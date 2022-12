映画『シックス・センス』『スプリット』などのM・ナイト・シャマラン監督が手がけた最新作『ノック 終末の訪問者』が、2023年4月7日に日本公開されることが決定し、予告編とポスタービジュアルが公開された。

『ノック 終末の訪問者』は、ポール・トレンブレイの小説「The Cabin at the End of the World」を原案とする終末スリラー。休日を満喫する家族が、“終末”を止める使命を背負った謎の訪問者から「しくじれば…世界は滅びる」と究極の選択を迫られる。

予告編は、少女が森の中で無骨な謎の男から「僕はレナードよろしくね」と手を差し伸べられる不穏なシーンからスタート。不審な男を目撃した娘の家族は山小屋に立てこもるものの、凶器を持った4人の謎の訪問者はドアを破って侵入する。囚われた家族に、男は「我々の使命は“終末”を止めること。 君たち家族の“選択”に懸かってる」と意味深な言葉を告げる。ポスタービジュアルにも「その選択の結末は、家族の犠牲か、世界の終焉か。」というキャッチコピーと共に、武器を担いだ4人の後ろ姿が描かれている。

謎の訪問者役は、マーベル映画『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』シリーズなどのデイヴ・バウティスタや、『ハリー・ポッター』シリーズのロン役で知られるルパート・グリントらが担当。悲劇に襲われる同性カップルの家族を、ベン・オルドリッジ(「PENNYWORTH/ペニーワース」)とジョナサン・グロフ(『マトリックス レザレクションズ』)が演じている。(編集部・倉本拓弥)