PlayStationの大ヒットゲーム「The Last Of Us」(ラスト・オブ・アス)を米HBOが実写ドラマ化した「THE LAST OF US」(全9話)が、アメリカと同時の2023年1月16日午前11時より、U-NEXTで独占配信されることが明らかになった。

2013年にPlayStation(R)3専用タイトルとして発売された「The Last Of Us」は、菌類起因の感染症によって文明崩壊したアメリカが舞台のサバイバル・アクションゲーム。実写さながらの映像クオリティーと、終末世界で展開する緻密なシナリオが評価され、全世界で200部門以上のゲームアワードを受賞。2020年に続編、今年9月にはPlayStation(R)で1作目のリメイク版がリリースされた。

実写版でも、感染症によって文明崩壊から20年が経ったアメリカを舞台に、過去のトラウマを抱える主人公ジョエルと、身元不明の少女エリーの物語が描かれる。エリーを隔離地域から脱出させる「運び屋」の仕事を受けるジョエルだが、次第に残酷で悲痛な旅へと発展する。菌類に寄生され凶暴化した感染者、連邦軍、ならず者などがはびこるアメリカ全土を横断するなかで、血のつながらない二人が絆を深めていく。

ジョエル役はドラマ「マンダロリアン」でお馴染みのペドロ・パスカル、エリー役は「ゲーム・オブ・スローンズ」のベラ・ラムジーが担当。ガブリエル・ルナ、ニコ・パーカー、マール・ダンドリッジらが脇を固める。脚本・監督・製作総指揮には、ゲーム版のクリエイティブディレクターでもあるニール・ドラックマンが名を連ねている。(編集部・倉本拓弥)

