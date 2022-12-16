¡Ø¥¯¥í¥µ¥®¡Ù¾×·â¥é¥¹¥È¤ËÆ°ÍÉ¹¤¬¤ë¡ÖÉ¹Ãì¤Á¤ã¤óÂç¾æÉ×¡©¡×¡ÖÍè½µºÇ½ª²ó¤«¡Ä¡×
¡¡¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¡¦King ¡õ Prince¤ÎÊ¿Ìî»çÍÔ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢TBS·Ï¶âÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥¯¥í¥µ¥®¡Ù¡ÊËè½µ¶âÍË¡¡¸å10¡§00¡Ë¤ÎÂè9ÏÃ¤¬¡¢16Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¡È¥Û¥¹¥ÈÉ÷¡ÉÊ¿Ìî»çÍÔ¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¥Ô¡¼¥¹¡ª
¡¡¸¶ºî¤Ï¹õ´Ý¡¦²Æ¸¶Éð¤Ë¤è¤ëÌ¡²è¡Ø¥¯¥í¥µ¥®¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢2006Ç¯¤Ë¤ÏTBS¤Ë¤Æ»³²¼ÃÒµ×¼ç±é¤ÇÏ¢Â³¥É¥é¥Þ²½¡¢08Ç¯¤Ë±Ç²è²½¤µ¤ì¤¿¡£º£ºî¤Ç¤Ï¡¢13Ç¯¤ËÁ´42´¬¤Ç´°·ë¤·¤¿Ì¡²è¥·¥ê¡¼¥º¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢¤¤¤ï¤Ð¡È¡Ø¥¯¥í¥µ¥®¡Ù´°Á´ÈÇ¡É¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ë¥É¥é¥Þ²½¡£2022Ç¯¤Î¸½Âå¤òÉñÂæ¤Ë¡¢º£¤ÎÆüËÜ¤Ç¥ê¥¢¥ë¤Ëµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ëº¾µ½¤Ë¡Ö¥¯¥í¥µ¥®¡×¤¬¶ô¤é¤¤¤Ä¤¯¡£¡Öº¾µ½¡×¤¬Ã¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿È¶á¤Ê¶¼°Ò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½Âå¤ÎÆüËÜ¤Ç¡¢¡Ö¥¯¥í¥µ¥®¡×¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°ÅÌö¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸¶ºî´°·ëÁ°¤ÎÁ°¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÉÁ¤«¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¹õºêvs²ÈÂ²¤òÃ¥¤Ã¤¿ºÇÂç¤Î½ÉÅ¨¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤âº£ºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Âè9ÏÃ¤Ï¡¢·Ù»¡¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¹õºê¡ÊÊ¿Ìî»çÍÔ¡Ë¤Ï¡¢·º»ö¤¿¤Á¤«¤é¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤Ç³Î¸Ç¤¿¤ë¾Úµò¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ò¤Þ¤ï¤ê¶ä¹ÔÆâÉô¤Î¼Ô¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÍÑ°Õ¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢·ËÌÚ¡Ê»°±ºÍ§ÏÂ¡Ë¤Î¤È¤³¤í¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤¿¹õºê¤Ï¡¢º£²ó¤Î°ì·ï¤Ç·ËÌÚ¤Î¸µ¤Ë¤¤¤ë¸Â¤êÊõ¾ò¡Êº´¡¹ÌÚÂ¢Ç·²ð¡Ë¤ò¶ô¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¿È¤ò¤â¤Ã¤ÆÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¹õºê¤Ï¡¢·ËÌÚ¤Ë·èÊÌ¤ò¹ð¤²¡¢¤½¤ì¤ò·ËÌÚ¤â¼õ¤±»ß¤á¤ë¡£¡Ö¶ô¤¤¹ç¤¤¤À¤Ê¡×¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¹õºê¤Ï¡¢É¹Ãì¡Ê¹õÅç·ëºÚ¡Ë¤ËÎ¹Î©¤Ä¤³¤È¤ò¹ð¤²¡¢°¦Ç¤Î¥¯¥í¤òÍÂ¤±¤Æ¹ÔÊý¤ò¤¯¤é¤Þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¹õºê¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é2½µ´Ö¤¬²á¤®¡¢Êõ¾ò¤ÏÌ±À¯ÅÞµÄ°÷¡¦³÷À¸¼ÓÀé»Ò¡Ê½©»³ºÚÄÅ»Ò¡Ë¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£³÷À¸¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬¡ÖºÇ¸å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡×¤È¿·ÅÞÎ©¤Á¾å¤²¤ò²èºö¡£¤½¤Î»ñ¶â¤È¤·¤ÆÊõ¾ò¤Ë100²¯±ß¤ò½àÈ÷¤¹¤ë¤è¤¦Ì¿¤¸¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤È¤¢¤ëÌîË¾¤òÊú¤¯Êõ¾ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Î»ñ¶âÄó¶¡¤Ï¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤Ê¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¹õºê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆ±¤¸¤³¤È¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼Î¤Æ¤¿¹õºê¤ÏÊõ¾ò¤òÅÝ¤¹¤¿¤áÊ³Æ®¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡Ä¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¡¡Âè9ÏÃ¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¹õºê¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç²¿¼Ô¤«¤ËÉ¹Ãì¤¬Ï¢¤ìµî¤é¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¡£¼¡½µ23Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëºÇ½ª²ó¤Ë¸þ¤±¡¢ÅÜÅó¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤â¤¦Íè½µºÇ½ª²ó¤«¡Ä¡×¡ÖÉ¹Ãì¤Á¤ã¤óÂç¾æÉ×¡©¡×¡Ö¹õºê¤¯¤ó¡¢¤É¤¦¤«¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£