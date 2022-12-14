今夜「2022FNS歌謡祭」第2夜、出演者＆タイムテーブルは？
フジテレビ系音楽特番「2022FNS歌謡祭」の第2夜が、本日14日よる6時30分〜生放送される。出演者と楽曲、タイムテーブルを紹介する。
相葉雅紀と永島優美（フジテレビアナウンサー）が司会を務める本番組。19時台ごろには、映画『ONE PIECE FILM RED』とコラボしたスペシャルステージが放送され、ウタ form ウタワールドとして、中田ヤスタカ提供の主題歌「新時代」、Vaundy提供の「逆光」、折坂悠太提供の「世界のつづき」の計3曲によるスペシャルメドレーが披露される。
また、20時台ごろには、ミュージカル「SPY×FAMILY」SPメドレーがあり、同ミュージカルのアーニャ役が発表となる。（編集部・梅山富美子）
タイムテーブルは以下の通り
【よる6時30分〜】（アーティスト名は五十音順）
STU48「花は誰のもの？」
広瀬香美「ロマンスの神様」
広瀬香美×＝LOVE「真冬の帰り道」
広瀬香美×花村想太・大野雄大（Da-iCE）「ゲレンデがとけるほど恋したい」
広瀬香美×BiSH「DEAR…again」
広瀬香美×Little Glee Monster「愛があれば大丈夫」
CMソングセレクション
大友康平「いすゞのトラック」
チョコレートプラネット「これ絶対うまいやつ♪」
りょーめー「ヘルシーなのにアゲリシャス」
【よる7時ごろ〜】（アーティスト名は五十音順）
A.B.C-Z「がんばりましょう」
ウタ from ウタワールド「新時代」（歌：Ado）
ウタ from ウタワールド「逆光」（歌：Ado）
ウタ from ウタワールド「世界のつづき」（歌：Ado）
関ジャニ∞「AMBITIOUS JAPAN！」
ジャニーズWEST「Happiness」
SixTONES「Boom Pow Wow！」
Travis Japan「JUST DANCE！」
中山美穂「ツイてるね ノッてるね」
中山美穂「遠い街のどこかで…」
BiSH「ZUTTO」
山崎育三郎「NEVERLAND」（ミュージカル「ファインディング・ネバーランド」）
Little Glee Monster「Join Us！」
緑黄色社会「キャラクター」
【よる8時ごろ〜】（アーティスト名は五十音順）
生田絵梨花「何なんｗ」
A.B.C-Z「#IMA」
&TEAM「Under the skin」
京本大我（SixTONES）「First Love」
櫻坂46「五月雨よ」
ジャニーズWEST「しらんけど」
Stray Kids「CASE 143 -Japanese ver.-」
SixTONES×Travis Japan「JAPONICA STYLE」
Da-iCE「スターマイン」
徳永英明「赤いスイートピー」
FANTASTICS from EXILE TRIBE「Choo Choo TRAIN」
満島真之介「Get Along Together」
宮本浩次「飾りじゃないのよ涙は」
ミュージカル「SPY×FAMILY」SPメドレー 「アーニャをしると せかいがへいわに」「安心させたくて」「よりよき世界のために」
【よる9時ごろ〜】（アーティスト名は五十音順）
aiko「果てしない二人」
＝LOVE「あの子コンプレックス」
AKB48「久しぶりのリップグロス」
Official髭男dism「ミックスナッツ」
King Gnu「カメレオン」
Creepy Nuts「堕天」
桜木輝彦（中川大志）「彼方の景色」（「歌妖曲 〜中川大志之丞変化〜」）
SEKAI NO OWARI「Habit」
nobodyknows+「ココロオドル」
福山雅治「妖」
福山雅治「虹」
マカロニえんぴつ「なんでもないよ、」
【よる10時ごろ〜】（アーティスト名は五十音順）
ASKA「歌になりたい」
ASKA「SAY YES」
関ジャニ∞「無責任ヒーロー」
清塚信也「英雄ポロネーズ」
葉加瀬太郎×ムック「情熱大陸」
堂本剛「街」
back number「アイラブユー」
back number「水平線」
yama「色彩」
Liella!「ビタミンSUMMER！」