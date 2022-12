人気ゲーム「ダンジョンズ&ドラゴンズ」を、クリス・パイン主演で実写映画化した『ダンジョンズ&ドラゴンズ/アウトローたちの誇り』(2023年3月31日公開)より、クリス・パイン、ミシェル・ロドリゲスら荒くれパーティメンバーや、ヴィランに扮するヒュー・グラント、さらに迫力満点のモンスターたちも続々登場するメイキング特別映像が公開された。

【動画】誰と観るか決めるメイキング特別映像

フォーゴトン・レルムと呼ばれる中世ヨーロッパ風の世界を舞台に、世の中を動かし得るほどのお宝、ドラゴンをはじめとした個性際立つクリーチャーたち、戦いを華やかに盛り上げる魔法や巧みなアクションシーン、邪悪を極めるヴィラン…と、アクションファンタジーに欠かせない要素がすべて詰め込まれた物語を、映画でしか描けない壮大な世界観と、進化を続ける映像クオリティで描く。

主人公エドガン(演:クリス・パイン)は、盗賊稼業に勤しむアウトロー。彼が旧知の仲である戦士ホルガ(演:ミシェル・ロドリゲス)とはじめた新たな旅は、「ヤバイやつを助けたら超ヤバイのが現れた!!」とかつてない状況に追い込まれる。

アウトローな盗賊稼業で修羅場をくぐり抜けてきたはずの彼らでさえ、一筋縄でいかないこと間違いナシの冒険と戦いにむけ、パーティの仲間に選んだのは、特殊能力を持った魔法使いサイモン(演:ジャスティス・スミス)、モンスターと混血のティーフリング”ドルイド僧”のドリック(演:ソフィア・リリス)、そして聖騎士ゼンク(演:レゲ=ジャン・ペイジ)と実にユニークな面々。

見たことのないダンジョンに立ちはだかる困難、手ごわい敵の数々、難易度破滅級のクエストを凸凹パーティがいかに攻略していくのか!? 娘キーラを誘拐するエドガンのかつての友人・詐欺師のフォージ役に扮する名優ヒュー・グラントの参戦も大きな見どころとなっている。

メイキング特別映像では、「これはヒーロー冒険ものだ。でも主役はアウトローたち!世界を救うためにドラゴンや魔女と戦うんだ」と少年心をくすぐる語り口のクリス・パインに続き、ミシェル・ロドリゲスも「観る人がヒーローを見つけるの。それぞれの冒険があるから!」と力を込めたりと、それぞれに非常にクセの強い個性を持つパーティメンバーを演じたキャスト陣が登場。

推しキャラ探しの楽しみもあり、誰を選んでもいつしか心をグッとつかまれ心の昂りがとまらなくなる、このアウトローたちが世界を救わんと大奮闘する異色の物語について紹介していく。彼らの宿敵となるヴィランを演じたヒュー・グラントも「私(の演じた役)は詐欺師で冷酷だが赤い魔女よりマシだ(笑)」と皮肉めいた笑顔で話すなど、垣間見えるジョーク満載の本編の一部にも期待が高まるばかり。

また、彼らと対峙するモンスターたちをリアルに描き出すべく、『ジュラシック・ワールド』シリーズの撮影での活用でも広く知られる超精巧撮影技術・アニマトロニクスにより産み出されたドラゴンの頭部も映し出され、映画ならではのド迫力バトルのクオリティも見せつける。

普段の見た目は小柄な聖職者ながら、巨大かつ凶暴な”アウルベア”へ変身するインパクト大なキャラクターのドリックを演じたソフィア・リリスが「一目見れば、製作チームの努力がわかる!」と語るように、必殺技や魔法、モンスター、中世風の街並みにキケンなダンジョン…と大冒険の醍醐味がこれでもかと詰めこまれていることがうかがえ、製作陣のこだわりを感じさせる。映像の締めくくりには、ミシェル・ロドリゲスが「この映画、かなりイケてるよ!」と太鼓判を押す。

あわせて、唯一無二のパーティが挑む強大な敵、そしてパーティの愉快な絆がそれぞれ映し出された、2種のポスタービジュアルも解禁となった。(1)は、クセ者ぞろいな一味をまとめることとなるエドガンを筆頭に、"選ばれしならず者"たちが一堂に会す中、彼らに立ちはだかるであろう、ヒュー・グラント演じる宿敵のヴィランと、妖しげな紅い瞳で見下ろす“赤い魔女”の視線に震えあがるもの。

もう一方の(2)は、エドガンらパーティ一行を象徴する多彩な武器を手に持ち集合する一枚。勇ましい斧や、魔力に満ちた杖、光り輝く剣…と並ぶ中、リーダーのエドガンが手にしているのは吟遊詩人らしくマンドリン。コミカルな一面も存分に発揮され、彼らの個性が融合してどんな活躍を見せてくれるのか。ユニークで変幻自在なパーティの魅力があふれるポスタービジュアルとなっている。

(C)2022 PARAMOUNT PICTURES. HASBRO, DUNGEONS & DRAGONS AND ALL RELATED CHARACTERS ARE TRADEMARKS OF HASBRO. (C) 2022 HASBRO.