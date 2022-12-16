º£Ç¯¤Î³ÎÄê¿½¹ð¤Ç²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤4¤Ä¤ÎÊÑ¹¹ÅÀ
ÎáÏÂ4Ç¯¤Î³ÎÄê¿½¹ð¤Ç¤Ï¡¢Âç¤¤¯4¤Ä¤Î²þÀµ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¼Ì¿¿¡§masa¡¿PIXTA¡Ë
º£Ç¯¤Î³ÎÄê¿½¹ð¤Ç¤Ï¡¢Âç¤¤¯4¤Ä¤Î²þÀµ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡¿½¹ð½ñ¤ÎÍÍ¼°¤ÎÊÑ¹¹¡¢¢½»Âð¥í¡¼¥ó¹µ½ü¤Î²þÀµ¡Ê¥±¡¼¥¹¤Ë¤è¤êÁýÀÇ¤Þ¤¿¤Ï¸ºÀÇ¡Ë¡¢£¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡¦Áý²þÃÛ¤ò¤·¤¿¤È¤¤ÎÀÇ³Û¹µ½ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î²þÀµ¡Ê½»Âð¥í¡¼¥ó¹µ½ü¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤°Ê³°¤Ï¸ºÀÇ¡Ë¡¢¤Âà¿¦½êÆÀ¤Î·×»»ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î²þÀµ¡ÊÁýÀÇ¡Ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ø¼«Ê¬¤Ç¤¹¤é¤¹¤é¤Ç¤¤ë³ÎÄê¿½¹ð¤Î½ñ¤Êý¡¡ÎáÏÂ5Ç¯3·î15ÆüÄùÀÚÊ¬¡Ù¤«¤é²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
1.¡Ö¿½¹ð½ñA¡×¤¬ÇÑ»ß¤µ¤ì¤Æ¿·ÍÍ¼°¤Ë¡ª
º£Ç¯¡¢²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤²þÀµÅÀ¤Î1¤Ä¤á¤Ï¡¢¿½¹ð½ñ¤ÎÍÍ¼°¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
½¾Íè¤Ï¡¢µëÍ¿½êÆÀ¡¦»¨½êÆÀ¡¦ÇÛÅö½êÆÀ¡¦°ì»þ½êÆÀ¤Î¤¢¤ë¿Í¤¬»È¤¦¡Ö¿½¹ð½ñA¡×¡Ê4¤Ä¤Î½êÆÀÀìÍÑ¡Ë¤È¡¢Ã¯¤Ç¤â»È¤¨¤ë¡Ö¿½¹ð½ñB¡×¡Ê¤¹¤Ù¤Æ¤Î½êÆÀ¤ËÂÐ±þ¡Ë¤Î2¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿½¹ð½ñA¤¬ÇÑ»ß¤µ¤ì¡¢¿·¤·¤¤ÍÍ¼°¤Î¿½¹ð½ñ¤ËÅý°ì¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¿·¤·¤¤¿½¹ð½ñ¤Ï½¾Íè¤Î¿½¹ð½ñB¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸ÍÍ¼°¡£¿½¹ð½ñA¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ï¾¯¤·¸ÍÏÇ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢µÆþÍó¤¬Áý¤¨¤¿¤À¤±¤Ç¡¢½ñ¤¹þ¤ßÊý¤È·×»»ÊýË¡¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤´°Â¿´¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¿·ÍÍ¼°¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¡¢½¤Àµ¿½¹ð¤ÎºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿½¹ð½ñÂè¸ÞÉ½¤¬ÇÑ»ß¤µ¤ì¡¢¿·¤·¤¤¿½¹ð½ñ¤Ç½¤Àµ¿½¹ð¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2.½»Âð¥í¡¼¥ó¹µ½ü¤¬²þÀµ¤µ¤ì¤¿¡ª
½»Âð¥í¡¼¥ó¹µ½ü¤Î²þÀµ¤Ç¤Ï¡¢¡½»Âð¥í¡¼¥ó¹µ½üÎ¨¤Î°ú¤²¼¤²¡ÊÁýÀÇ¡Ë¡¢¢¹µ½üºÇ¹â³Û¤È¼ÚÆþ¸ÂÅÙ³Û¤Î°ú¤²¼¤²¡ÊÁýÀÇ¡Ë¡¢£¹µ½ü¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë´ü´Ö¤ÎÊÑ¹¹¡Ê½¾Íè¤è¤êÄ¹¤¯¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¡¢Ã»¤¯¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¡¢½¾Íè¤ÈÆ±¤¸¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢ÁýÀÇ¡¢¸ºÀÇ¡¢Áý¸º¤Ê¤·¤Î3¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡Ë¡¢¤½êÆÀÍ×·ï¤Î°ú¤²¼¤²¡ÊÈÏ°Ï¤¬¶¹¤¯¤Ê¤ë¡Ë¡¢¥Ãæ¸Å½»Âð¤ÎÍ×·ï¤Î¸«Ä¾¤·¡ÊÍ×·ï¤Ë³ºÅö¤¹¤ì¤Ð¸ºÀÇ¡Ë¡¢¦½»Ì±ÀÇ¤Î½»Âð¥í¡¼¥ó¹µ½ü²ÄÇ½ºÇ¹â³Û¤Ê¤É¤ÎÊÑ¹¹¡ÊÁýÀÇ¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¶¤Ã¤È¿Þ¤Ç¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡¢²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÚÆþ¸ÂÅÙ³Û¤È¹µ½üºÇ¹â³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÎáÏÂ4¡Á5Ç¯Æþµï¤ÈÎáÏÂ6¡Á7Ç¯Æþµï¤Î2ÃÊ³¬¤ÇÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÎáÏÂ6¡Á7Ç¯Æþµï¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¼ÚÆþ¸ÂÅÙ³Û¤È¹µ½üºÇ¹â³Û¤¬ÎáÏÂ4¡Á5Ç¯Æþµï¤Î¤È¤¤è¤ê²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤Ë¡¢°ìÈÌ¤Î½»Âð¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¯¡¢ÎáÏÂ4¡Á5Ç¯Æþµï¤Ç¤ÏºÇ¹â21Ëü±ß¤¢¤Ã¤¿¹µ½ü³Û¤¬¡¢ÎáÏÂ6¡Á7Ç¯Æþµï¤Ç¤Ï¡¢¡Ö0¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê³°ÉôÇÛ¿®Àè¤Ç¤Ï²èÁü¤òÁ´Éô±ÜÍ÷¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤ÏÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆâ¤Ç¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¡ü½»Âð¥í¡¼¥ó¹µ½üÎ¨
¡ü¹µ½ü³Û¤È´ü´Ö
¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾¯¤·¾Ü¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡½»Âð¥í¡¼¥ó¹µ½üÎ¨¤Î°ú¤²¼¤²¡ÊÁýÀÇ¡Ë¢ª0.7¡ó¤Ë
²þÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¹µ½üÎ¨¤¬0.7¡ó¡Ê½¾Íè1¡ó¡Ë¤Ë°ú¤²¼¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤«¤é½»Âð¥í¡¼¥ó¹µ½ü³Û¤Ï¡¢¡ÖÇ¯Ëö¥í¡¼¥ó»Ä¹â¡ß0.7¡ó¡×¤Î»»¼°¤Ç·×»»¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÁýÀÇ¤È¤Ê¤ë²þÀµ¤Ç¤¹¡£
¢¹µ½üºÇ¹â³Û¤È¼ÚÆþ¸ÂÅÙ³Û¤Î°ú¤²¼¤²¡ÊÁýÀÇ¡Ë
½»Âð¥í¡¼¥ó¹µ½ü¤Ë¤Ï¡¢¹µ½üºÇ¹â³Û¡Ê¸ÂÅÙ³Û¡Ë¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤òÄ¶¤¨¤¿¹µ½ü¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
º£²ó¤Î²þÀµ¤Ç¤Ï¡¢´Ä¶ÀÇ½¤Ë±þ¤¸¤Æ4¤Ä¤Î¶èÊ¬¤¬¤â¤¦¤±¤é¤ì¡¢´Ä¶ÀÇ½¤¬¤è¤¤½»Âð¤Û¤É¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î¼ÚÆþ¸ÂÅÙ³Û¡Ê¡¤ÇÀâÌÀ¤·¤¿»»¼°¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¸ÂÅÙ³Û¡Ë¤¬¾å¤¬¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¹µ½ü¤ÎºÇ¹â³Û¤â¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½¾Íè¡¢½»Âð¤Î¶èÊ¬¤Ï°ìÈÌ¤Î½»Âð¤ÈÇ§Äê½»Âð¤Î2¤Ä¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤«¤é¤Ï¡ÖZEH¡Ê¥¼¥Ã¥Á¡Ë¿å½à¾Ê¥¨¥Í½»Âð¡×¡Ê²¼¿Þ»²¾È¡Ë¤È¡Ö¾Ê¥¨¥Í´ð½àÅ¬¹ç½»Âð¡×¡Ê²¼¿Þ»²¾È¡Ë¤È¤¤¤¦¶èÊ¬¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹µ½ü¤ÎºÇ¹â³Û¤òÂç¤¤¤½ç¤ËÊÂ¤Ù¤ë¤È¡¢ÎáÏÂ4¡Á5Ç¯Æþµï¡¢¿·ÃÛ½»Âð¡¦Çã¼èºÆÈÎ½»Âð¡Ê²¼¿Þ»²¾È¡Ë¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥Ã¥×1¡¡Ç§Äê½»Âð
ºÇ¹â35Ëü±ß¡Ê½»Âð¥í¡¼¥ó»Ä¹â5000Ëü±ß¤Þ¤Ç¡Ë
¡¡¡¡¢ªÎáÏÂ6¡Á7Ç¯Æþµï¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¹â31Ëü5000±ß¡Ê3Ëü5000±ß²¼¤¬¤ë¡Ë
¥È¥Ã¥×2¡¡ZEH¿å½à¾Ê¥¨¥Í½»Âð¡§¿·Àß
ºÇ¹â31Ëü5000±ß¡ÊÆ±¾å4500Ëü±ß¤Þ¤Ç¡Ë
¡¡¡¡¢ªÎáÏÂ6¡Á7Ç¯Æþµï¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¹â24Ëü5000±ß¡Ê7Ëü±ß²¼¤¬¤ë¡Ë
¥È¥Ã¥×3¡¡¾Ê¥¨¥Í´ð½àÅ¬¹ç½»Âð¡§¿·Àß
ºÇ¹â28Ëü±ß¡ÊÆ±¾å4000Ëü±ß¤Þ¤Ç¡Ë
¡¡¡¡¢ªÎáÏÂ6¡Á7Ç¯Æþµï¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¹â21Ëü±ß¡Ê7Ëü±ß²¼¤¬¤ë¡Ë
¥È¥Ã¥×4¡¡°ìÈÌ¤Î½»Âð
ºÇ¹â21Ëü±ß¡ÊÆ±¾å3000Ëü±ß¤Þ¤Ç¡Ë
¡¡¡¡¢ªÎáÏÂ6¡Á7Ç¯Æþµï¤Ç¤Ï¡¢¹µ½ü³Û¤¬¡Ö0¡×¡Ê21Ëü±ß²¼¤¬¤ë¡Ë
¹µ½ü´ü´Ö¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¤È¤¯¤ËÃí°Õ
£¹µ½ü´ü´Ö¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¤ä¤ä¤³¤·¤¤¤Î¤ÇÃí°Õ¡ª¡ÊÁýÀÇ¡¢¸ºÀÇ¡¢Áý¸º¤Ê¤·¤Î3¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡Ë¡¡
º£²ó¤Î²þÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢¿·ÃÛ½»Âð¤Î¹µ½ü´ü´Ö¤Ï13Ç¯¡Ê½¾Íè13Ç¯¤Þ¤¿¤Ï10Ç¯¡Ë¡¢Ãæ¸Å½»Âð¤Ï10Ç¯¡Ê½¾Íè13Ç¯¤Þ¤¿¤Ï10Ç¯¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿·ÃÛ½»Âð¤ÈÃæ¸Å½»Âð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢½¾Íè¤Ï¡¢²¼¿Þ¤Î¡ÖÎáÏÂ4Ç¯Ãæ¤ËÆþµï¡×¤ÎÆÃÎã¡ÊÆÃÊÌÆÃÎã¼èÆÀ¤Þ¤¿¤ÏÆÃÎãÆÃÊÌÆÃÎã¼èÆÀ¡§¿Þ¤Î±¦Ã¼¤ËµºÜ¡Ë¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤È¤¤Ï13Ç¯¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¤È¤¤Ï10Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£
¤½êÆÀÍ×·ï¤Î°ú¤²¼¤²¡ÊÈÏ°Ï¤¬¶¹¤¯¤Ê¤ë¡Ë¢ª2000Ëü±ß¤Ø
½»Âð¥í¡¼¥ó¹µ½ü¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤Î½êÆÀÍ×·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢½¾Íè¤Î3000Ëü±ß¤¬2000Ëü±ß¤Ë°ú¤²¼¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾å¿Þ»²¾È¡Ë¡£¹µ½ü¤ÎÂÐ¾Ý¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¹ç·×½êÆÀ¤¬2000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÇ¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¹µ½ü¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¹ç·×½êÆÀ¤¬1000Ëü±ß°Ê²¼¤Î¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢½¾Íè¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¡¢½»Âð¤Î¾²ÌÌÀÑ¤¬40Ö°Ê¾å¡ÊÄÌ¾ï50Ö°Ê¾å¤¬Í×·ï¡Ë¤Î¾ì¹ç¤Ë¤â¡¢¹µ½ü¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ãæ¸Å½»Âð¤ÎÍ×·ï¤Î¸«Ä¾¤·¡ÊÍ×·ï¤Ë³ºÅö¤¹¤ì¤Ð¸ºÀÇ¡Ë
Ãæ¸Å½»Âð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¾ò·ï¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢¾¼ÏÂ57Ç¯1·î1Æü°Ê¹ß¤Ë·úÃÛ¤µ¤ì¤¿½»Âð¤¬ÂÐ¾Ý¤Ë²Ã¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ÎÂÑ²Ð·úÃÛÊª¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤Î¼èÆÀ¤ÎÆü°ÊÁ°25Ç¯°ÊÆâ¡¢ÂÑ²Ð·úÃÛÊª°Ê³°¤Î·úÊª¤Î¾ì¹ç¤Ï20Ç¯°ÊÆâ¤Ë·úÃÛ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡×¤¬Í×·ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¦½»Ì±ÀÇ¤Î½»Âð¥í¡¼¥ó¹µ½ü²ÄÇ½ºÇ¹â³Û¤Ê¤É¤ÎÊÑ¹¹¡ÊÁýÀÇ¡Ë
½»Âð¥í¡¼¥ó¹µ½ü¤Ç¤Ï¡¢½êÆÀÀÇ¤«¤é¹µ½ü³Û¤ò°ú¤ÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢½»Ì±ÀÇ¤«¤é¤â¹µ½ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÀ¤â²þÀµ¤¬¤¢¤ê¡¢¹µ½ü²ÄÇ½ºÇ¹â³Û¤¬9Ëü7500±ß¡Ê½¾Íè13Ëü6500±ß¡Ë¤Ë°ú¤²¼¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¹µ½ü³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö²ÝÀÇ½êÆÀ¡ß5¡ó¡Ê½¾Íè7¡ó¡Ë¡×¤Ç·×»»¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
3.¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡¦Áý²þÃÛ¤ò¤·¤¿¤È¤¤ÎÀÇ³Û¹µ½ü¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿
¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤äÁý²þÃÛ¤ò¤·¤¿¤È¤¤ÎÀÇ³Û¹µ½ü¤Ë¤Ï¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¹µ½ü¡¢½»ÂðÂÑ¿Ì²þ½¤ÆÃÊÌ¹µ½ü¡¢½»ÂðÆÃÄê²þ½¤ÆÃÊÌÀÇ³Û¹µ½ü¤Î3¤Ä¤¬¤â¤¦¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤Á½»ÂðÂÑ¿Ì²þ½¤ÆÃÊÌ¹µ½ü¤È½»ÂðÆÃÄê²þ½¤ÆÃÊÌÀÇ³Û¹µ½ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹µ½ü³Û¤¬¾å¾è¤»¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²þÀµ¸å¤Î¹µ½üºÇ¹â³Û¤ä¹µ½ü³Û¤Î·×»»ÊýË¡¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡¢¼¡É½¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜÊ¸259¥Ú¡¼¥¸¾åÈ¾Ê¬¤Ê¤ª¡¢ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡ÖÆÃÄêÁý²þÃÛÅùÆÃÊÌ¹µ½ü¡×¤Ï¡¢ÎáÏÂ3Ç¯Ëö¤ÇÅ¬ÍÑ´ü¸Â¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²þÀµ¸å¤Î¹µ½ü¤Î¼ç¤ÊÅ¬ÍÑ¾ò·ï¤Ê¤É¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
4.¶ÐÂ³Ç¯¿ô5Ç¯°Ê²¼¤ÎÂà¿¦½êÆÀ¤Î·×»»ÊýË¡¤¬ÊÑ¹¹
°ìÈÌ½¾¶È°÷¤¬5Ç¯°Ê²¼¤ÇÂà¿¦¤·¡¢Âà¿¦¶â¡ÊÃ»´üÂà¿¦¼êÅö¡Ë¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÂà¿¦½êÆÀ¤Î·×»»ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î²þÀµ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÂà¿¦¶â¡ÝÂà¿¦½êÆÀ¹µ½ü³Û¡×¤Ç·×»»¤·¤¿¶â³Û¤¬300Ëü±ßÄ¶¤Î¾ì¹ç¡¢Âà¿¦¶â¤Î¤¦¤Á300Ëü±ßÄ¶¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2Ê¬¤Î1²ÝÀÇ¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤º¡¢²¼¤Î»»¼°¤ÇÂà¿¦½êÆÀ¤ò·×»»¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤Ï¡¢300Ëü±ß¤È¤¤¤¦¶èÀÚ¤ê¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¡ÊÂà¿¦¶â¡ÝÂà¿¦½êÆÀ¹µ½ü³Û¡Ë¡à2¡×¤Î»»¼°¤ÇÂà¿¦½êÆÀ¤¬·×»»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡¢Âç¤¤¯¾åµ¤Î4¤Ä¤Î²þÀµ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¡¢º£Ç¯¤Î³ÎÄê¿½¹ð¤ò¾è¤êÀÚ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê¹½À®¡§Á°·¦ÌÀ»Ò¡Ë
¡ÊÅÏÊÕ µÁÂ§ ¡§ ¸øÇ§²ñ·×»Î¡¦ÀÇÍý»Î¡Ë