昨年12月、インドの政府機関であるパンジャーブ州の電力局に就職した結合双生児の兄弟が先月、YouTuberとのインタビューで仕事や結婚、将来の大きな夢について語った。「いつも2人でいられて幸せ」と語る兄弟の現況を『LADbible』などが伝えた。

【この記事の動画を見る】

インドのパンジャーブ州に住むソナさん(Sohna)とモナ・シングさん(Mohna Singh)は、今年6月で19歳になった結合双生児の兄弟である。

2人はそれぞれに心臓、腕2本、腎臓、脊髄を持ち、胃、肝臓、胆嚢、脾臓と2本の脚、そして男性器を共有して誕生、医師はリスクが高い分離手術を行うことはなかった。そうして生後2か月の時に両親に捨てられた2人は、同州アムリトサルにある「ピンガルワラ慈善団体(Pingalwara Charitable Society)」が運営する貧困家庭の子供たちのためのシェルターに引き取られた。

そんな2人は昨年12月、アムリトサルの「パンジャーブ州電力公社(Punjab State Power Corporation Ltd、PSPCL)」で電気技師として働き始め、それぞれが月1万インド・ルピー(当時のレートで約15300円)の給料を手にすることが報じられたが、先月にはYouTuber、ルーヒー・チェネット氏(Ruhi Çenet)とのインタビューで仕事中心の現況を語り話題となった。

それによると、電力局での給料は2人で月2万インド・ルピー(約32800円)が支払われており、朝7時に起床すると朝食を食べて電気自動車で通勤、そして午後7時まで働くと帰宅して夕食、就寝という日課なのだという。

「本当に忙しくてね」と語る兄弟の趣味は2人でシェアする携帯電話でのゲームだが、プレイするのはモナさんで、ソナさんは画面を見て時々アドバイスをするだけという。ただ携帯電話で話をするのはもっぱらソナさんで、本人は「モナよりも社交的な性格なんだ」と認めており、ルーヒーさんは「ソナさんが会話をリードするタイプ。支配権を握っているのはソナさんだね」と分析する。

ちなみに脚が1本ずつの体の右側をコントロールするのはソナさんで、左側がモナさん。走ることは心拍数が上昇するため避けているというが、2人は右脚と左脚を上手く使って歩き、階段の昇り降りも問題ない。そればかりか電気自動車の運転も可能で、ソナさんがアクセルを踏み、モナさんがブレーキを担当、ハンドルをきるのは2人の共同作業だという。

さらに胃を共有している2人はお腹が減るタイミングも一緒で、甘いものを食べ過ぎないなど食事には気を配っているようだ。また一方が熱を出すと、30分後にはもう一方の熱も上がってしまうようで、どちらかの心臓や脳が機能しなくなった時は死を意味するが、「もし分離できる機会を与えられたとしたら、手術をする?」との質問には2人とも「ノー」と即答した。

そして結婚については「今はあまり女性のことについて考える時間がないんだ。でも結婚するなら25歳を過ぎてから。それも1人の女性がいいね」と意気投合、「過去に同じ女性を好きになったことがある?」との質問には「イエス!」と声を揃えた。そして「それでは嫉妬を感じることもあるのでは?」と問いに、ソナさんは「いつも一緒だから嫉妬することもないよ。子供の頃はけんかをしたけど、今は仕事のことで議論するくらい。けんかはしないね」と答え、仲の良さを強調した。

実は2人、今年初めの『Born Different』のインタビューでも「2人でいられて幸せだよ。結合双生児は長生きできないと言われるけど、僕たちは19歳になる。世界中のみんなをインスパイアできるような存在になりたいね!」と語っており、その理由についてこう明かした。

「この体は神様からの贈り物。時には嫌なことを言ってくる人もいるけど、こうやって兄弟でいつも一緒にいられるということは幸せなことだし、とても心強いよ!」

なお2人には「インドのアリジット・シンのような歌手になりたい」という夢があるそうで、「できると信じて頑張ること。ダメだと思ったら何も達成できないからね。大切なのは本を読んで、仕事を一生懸命やって、神様に常に感謝することだよ!」と述べて目を輝かせた。

ちなみに「世界一長寿の結合双生児」として2014年に63歳でギネス世界記録に登録され、2020年に68歳で亡くなったロニーさん(Ronnie)とドニー・ガリヨンさん(Donnie Galyon)はお互いをベストフレンドと呼んでいた。しかし性格や興味が違い、若い頃はしょっちゅうけんかをしていたという。

画像は『Born Different 2022年2月12日付Instagram「Conjoined twins Sohna and Mohna want to inspire others.」、2022年3月16日付Instagram「CONJOINED twins Sohna and Mohna want to inspire others.」』『LADbible 2022年12月8日付「Conjoined twins have two separate identities but are paid just one salary at their job」(Featured Image Credit: YouTube/RuhiCenet)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 A.C.)