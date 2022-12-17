¹ñÏ¢¤ÈEU¡¢¥Þ¥¹¥¯»á¤Ë·Ù¹ð ¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Îµ¼Ô¥¢¥«Åà·ë¤Ç
¡ÚAFP¡á»þ»ö¡Û¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡ÊTwitter¡Ë¤ò½êÍ¤¹¤ë¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯¡ÊElon Musk¡Ë»á¤¬Ê£¿ô¤ÎÃøÌ¾µ¼Ô¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÅà·ë¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ñÏ¢¡ÊUN¡Ë¤ä²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë¤Ê¤É¤«¤é¤Ï16Æü¡¢ÈãÈ½¤ä·Ù¹ð¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡EU¤Î¹ÔÀ¯¼¹¹Ôµ¡´Ø¡¢²¤½£°Ñ°÷²ñ¡ÊEuropean Commission¡Ë¤Î¥Ù¥é¡¦¥è¥¦¥í¥Ð¡¼¡ÊVera Jourova¡Ë°Ñ°÷¤Ï¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢µ¼Ô¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¡Ö×ó°Õ¡Ê¤·¤¤¡ËÅªÅà·ë¡×¤ò¤á¤°¤ë·üÇ°¤òÉ½ÌÀ¡£¡Ö±Û¤¨¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤°ìÀþ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢Æ±¥µ¥¤¥È¤¬EUË¡°ãÈ¿¤Ç¹â³Û¤ÎÈ³¶â¤ò²Ê¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤ò·Ù¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥°¥Æ¥ì¥¹¡ÊAntonio Guterres¡Ë¹ñÏ¢»öÌ³ÁíÄ¹¤ÎÊóÆ»´±¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥É¥¥¥¸¥ã¥ê¥¯¡ÊStephane Dujarric¡Ë»á¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤¬¸¡±Ü¤ä¿È¤Î´í¸±¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡Ö´í¸±¤ÊÁ°Îã¡×¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥Þ¥¹¥¯»á¤òÈãÈ½¡£¹ñ¶¤Ê¤µ¼ÔÃÄ¡ÊRSF¡Ë¤Ï¡¢¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ËÍê¤ë¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÉÔ¾òÍý¤Ê°Ì´¡×¤À¤ÈÈóÆñ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÏÀÁè¤Ï14Æü¡¢¥Þ¥¹¥¯»á¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¸¥§¥Ã¥È¤Î°ÌÃÖ¤òÄÉÀ×¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö@elonjet¡×¤¬Åà·ë¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬È¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÅà·ë¤µ¤ì¤¿µ¼Ô¤Î°ìÉô¤Ï¡¢¡Ö@elonjet¡×¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯¤ò¥Ä¥¤¡¼¥È¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¹¥¯»á¤Ï¡¢ÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤ò¾è¤»¤¿¼Ö¤¬¡Ö¥¹¥È¡¼¥«¡¼¡×¤ËÈø¹Ô¤µ¤ì¤¿¤È¤·¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤Ï¼«¿È¤Î¥¸¥§¥Ã¥Èµ¡¤ÎÄÉÀ×¤Ë¤¢¤ë¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨º¶¡£°ÌÃÖ¾ðÊó¤ÎÊóÆ»¤Ï¼«¿È¤È²ÈÂ²¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ö°Å»¦ºÂÉ¸¡×¤Î¸ø³«¤ËÁêÅö¤¹¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¹¥¯»á¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÅà·ë¤µ¤ì¤¿µ¼Ô¤é¤¬Æ±¥µ¥¤¥È¤Î²»À¼¸òÎ®µ¡Ç½¡Ö¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡¦¥¹¥Ú¡¼¥¹¡ÊTwitter Spaces¡Ë¡×¤ò»È¤¤¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ñÏÃ¤Ë»²²Ã¡£¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¾å¤Ç¤Ï¡ÖÃ¯¤â¤¬Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë°·¤ï¤ì¡×¡¢µ¼Ô¤òÆÃÊÌ°·¤¤¤Ï¤·¤Ê¤¤¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¼«¿È¤Î¼çÄ¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îº¬µò¤Ï¼¨¤µ¤º¡¢¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤µ¤é¤ËÄÉµÚ¤µ¤ì¤ë¤È²ñÏÃ¤«¤éÂà½Ð¡£¤½¤Î¸å¡¢¤³¤Î¡Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¡×µ¡Ç½¤ÏÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚËÝÌõÊÔ½¸¡ÛAFPBB News¢£´ØÏ¢µ»ö
¡¦¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡¢¥Þ¥¹¥¯»á¤Î¼èºàµ¼Ô¤é¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÅà·ë
¡¦¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡¢¥Þ¥¹¥¯»á¤Î¥¸¥§¥Ã¥Èµ¡ÄÉÀ×¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÅà·ë
¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¤¬·Ç¤²¤ë¸ÀÏÀ¤Î¼«Í³¤Ï¡Ö¸¸ÁÛ¡× ¥¦¥§¥¹¥È¤µ¤óÄÉÊü¤ÇÏªÄè