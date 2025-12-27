¡ÚËÌ³¤Æ»¡ÛÅß¤ÎÀä·Ê20Áª¡ÃÇò¶ä¤ÎÂç¼«Á³¤òËþµÊ¤¹¤ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤äÀä·Ê¡¢Àã¤Þ¤Ä¤ê¤ä¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢Åß¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¸¸ÁÛÅª¤ÊÀã¤ÈÉ¹¤ÎÀ¤³¦¤òÂÎ¸³¡ª
¿ÀÈëÅª¤ÊÀä·Ê¤Ð¤«¤ê¡ª
Àã¤ÈÉ¹¤ÎÂç¼«Á³Àä·Ê6Áª
Spot.1
¡Ú11¡Á3·î¡¦Èþ±ÍÄ®¡ÛÀÄ¤¯µ±¤¯¿ÀÈë¤ÎÃÓ¡¿Çò¶âÀÄ¤¤ÃÓ
³¨¤Î¶ñ¤òÍÏ¤«¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÉÔ»×µÄ¤Ê¿§¹ç¤¤¤ÎÃÓ¡£Åß¤Î´Ö¤ÏÉ¹·ë¤·¡¢ÀÄ¤¤¿åÌÌ¤Ï¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ìë´Ö¤Î¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤¬¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£Î©¤Á¸Ï¤ì¤¿¥«¥é¥Þ¥Ä¤¬¿ÀÈëÅª¤ÇÆÈÆÃ¤ÊÊ·°Ïµ¤¡£
¢£Çò¶âÀÄ¤¤ÃÓ¡Ê¤·¤í¤¬¤Í¤¢¤ª¤¤¤¤¤±¡Ë
½»½ê¡§ËÌ³¤Æ»¾åÀî·´Èþ±ÍÄ®Çò¶â
TEL¡§0166-92-4321¡ÊÈþ±ÍÄ®¾¦¹©´Ñ¸÷¸òÎ®²Ý¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×17¡Á21»þ¡ÊÊÑÆ°¤¢¤ê¡¢Ãó¼Ö¾ìÍøÍÑ¤Ï7»þ¡Á21»þ30Ê¬¡Ë
¥¢¥¯¥»¥¹¡§JRÈþ±Í±Ø¤«¤é¼Ö¤Ç20Ê¬
Spot.2
¡Ú1·îÃæ½Ü¡Á3·î¾å½Ü¡¦Ëº¢Ä®¡ÛÅß¤Î³¤´ß¤ËÂÇ¤Á¾å¤¬¤ëÉ¹¤ÎÊõÀÐ¡¿¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¥¢¥¤¥¹
½½¾¡Àî¤«¤éÂÀÊ¿ÍÎ¤ËÎ®¤ì½Ð¤Æ¡¢³¤´ß¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿É¹²ô¤¬ÊõÀÐ¤Î¤è¤¦¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤¦¤è¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£ÂÀÍÛ¸÷¤ò¼õ¤±¤Æ¹ï¡¹¤ÈÊÑ¤ï¤ëÉ½¾ð¤Ï¡¢´¶Æ°Åª¤ÊÈþ¤·¤µ¡£
¢£¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¥¢¥¤¥¹¡Ê¤¸¤å¤¨¤ê¡¼¤¢¤¤¤¹¡Ë
½»½ê¡§ËÌ³¤Æ»ÃæÀî·´Ëº¢Ä®ÂçÄÅ³¤´ß
TEL¡§015-574-2217¡ÊËº¢Ä®»º¶È²Ý¾¦¹©´Ñ¸÷·¸¡Ë
¥¢¥¯¥»¥¹¡§ÂÓ¹»Ô³¹Ãæ¿´Éô¤«¤é¼Ö¤ÇÌó1»þ´Ö
¢¨Ï©¾åÃó¼Ö¤äÂç¤¤ÊÀ¼¤ÇÏÃ¤¹¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤ÎÌÂÏÇ¤Ë¤Ê¤ë¹ÔÆ°¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦
Spot.3
¡Ú1·îÃæ½Ü¡Á²¼½Ü¡¦¾å»ÎËÚÄ®¡ÛÉ¹¤Î¤Ê¤«¤Ë¸½¤ì¤ëÉÔ»×µÄ¤Ê¿å¶ÌÌÏÍÍ¡¿¥¢¥¤¥¹¥Ð¥Ö¥ë
¸ÐÄì¤«¤éÍ¯¤½Ð¤¿¥¬¥¹¤¬¡¢¸ÐÌÌ¶á¤¯¤ÇË¢¤Î·Á¤ËÅà¤Ã¤¿¤â¤Î¡£É¹¤Î¤Ê¤«¤Ë¸½¤ì¤ë¿å¶ÌÌÏÍÍ¤Ï¡¢¤«¤ï¤¤¤¯¤â¤É¤³¤«ÉÔ»×µÄ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·ëÉ¹¤·¤¿¸ÐÌÌ¤òÊâ¤¤¤Æ¡¢¶á¤¯¤«¤éÆ©¤ÄÌ¤Ã¤¿¤¤ì¤¤¤Ê¥¢¥¤¥¹¥Ð¥Ö¥ë¤ò¸«³Ø¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¢¥¤¥¹¥Ð¥Ö¥ë¡Ê¤¢¤¤¤¹¤Ð¤Ö¤ë¡Ë
½»½ê¡§ËÌ³¤Æ»²ÏÅì·´¾å»ÎËÚÄ®¤Ì¤«¤Ó¤é¸»Àô¶¿
TEL¡§01564-7-7272¡Ê¾å»ÎËÚÄ®´Ñ¸÷¶¨²ñ¡Ë
¥¢¥¯¥»¥¹¡§JRÂÓ¹±Ø¤«¤é¼Ö¤ÇÌó1»þ´Ö20Ê¬
¢¨¸«³Ø¤ÎºÝ¤Ï¸½ÃÏ¤Î¥¬¥¤¥ÉÉÕ¤¥Ä¥¢¡¼¤¬¤ª¤¹¤¹¤á
Spot.4
¡Ú1¡Á2·î¡¦¹¹ÊÌÂ¼¡Û»ÞÀè¤Þ¤Ç¿¿¤ÃÇò¤Ëµ±¤¯Åß¤ÎÌÚ¡¹¡¿Ì¸É¹¡Ê¤à¤Ò¤ç¤¦¡Ë
É¹ÅÀ²¼Ìó2¡Á10¡ëC¤Î´Ä¶²¼¤ÇÂçµ¤Ãæ¤Î¿åÊ¬¤äÌ¸¤¬¼ù¤ËÉÕÃå¤·¡¢ÌÚ¡¹¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¡£ËÌ³¤Æ»³ÆÃÏ¤Ç¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¹¹ÊÌÂ¼¤ÎÀªÍº¡Ê¤»¤ª¡ËÃÏ¶è¤ÏÆÃ¤Ë¾ò·ï¤¬¤è¤¯¡¢Á´¹ñ¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Ì¸É¹¡Ê¤à¤Ò¤ç¤¦¡Ë
½»½ê¡§ËÌ³¤Æ»¹¹ÊÌÂ¼ÀªÍº
TEL¡§0155-52-2211¡Ê¹¹ÊÌÂ¼»º¶È²Ý¤Õ¤ë¤µ¤È´Û¡Ë
¥¢¥¯¥»¥¹¡§ÂÓ¹¡¦¹Èø¼«Æ°¼ÖÆ»¹¹ÊÌIC¤«¤é¼Ö¤Ç20Ê¬
Spot.5
¡Ú1¡Á4·î¡¦¾å»ÎËÚÄ®¡ÛÅß¤«¤é½Õ¤Ë¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¸¸¤Î¶¶¡¿¥¿¥¦¥·¥å¥Ù¥ÄÀî¶¶ÎÂ
¾¼ÏÂ12Ç¯¡Ê1937¡Ë¤ËÂ¤¤é¤ì¤¿Å´Æ»¶¶¤Ç¡¢Åß¡Á½Õ°Ê³°¤Ï¥À¥à¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¡Ö¸¸¤Î¶¶¡×¤È¤â¤è¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å¸Ë¾Âæ¤«¤é¤Î¸«³Ø¤Î¤Û¤«¡¢¤½¤Ð¤Ç´Õ¾Þ¤Ç¤¤ë¥Ä¥¢¡¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥¿¥¦¥·¥å¥Ù¥ÄÀî¶¶ÎÂ¡Ê¤¿¤¦¤·¤å¤Ù¤Ä¤¬¤ï¤¤ç¤¦¤ê¤ç¤¦¡Ë
½»½ê¡§ËÌ³¤Æ»²ÏÅì·´¾å»ÎËÚÄ®¤Ì¤«¤Ó¤é¸»Àô¶¿
TEL¡§01564-7-7272¡Ê¾å»ÎËÚÄ®´Ñ¸÷¶¨²ñ¡Ë
¥¢¥¯¥»¥¹¡§JRÂÓ¹±Ø¤«¤é¼Ö¤Ç1»þ´Ö
¢¨¶á¤¯¤Ç¸«¤ë¤Ë¤Ï¥Ä¥¢¡¼¤Ø¤Î»²²Ã¤¬É¬Í×
Spot.6
¡Ú1·îÃæ½Ü¡Á2·î¡¦¶üÏ©»Ô¡ÛÂç¾®¤ÎÉ¹¤Î±ßÈ×¤¬ÀîÌÌ¤ËÉâ¤«¤Ö¡¿¶üÏ©Àî¤ÎÏ¡ÍÕÉ¹¡Ê¤Ï¤¹¤Ï¤´¤ª¤ê¡Ë
¸·Åß´ü¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¼«Á³¸½¾Ý¤Ç¡¢¿åÌÌ¤ËÄ¥¤Ã¤¿É¹¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¤¢¤¦¤³¤È¤Ç´Ý¤¯¤Ê¤ê¡¢ÎÐ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿Ï¡¤ÎÍÕ¤Î¤è¤¦¤ÊÉ¹¤¬¿åÌÌ¤ËÉâ¤«¤Ó¤Þ¤¹¡£´Ñ»¡¤ÏÁáÄ«¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
¢£¶üÏ©Àî¤ÎÏ¡ÍÕÉ¹¡Ê¤¯¤·¤í¤¬¤ï¤Î¤Ï¤¹¤Ï¤´¤ª¤ê¡Ë
½»½ê¡§ËÌ³¤Æ»¶üÏ©»ÔÊÀÉñ¶¶¤Ê¤É
TEL¡§0154-31-1996¡Ê¶üÏ©´Ñ¸÷¥³¥ó¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¶¨²ñ¡Ë
¥¢¥¯¥»¥¹¡§JR¶üÏ©±Ø¤«¤éÅÌÊâ15Ê¬
¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ç³Ú¤·¤à¡ª
Æ»Åì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀä·ÊÂÎ¸³7Áª
Spot.1
¡Ú12·î²¼½Ü¡Á3·î¾å½Ü¡¦»¥ËÚ»Ô¡ÛÇÏ¾å¤«¤é¸«¤ëÀã·Ê¿§¤Ï³ÊÊÌ¡¿Àã¾å¾èÇÏ
»¥ËÚÆîÉô¤ÎÈ¬·õ»³¤ÎÏ¼¤Ç¡¢¥¦¥§¥¹¥¿¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¾èÇÏ¤òÂÎ¸³¡£ÉßÃÏÆâ¤Ç´ðËÜÁàºî¤ò³Ð¤¨¤¿¤é¡¢Çò¶ä¤ÎÀä·Ê¤ÎÀ¤³¦¤Ø½ÐÈ¯¡ª ¿·Àã¤Î´¶³Ð¤òÇÏ¾å¤ÇÌ£¤ï¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£Àã¾å¾èÇÏ¡Ê¤»¤Ä¤¸¤ç¤¦¤¸¤ç¤¦¤Ð¡Ë
½»½ê¡§ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔÆî¶èÄã»³114
TEL¡§080-4093-3673¡Ê¥ï¥¤¥ë¥É¥à¥¹¥¿¥ó¥°¥¹¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§10¡Á16»þ¡ÊÍ×Í½Ìó¡Ë
ÄêµÙÆü¡§´ü´ÖÃæÌµµÙ
¥¢¥¯¥»¥¹¡§»¥ËÚÃæ¿´Éô¤«¤é¼Ö¤ÇÌó50Ê¬
ÎÁ¶â¡§50Ê¬1Ëü1000±ß
Spot.2
¡Ú1·î²¼½Ü¡Á3·î¡¦ÌÖÁö»Ô¡ÛÅß¤Î¥ª¥Û¡¼¥Ä¥¯³¤¤òËä¤á¤ëÂçÇ÷ÎÏ¤ÎÎ®É¹É÷·Ê¡¿ÌÖÁöÎ®É¹´Ñ¸÷ºÕÉ¹Á¥¤ª¡¼¤í¤é
¥ª¥Û¡¼¥Ä¥¯³¤¤ËË¬¤ì¤ëÎ®É¹¤Ï¡¢Æ»Åì¤ÎÅß¤òÂåÉ½¤¹¤ëÀä·Ê¡£ÌÖÁö¤Ç¤ÏÎ®É¹¤Î³¤¤ò¿Ê¤à¥¯¥ë¡¼¥ºÁ¥¤¬±¿¹Ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢´Ö¶á¤ÇÎ®É¹¤ò´Ñ»¡¤Ç¤¤ë¡£±¿¤¬¤è¤±¤ì¤Ð¥ª¥¸¥í¥ï¥·¤ä¥¢¥¶¥é¥·¤Ê¤É¤ÎÌîÀ¸Æ°Êª¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â!?
Spot.3
¡Ú11¡Á3·î¡¦Äï»Ò¶þÄ®¡Û¸¸ÁÛÅª¤Ê¸÷·Ê¤¬¹¤¬¤ëÀî¤ò¿Ê¤à¡¿Åß¤Î¶üÏ©Àî¸»Î®¥«¥Ì¡¼¥Ä¥¢¡¼
ËÉÙ¤ÊÍ¯¿å¤Î¤¿¤áÅß¤Ç¤âÅà¤é¤Ê¤¤¶üÏ©Àî¤ò¡¢¥«¥Ì¡¼¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È²¼¤ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡£Ì¸É¹¡¢¤±¤¢¤é¤·¡¢¥¿¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥À¥¹¥È¤È¡¢Â¿¤¯¤ÎÅß¤ÎÀä·Ê¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Þ¤¹¡£
¢£Åß¤Î¶üÏ©Àî¸»Î®¥«¥Ì¡¼¥Ä¥¢¡¼
½»½ê¡Ê½¸¹ç¾ì½ê¡Ë¡§ËÌ³¤Æ»»¥Äï»Ò¶þÄ®¶þ¼ÐÏ©¥«¥Ì¡¼¾è¾ì
TEL¡§015-483-3987¡Ê¼ÐÏ©eco¥Ä¥¢¡¼¥º¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§Æü¤Î½Ð¤«¤éÆüË×¤Þ¤Ç
ÄêµÙÆü¡§´ü´ÖÃæÌµµÙ
¥¢¥¯¥»¥¹¡§JRËà¼þ±Ø¤«¤é¼Ö¤Ç20Ê¬
ÎÁ¶â¡§Ìó2»þ´Ö9000±ß
Spot.4
¡Ú1·î¾å½Ü¡Á3·î¾å½Ü¡¦ÌÖÁö»Ô¡ÛÎ®É¹¤¬¸«¤¨¤ëÀã¸¶¤òÁÖ²÷¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¡¿ÌÖÁö ¥Õ¥¡¥Ã¥È¥Ð¥¤¥¯ÂÎ¸³¥Ä¥¢¡¼
ÀãÆ»¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤ÆÁö¹Ô¤Ç¤¤ë¶ËÂÀ¥¿¥¤¥ä¤Î¼«Å¾¼Ö¤Ç¡¢Î®É¹¤¬Éâ¤«¤Ö¥ª¥Û¡¼¥Ä¥¯³¤¤Î³¤´ßÀþ¤òÁö¤ê¤Þ¤¹¡£¥µ¥¤¥¯¥ë¥¬¥¤¥É¤¬Æ±¹Ô¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤âÏ¢¤ì¤ä½÷À¤â»²²Ã¤·¤ä¤¹¤¯¡¢ÂÀ¤¤¥¿¥¤¥ä¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î°ÂÄê´¶¤¬³Ú¤·¤¤¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡£
¢£ÌÖÁö ¥Õ¥¡¥Ã¥È¥Ð¥¤¥¯ÂÎ¸³¥Ä¥¢¡¼¡Ê¤¢¤Ð¤·¤ê ¤Õ¤¡¤Ã¤È¤Ð¤¤¤¯¤¿¤¤¤±¤ó¤Ä¤¢¡¼¡Ë
½»½ê¡Ê½¸¹ç¾ì½ê¡Ë¡§Æ»¤Î±Ø Î®É¹³¹Æ»ÌÖÁö
TEL¡§0152-44-5849¡ÊÌÖÁö»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§9»þ30Ê¬¡Á13»þ
ÄêµÙÆü¡§´ü´ÖÃæÌµµÙ
¥¢¥¯¥»¥¹¡§JRÌÖÁö±Ø¤«¤éÌÖÁö¥Ð¥¹¤ÇÆ»¤Î±Ø Î®É¹ºÕÉ¹Á¥¤Î¤ê¤Ð¤Þ¤Ç10Ê¬
ÎÁ¶â¡§³¤´ßÀþ¥³¡¼¥¹1»þ30Ê¬6600±ß¤Ê¤É
Spot.5
¡Ú1·î¾å½Ü¡Á3·îÃæ½Ü¡¦ÌÖÁö»Ô¡Û¼ê¤Ö¤é¤ÇOK¡ªµ¤·Ú¤ËÉ¹¾åÄà¤ê¡¿ÌÖÁö¸Ð¥ï¥«¥µ¥®Äà¤ê
Æ»Æâ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¿Íµ¤¤Ê¥ï¥«¥µ¥®Äà¤ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¡£Äà¤ê´È¤Ê¤É¤ÎÆ»¶ñ¤Ï¤Ò¤È¤È¤ª¤ê¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ç¤¡¢µ¤·Ú¤Ë¥ï¥«¥µ¥®Äà¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£Å·¤×¤é¥»¥Ã¥È¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¤â¤¢¤ê¡¢Äà¤ê¤¿¤Æ¤ò¤½¤Î¾ì¤ÇÄ´Íý¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¢£ÌÖÁö¸Ð¥ï¥«¥µ¥®Äà¤ê¡Ê¤¢¤Ð¤·¤ê¤³¤ï¤«¤µ¤®¤Ä¤ê¡Ë
½»½ê¡§ËÌ³¤Æ»ÌÖÁö»Ô¸Æ¿Í823-2ÃÏÀè
TEL¡§0152-44-5849¡ÊÌÖÁö»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§8»þ30Ê¬¡Á16»þ
ÄêµÙÆü¡§´ü´ÖÃæÌµµÙ
¥¢¥¯¥»¥¹¡§JRÌÖÁö±Ø¤«¤é¥Ð¥¹¤Ç10Ê¬¡¢ÌÖÁö´Ñ¸÷¥Û¥Æ¥ëÁ°²¼¼Ö¡¢ÅÌÊâ5Ê¬
ÎÁ¶â¡§Í·µùÎÁ900±ß¡¢Âß¤·´È¤Ê¤É¤È¤Î¥»¥Ã¥ÈÎÁ¶â2200±ß
Spot.6
¡Ú12·î²¼½Ü¡Á3·î14Æüº¢Í½Äê¡¦Àê´§Â¼¡ÛÉ¹¤Î¾å¤ò³ê¤ê¹ß¤ê¤ëÁÖ²÷ÂÎ¸³¡¿É¹¤Î³ê¤êÂæ
¥¢¥¤¥¹¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¤ÎÅ¸Ë¾Âæ¤«¤é³ê¤ê²¼¤ê¤ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡£¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÉ¹¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬½Ð¤Æ¥¹¥ê¥ëËþÅÀ¡ª ¿ÈÄ¹À©¸Â¤Î¤Ê¤¤¡¢»Ò¤É¤âÍÑ¤Î¾®¤µ¤Ê¤¹¤Ù¤êÂæ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£É¹¤Î³ê¤êÂæ¡Ê¤³¤ª¤ê¤Î¤¹¤Ù¤ê¤À¤¤¡Ë
½»½ê¡§ËÌ³¤Æ»Àê´§Â¼Ãæ¥È¥Þ¥à
TEL¡§0167-58-1111¡ÊÀ±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È ¥È¥Þ¥à¡Ë
±Ä¶È´Ö¡§17¡Á22»þ¡ÊºÇ½ªÆþ¾ì21»þ30Ê¬¡Ë
ÄêµÙÆü¡§´ü´ÖÃæÌµµÙ
¥¢¥¯¥»¥¹¡§JR¥È¥Þ¥à±Ø¤«¤éÌµÎÁ¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¤Ç10Ê¬
ÎÁ¶â¡§¥¢¥¤¥¹¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸Æþ¾ì600±ß¡Ê¿å¤Î³ê¤êÂæ¤ÏÌµÎÁ¡Ë¢¨6ºÐ°Ê¾å¤¬ÂÐ¾Ý
Spot.7
¡Ú12·î²¼½Ü¡Á3·î¾å½Ü¡¦Æ¶Ìì¸ÐÄ®¡Û°ìÌÌ¤ÎÀã·Ê¿§¤Î¤Ê¤«¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤¯³êÁö¡¿ÀãÍ·¹¾ì¥¹¥Î¡¼¥é¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°
Æ¶Ìì¸ÐÈÊ¤Ë¤¢¤ë¥ì¥¹¥È¥Ï¥¦¥¹¡Ö¥µ¥¤¥íÅ¸Ë¾Âæ¡×¤ÎÃæÄí¤ÇÅß¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢¥¹¥Î¡¼¥â¡¼¥Ó¥ë¤Ë¸£°ú¤µ¤ì¤ë¥é¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°ÂÎ¸³¡£Èþ¤·¤¤Æ¶Ìì¸Ð¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¤Î³êÁö¤Ïµ¤Ê¬ÁÖ²÷¤Ç¤¹¡£
¢£ÀãÍ·¹¾ì¥¹¥Î¡¼¥é¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê¤æ¤¤æ¤¦¤Ò¤í¤Ð¤¹¤Î¡¼¤é¤Õ¤Æ¤£¤ó¤°¡Ë
½»½ê¡§ËÌ³¤Æ»Æ¶Ìì¸ÐÄ®À®¹á3-5
TEL¡§0142-87-2221¡ÊÆ¶Ìì¸Ð¥µ¥¤¥íÅ¸Ë¾Âæ¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§10¡Á15»þ
ÄêµÙÆü¡§ÉÔÄêµÙ
¥¢¥¯¥»¥¹¡§Æ»±û¼«Æ°¼ÖÆ»Æ¶Ìì¸ÐIC¤«¤é¼Ö¤Ç15Ê¬
ÎÁ¶â¡§10Ê¬1500±ß
Àã·Ê¿§¤¬¸¸ÁÛÅª¤Ë¡ª
¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡õ¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë7Áª
¢¨¾õ¶·¤Ë¤è¤ê³«ºÅÃæ»ßÅù¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤Î¤¦¤¨¡¢¤ª¤Ç¤«¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Spot.1
¡Ú2·î¡¦»¥ËÚ»Ô¡Û»¥ËÚ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÅß¤Îº×¤ê¡¿¤µ¤Ã¤Ý¤íÀã¤Þ¤Ä¤ê
À¤³¦¤«¤é¤âÂ¿¤¯¤Î¸«ÊªµÒ¤¬Ë¬¤ì¤ë¡¢Âç¿Íµ¤¥¤¥Ù¥ó¥È¡£ÂçÄÌ¸ø±à¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÂç¾®¤ÎÀãÁü¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³Ú¤·¤ß¤ÏÂ¿ºÌ¡£Àã¤À¤ë¤Þºî¤êÂÎ¸³¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ê¤É¡¢µ¤·Ú¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Spot.2
¡Ú11·î²¼½Ü¡Á3·îÃæ½Ü¡¦»¥ËÚ»Ô¡Û»¥ËÚÃæ¿´Éô¤ò¤¤é¤á¤¯¸÷¤¬¾þ¤ë¡¿¤µ¤Ã¤Ý¤í¥Û¥ï¥¤¥È¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó
»¥ËÚ»Ô³¹Ãæ¿´Éô¤Î5¤Ä¤Î²ñ¾ì¤Ç¡¢Ìµ¿ô¤Î¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬½Ö¤¯¿Íµ¤¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡£±ØÁ°ÄÌ²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢±ØÁ°¤«¤é¤¹¤¹¤¤Î¸òº¹ÅÀ¤Þ¤Ç1.5km¤Ë¤â¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢ÊÂÌÚ¤¬LED¤ÇÁõ¾þ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Spot.3
¡Ú2·îÃæ½Ü¡¦¾®Ã®»Ô¡Û¥¥ã¥ó¥É¥ë¤¬¸¸ÁÛÅª¤ËÅô¤ë¡¿¾®Ã®Àã¤¢¤«¤ê¤ÎÏ©
¾®Ã®±¿²Ï¤äµì¹ñÅ´¼êµÜÀþÀ×¤Ê¤É¤¬¡¢¥¥ã¥ó¥É¥ë¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤¤ÌÀ¤«¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£²¹¤«¤ß¤¢¤ë¸÷¤¬ÆÈÆÃ¤ÎÉ÷¾ð¡£
Spot.4
¡Ú2·î¾å½Ü¡¦°°Àî»Ô¡Û¹ëÀãÃÏÂÓ¡¦°°Àî¤ÎÀã¤ò³Ú¤·¤àº×Åµ¡¿°°ÀîÅß¤Þ¤Ä¤ê
°°Àî¤Ç³«¤«¤ì¤ë¡ÖÀã¤ÈÉ¹¤È¤¢¤«¤ê¤Îº×Åµ¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿°ìÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¡£ÂçÀãÁü¤ËÊ»Àß¤µ¤ì¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Û¤«¡¢Ìë¤Î²Ö²Ð¤äÉ¹»é»É¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤ÎºîÉÊ¤Ê¤É¤¬Åß¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
Spot.5Âç¾®¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ¹¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¤¬ÊÂ¤ÖÉ¹¤ÎÈþ½Ñ´Û¤¬½Ð¸½¡£Æ©ÌÀÅÙ¤Î¹â¤¤»Ùãô¸Ð¤Î¸Ð¿å¤ò¿á¤ÉÕ¤±Åà¤é¤»¤¿É¹¤Ï½ãÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢ÀÄ¤¯À¡¤ó¤À¿§¹ç¤¤¤ò¸«¤»¤ë¡£Ìë¤Ï¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¿§Á¯¤ä¤«¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú1·î²¼½Ü¡Á2·î²¼½Ü¡¦ÀéºÐ»Ô¡Û»Ùãô¸Ð¥Ö¥ë¡¼¤ÎÉ¹¤ËÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¡ª¡¿ÀéºÐ¡¦»Ùãô¸ÐÉ¹Þ¹¤Þ¤Ä¤ê
Spot.6
¡Ú2·î¡Á3·î¾å½Ü¡¦¶üÏ©»Ô¡ÛÉ¹ÅÀ²¼¤ÎÅß¶õ¤òÁ¯¤ä¤«¤ËÀ÷¤á¤ë¡¿°¤´¨¸ÐÉ¹¾å¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë ICE¡¦°¦¤¹¡¦°¤´¨¡ÖÅß²Ú²Ð¡×
É¹·ë¤·¤¿°¤´¨¸Ð¤Î¤¦¤¨¤Ç¤Î¡ÖÅß²Ú²Ð¡×¤Ï¡¢´ü´ÖÃæËèÆü³«ºÅ¡Ê°Å·¸õ¡¢ÇËÅ·¹Ó»þ¤ÏÃæ»ß¡Ë¡£´ü´ÖÃæ¤ÎÆüÃæ¤Ï¡Ö¤¢¤¤¤¹¤é¤ó¤É°¤´¨¡×¤Ç¤ÎÅß¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
Spot.7
¡Ú1·î²¼½Ü¡Á3·î¾å½Ü¡¦¾åÀîÄ®¡ÛÂì¤ò¤âÅà¤ë´¨¤µ¤ò°ìÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡¿ÁØ±À¶®²¹ÀôÉ¹ßÆ¤Þ¤Ä¤ê
ÀÐ¼íÀî¤Î²ÏÀîÉß¤ò²ñ¾ì¤Ë¡¢Âç¾®¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ¹¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿É¹¤Î¸¸ÁÛ²ñ¾ì¾åÀîÄ®ÁØ±À¶®Åª¤ÊÉ÷·Ê¤¬¤ß¤â¤Î¡£²Ö²Ð¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
