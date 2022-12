歌姫ホイットニー・ヒューストンの没後10年を迎えた今年、『ボヘミアン・ラプソディ』の脚本家が彼女の半生を描く映画『ホイットニー・ヒューストン I WANNA DANCE WITH SOMEBODY』(12月23日公開)より、大ヒット映画『ボディガード』(1992年)の主題歌「I Will Always Love You(オールウェイズ・ラヴ・ユー)」のミュージックビデオとして有名な “ホイットニーが椅子に座って歌う”冒頭のアカペラ歌唱シーンを再現した本編特別映像が解禁となった。

【動画】「I Will Always Love You」冒頭アカペラ映像を再現

ホイットニー・ヒューストンを演じるのは、映画『スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け』のジャナ役で知られるナオミ・アッキー。

米シングル・チャートでは14週連続1位を記録、YouTubeでのミュージックビデオの再生は、20世紀のソロアーティストとして初めての快挙となる10億回超え(※2022年12月現在は13億回超え)。映画のサウンドトラックも“史上最も売れたサウンドトラック”としてその名を刻む名盤の中の一曲だ。

しかし、映画『ボディガード』の撮影に入ってからも、「偉大な歌手の設定なのに熱唱するシーンが、ストーリーに組み込まれてない」「偉大な歌手には相応の曲が必要だ」と、映画の中でのホイットニーの扱われ方に懸念を示していた音楽プロデューサーのクライヴ・デイヴィスが、共演のケヴィン・コスナーに相談。カントリー・ミュージックの第一人者としても知られるドリー・パートン「I Will Always Love You」のカバーをケヴィンから提案されたことが、この名曲誕生のきっかけだったことが本シーンで明かされる。

今回の映画化にあたり、ミュージカル映画『レ・ミゼラブル』などのサウンドも手がけたジョン・ウォーハーストらサウンドスタッフは、「I Will Always Love You」含むホイットニーの名曲22曲の生歌を含むあらゆるオリジナル音源を入手、ナオミの演技ごとに完璧にふさわしいサウンドを劇場で再現できるように、映画館の最先端の音響に合わせたリミックスを行ったという。こだわり抜いた音響あっての感動が待っている。