ジェームズ・マカヴォイ、『ダーク・マテリアルズ』シーズン3ではよりファイターに！

『X-MEN』シリーズのプロフェッサーXことチャールズ・エグゼビア役などで知られるジェームズ・マカヴォイ。先月「東京コミックコンベンション2022」のため来日を果たした彼が、アスリエル卿役で出演しているドラマ『ダーク・マテリアル』のシーズン3について語った。米Entertainment Weeklyが報じている。

【関連記事】U-NEXT最新おすすめ海外ドラマランキング【2022年版】関連作品も一緒に楽しめる!

『ダーク・マテリアルズ』は、英国人作家フィリップ・プルマンによるベストセラー小説「ライラの冒険」三部作を下敷きにした壮大なファンタジー。"ダイモン"と呼ばれる言葉を話す守護霊たちが存在するパラレルワールドで孤児の少女ライラの冒険を描いている。シーズン1で数話、シーズン2に至ってはほぼ出番のなかったアスリエル卿だが、米国で12月5日(月)より始まったファイナルのシーズン3では、これから起こる物語において重要な存在になるという。ジェームズが以下のように語った。

「彼は主人公ではないけど、間違いなく鍵となるキャラクターだ。いろいろなことをやろうとしている。彼は自由のために闘うファイターであり、反逆者でもある。科学者とエンジニアという要素もちゃんと残されているけど、シーズン3ではこれまでよりもっと戦闘的で兵士のようになっているよ。彼にはもともと軍人の雰囲気があったけど、今度の彼はリーダーとしての部分が全開になっているんだ」

#HisDarkMaterials season 3 will expand role of James McAvoy's Asriel from bookhttps://t.co/daLFqCxkfs pic.twitter.com/3afn0XxBtG

- Radio Times (@RadioTimes) August 26, 2022