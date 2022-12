ロッテリア各店では2022年12月26日から「リラックマ」とコラボした福袋「リラックマといっしょ ごゆるりランドの福袋」を、全国の店舗で販売開始します(※一部店舗を除く)。

数量限定のため、狙う人は早めのチェックが吉ですよ。

リラックマグッズと商品引換券4000円分

「リラックマといっしょ ごゆるりランドの福袋」には、お菓子でできた不思議な遊園地を夢見る「リラックマ」のモチーフに、ロッテリアのハンバーガーやポテトなどのイラストデザインを組み合わせたグッズと、商品引換券4000円相当が入っています。

販売価格は3980円です。

内容はこちら。

・トートバッグ

・ミニクッション

・クリアステッカー

・卓上カレンダー

・「ロッテリア商品引換券」4000 円相当分

商品引換券だけで元が取れるお得な内容です。

「トートバッグ」は、A4 サイズが入る使いやすいサイズです。遊園地ではしゃぐリラックマたちのイラストがフロントに描かれています。

シンプルな線画に、温かみのある色合いで着色したイラストで、大人の女性でも日常使いしやすいデザインです。

「ミニクッション」は、お家の中ではもちろん、オフィスや車内などでも活躍してくれそうな小さめサイズのクッションです。

表面はクッキーに囲まれて幸せそうなリラックマたち、裏面にはリラックマとロッテリアメニューのイラストを散りばめた、シックでおしゃれなデザインです。

「クリアステッカー」は、クリア素材を使用した透け感がかわいいシールです。

遊園地を楽しむリラックマたちのデザイン2種と、ロッテリアメニューとリラックマたちがデザインされたオリジナルデザインの2種があります。

「卓上カレンダー」は、デスクの上で様々なリラックマの表情が楽しめます。カレンダーの裏面には毎月異なるデザインのイラストが採用されているので、飽きることなく使えそうですね。

「ロッテリア商品引換券」は、下記の4000 円相当の商品と交換ができます。有効期限はいずれも23年3月31日まで。

・「絶品チーズバーガー」1枚、「エビバーガー」1枚

・「チキンからあげっと(3本入り)」1枚

・「ふるポテ」4枚(好きなフレーバーが選べます)

・「LO プレミアムブレンド」1枚

・「ホットココア」1枚

・「ドリンク M」4枚

福袋の購入はひとり3個までです。

