フジテレビ系音楽特番「2022FNS歌謡祭」の第2夜が、本日14日よる6時30分〜生放送される。出演者と楽曲、タイムテーブルを紹介する。

相葉雅紀と永島優美(フジテレビアナウンサー)が司会を務める本番組。19時台ごろには、映画『ONE PIECE FILM RED』とコラボしたスペシャルステージが放送され、ウタ form ウタワールドとして、中田ヤスタカ提供の主題歌「新時代」、Vaundy提供の「逆光」、折坂悠太提供の「世界のつづき」の計3曲によるスペシャルメドレーが披露される。

また、20時台ごろには、ミュージカル「SPY×FAMILY」SPメドレーがあり、同ミュージカルのアーニャ役が発表となる。(編集部・梅山富美子)

タイムテーブルは以下の通り

【よる6時30分〜】(アーティスト名は五十音順)

STU48「花は誰のもの?」

広瀬香美「ロマンスの神様」

広瀬香美×=LOVE「真冬の帰り道」

広瀬香美×花村想太・大野雄大(Da-iCE)「ゲレンデがとけるほど恋したい」

広瀬香美×BiSH「DEAR…again」

広瀬香美×Little Glee Monster「愛があれば大丈夫」

CMソングセレクション

大友康平「いすゞのトラック」

チョコレートプラネット「これ絶対うまいやつ♪」

りょーめー「ヘルシーなのにアゲリシャス」

【よる7時ごろ〜】(アーティスト名は五十音順)

A.B.C-Z「がんばりましょう」

ウタ from ウタワールド「新時代」(歌:Ado)

ウタ from ウタワールド「逆光」(歌:Ado)

ウタ from ウタワールド「世界のつづき」(歌:Ado)

関ジャニ∞「AMBITIOUS JAPAN!」

ジャニーズWEST「Happiness」

SixTONES「Boom Pow Wow!」

Travis Japan「JUST DANCE!」

中山美穂「ツイてるね ノッてるね」

中山美穂「遠い街のどこかで…」

BiSH「ZUTTO」

山崎育三郎「NEVERLAND」(ミュージカル「ファインディング・ネバーランド」)

Little Glee Monster「Join Us!」

緑黄色社会「キャラクター」

【よる8時ごろ〜】(アーティスト名は五十音順)

生田絵梨花「何なんw」

A.B.C-Z「#IMA」

&TEAM「Under the skin」

京本大我(SixTONES)「First Love」

櫻坂46「五月雨よ」

ジャニーズWEST「しらんけど」

Stray Kids「CASE 143 -Japanese ver.-」

SixTONES×Travis Japan「JAPONICA STYLE」

Da-iCE「スターマイン」

徳永英明「赤いスイートピー」

FANTASTICS from EXILE TRIBE「Choo Choo TRAIN」

満島真之介「Get Along Together」

宮本浩次「飾りじゃないのよ涙は」

ミュージカル「SPY×FAMILY」SPメドレー 「アーニャをしると せかいがへいわに」「安心させたくて」「よりよき世界のために」

【よる9時ごろ〜】(アーティスト名は五十音順)

aiko「果てしない二人」

=LOVE「あの子コンプレックス」

AKB48「久しぶりのリップグロス」

Official髭男dism「ミックスナッツ」

King Gnu「カメレオン」

Creepy Nuts「堕天」

桜木輝彦(中川大志)「彼方の景色」(「歌妖曲 〜中川大志之丞変化〜」)

SEKAI NO OWARI「Habit」

nobodyknows+「ココロオドル」

福山雅治「妖」

福山雅治「虹」

マカロニえんぴつ「なんでもないよ、」

【よる10時ごろ〜】(アーティスト名は五十音順)

ASKA「歌になりたい」

ASKA「SAY YES」

関ジャニ∞「無責任ヒーロー」

清塚信也「英雄ポロネーズ」

葉加瀬太郎×ムック「情熱大陸」

堂本剛「街」

back number「アイラブユー」

back number「水平線」

yama「色彩」

Liella!「ビタミンSUMMER!」