯¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡°ìÊý¡¢ÊÝ°é±à¤ÏÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤òÄÌ¤¸¡Ö»Ô¤«¤éº¬µò¤ÎÀâÌÀ¤¬¤Ê¤¯¡¢¤Ê¤¼µÔÂÔ¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¼çÄ¥¤·¡¢µÔÂÔ¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£