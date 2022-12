カプコンは12月14日、人気アクションRPG『ロックマンエグゼ』シリーズのコレクション作品『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』に関する最新情報を公開し、2023年4月14日に発売すると発表した。またこれとあわせて、各ストアで本作の予約受付を開始した。

『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』の対応プラットフォームはNintendo Switch、PlayStation4、PC(Steam)。価格はそれぞれ税込みで、パッケージ版が6589円、ダウンロード版が5990円となっている。

また収録作品を分割したダウンロード版『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション Vol.1』、『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション Vol.2』も、それぞれ同日に税込3990円で発売する。

『ロックマンエグゼ』は、2001年に第一作が発売されたゲームボーイアドバンス向けアクションRPGのシリーズ。インターネットが発達し、「PET」と呼ばれる携帯端末と、人格を持ったプログラム「ネットナビ」が普及した世界で、主人公の“光熱斗”とそのネットナビ“ロックマン”が力を合わせて、事件に立ち向かう様子を描く。

今回公開された映像では、オンライン要素として「ネットバトル」、「トレード」、「コンペア」といった要素がそれぞれオリジナル版の遊びに準じて楽しめるようになっており、またネットバトルについてはオンライン上のプレイヤーとマッチングしてのランク戦も楽しめるようになっていることが明らかとなった。

(画像は2ndトレーラー 『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』より)

(画像は2ndトレーラー 『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』より)

また本作には、これまでにイベント会場などで配信されたチップ15種を収録していることも明らかとなった。配信チップは強力な性能を持っており、当時手に入れることができなかったプレイヤーも、これらのチップを試すチャンスになっているとのことだ。

また本作を予約すると、特典として「カスタムPETパック」が付属することも明らかとなった。こちらは『アドバンスドコレクション』のタイトル選択画面でプレイヤーをナビゲートしてくれる3Dロックマンのスペシャルスキン2種と、アレンジBGM4曲をセットにしたダウンロードコンテンツであるとのことだ。

また今回の情報公開にあわせて、TVアニメ『ロックマンエグゼ』シリーズ全話の無料配信もYouTubeのCapcomChannelにて順次開始する。2022年12月14日現在では1話から10話が無料公開されており、この無料配信は2023年5月31日までの期間限定での配信になるとのことだ。エピソードリストはこちらのページで確認することができる。

またロックマンシリーズ公式Twitterアカウントでは、今回の発表を記念し『ロックマンエグゼ』シリーズグッズが抽選で当たるキャンペーンを実施中だ。こちらはフォロー&リツイートと、フォロー&ハッシュタグツイートを使った2種のキャンペーンとなっており、それぞれ期間は1月5日(木)13時までとなっている。

さらにカプコンの公式通販サイト「イーカプコン」では、本作のパッケージ版とオリジナルグッズがセットになった「ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション 〜いまでもボクらは、つながっている!セット〜」の予約受付も開始した。価格は税込10989円。

またこちらのセットや本作のパッケージ版をイーカプコンから購入すると、特典として先着で「バトルチップ型アクリルキーホルダー」をプレゼントするとのことだ。詳細についてはこちらの商品特設ページを参照されたい。

『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』はNintendo Switch、PlayStation4、PC(Steam)に向けて、2023年4月14日(金)の発売を予定している。価格はそれぞれ税込みで、パッケージ版が6589円、ダウンロード版が5990円となっている。

また収録作品を分割したダウンロード版『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション Vol.1』、『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション Vol.2』も、それぞれ同日に税込3990円で発売を予定している。

『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』公式サイトはこちらSteam『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』はこちらニンテンドーeショップ『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』はこちら

リンク

リンク

プレスリリースの全文は以下のとおり。

『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』が2023年4月14日(金)に発売決定! 予約受付が本日よりスタート!

最新トレーラーも公開! 通信機能の続報、そして配信チップの存在が明らかに。PET画面をカスタマイズできる限定特典の情報も!

「ロックマンエグゼ」シリーズの第1作『ロックマンエグゼ』から『ロックマンエグゼ6』までのナンバリング作品10タイトルを収録した『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』。ついに発売日が2023年4月14日(金)に決定! そして本日12月14日(水)から予約受付が開始される。

本報では公開された最新トレーラーで明かされた新情報をまとめてご紹介!

オンラインでの通信機能を始めとした新情報、そして予約や早期購入で手に入る限定特典の情報をお伝えしよう。

最新トレーラー本日公開!

「名人NEWS」最新号も本日公開!

おさらい 「ロックマンエグゼ」の世界

近い未来、インターネットが発達したネットワーク社会。人々は「PET」と呼ばれる携帯端末と、人格を持ったプログラム「ネットナビ」により、数々のネットワーク技術の恩恵を受けられるようになっていた。しかし、生活が便利になっていく一方でさまざまなネット犯罪もまた、引き起こされていた。主人公の“光熱斗”とそのネットナビ“ロックマン”は力を合わせて、事件に立ち向かっていく。

おさらい◆.ードバトルの戦略性とアクションの楽しさが融合した“データアクションRPG”

現実世界では熱斗、電脳世界ではロックマンとなって物語は進んでいく。電脳世界で敵と出遭うとバトルが発生! ロックマンは自陣の3×3の赤いマスを上下左右に動く事ができ、相手は青いマスのエリアを移動、攻撃してくる。“バトルチップ”を使えば有利に戦闘を進めることができる。バトルチップとは体力を回復したり、特殊な攻撃を行ったりとさまざまな効果を発揮するチップ。数多くの種類が存在し、アクションに加えて「どのチップをいつ使うのか?」とカードバトルの戦略性も味わえる。

■通信機能の詳細を公開!

本作はインターネットに接続してオンラインで遠くのネットバトラーとの対戦やトレードを楽しむことができる。

対戦を楽しむ”ネットバトル”では、気軽にネットバトルが楽しめる「れんしゅう」とバトルチップ1枚を賭けて戦う「ほんばん」、2つのルールから選択が可能。他にも2勝先取で勝負を決める「トリプルバトル」や「代表戦」は、オリジナル版と同じように楽しむことができる。

各タイトル内のサブ画面「ネットワーク/つうしん」の項目からマッチングできる。

ルームコードを入力する”プライベートマッチ”では遠く離れたともだちともオンラインでの対戦が可能に。

”パブリックマッチ”は、インターネットの先にいるネットバトラーたちとのランクマッチも可能に。最強のネットバトラーを目指そう。

トレードではバトルチップのトレードや、ロックマンのスタイルやプログラム、フォルダのトレードもオリジナル版での遊びに準じて交換が可能。トレードも友達同士での”プライベートトレード”、世界中のネットバトラーと交換する”パブリックトレード”が選べる。

トレード画面ではバトルチップが高解像度のイラストで表示される。

”ライブラリコンペア”や”レコードコンペア”などオリジナル版に搭載されていた通信機能もオンライン対応。

※Nintendo Switch™版はローカル通信に対応予定です。インターネットに接続して通信機能を楽しむには、Nintendo Switch™ Online(有料)への加入が必要となります。

※PlayStation®4版でインターネットに接続して通信機能を楽しむには、PlayStation®Plus(有料)への加入が必要となります。

※他機種版とのクロスプレイ・クロスセーブは非対応となります。

■イベントなどで限定配信されたチップを収録!

イベント会場での配信など、オリジナル版では入手機会が限定されていた配信チップ。本作ではオリジナル版で配信されていたチップ、合計15枚を収録。手に入れられなかった“あのチップ”を使いこなせ!

最強のナビ、フォルテを使用できるチップも!

配信チップはいずれも高い威力を誇る。

■限定特典「カスタムPETパック」を手に入れろ!

パッケージ版の数量限定特典、またはダウンロード版の予約特典として「カスタムPETパック」をプレゼント!

「カスタムPETパック」は、「アドバンスドコレクション」をナビゲートしてくれる3Dロックマンの見た目を変更するスペシャルスキン2種とアレンジBGM4曲をセットにしたDLC。パッケージ版、ダウンロード版いずれかの『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』を予約して、是非手に入れて欲しい。

3Dロックマンの見た目をカスタマイズ!

このDLCでタイトル選択画面の3DロックマンをVol.1では「サイトスタイル」に、Vol.では「ダークロックマン」にカスタマイズすることができる。

「サイトスタイル」はロックマンの潜在能力をすべて引き出した姿。

「ダークロックマン」は闇の心に支配されたロックマンの姿。

収録されるアレンジBGM:

■Vol.1

・HOMETOWN (PopRock Version)

・Shooting Enemy (Dance Version)

■Vol.2

・Liberation Mission (Piano Version)

・Central Town (KawaiiFutureBass Version)

※スペシャルスキンはゲームプレイ中の見た目には反映されません。

※「カスタムPETパック」は後日別途入手できる場合がございます。

※ダウンロード版の予約対象タイトルは2本をセットにしたバンドル版『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』のみとなります。単品販売となる『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション Vol.1』、及び『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション Vol.2』につきましては予約を受け付けておりません。

■祝! 発売日決定! TVアニメ『ロックマンエグゼ』シリーズ全話を無料配信! 本日から順次公開開始!

いよいよ来たる2023年4月14日(金)の発売日が決まり、予約受付が始まった『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』。発売日決定を記念して、TVアニメ「ロックマンエグゼ」シリーズを期間限定で今日から順次配信をスタート!

「ロックマンエグゼ」シリーズは2002年〜2006年に放送され大人気となったTVアニメシリーズ。第1シーズンとなる「ロックマンエグゼ」から「ロックマンエグゼBEAST+」まで5シーズンが制作されている。『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』の発売まで、もう1つの”エグゼ“、TVアニメシリーズをたっぷりと楽しんで欲しい※。

※2023年5月31日までの期間限定公開となります。

配信期間:2022年12月14日(水)〜2023年5月31日(水)まで

本日より順次公開/配信されてゆきます。

※公開内容は、予告なく変更になる場合がございます。予めご了承下さい。

ご視聴はコチラ:

●アニメ「ロックマンエグゼ」シリーズ公開特設ページ

https://www.capcom-games.com/megaman/exe/ja-jp/anime/

コピーライト:©CAPCOM・小学館・ShoPro

『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』予約開始記念キャンペーン開催!

今日から予約受付が始まった『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』。予約開始を記念したキャンペーンを開催します。皆さん奮って応募ください! 「ロックマンエグゼ」シリーズ公式(@ROCKMAN_UNITY)のTwitterアカウントから発信されたキャンペーンツイートから参加しよう!

●キャンペーン期間

2022年12月14日(水)〜2023年1月5日(木)13:00まで

●賞品

『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』2023年カレンダー

蔵出しロックマンエグゼグッズ ※

※蔵出しグッズは撮影に使用した為、開封したものやかなり古い秘蔵アイテム、汚れや傷などあるものもありますが、予めご了承ください。

●参加方法

・コメント賞

『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』2023年カレンダーと蔵出しロックマンエグゼグッズを抽選で9名様にプレゼント

.蹈奪マンシリーズ公式Twitterアカウント(@ROCKMAN_UNITY)をフォロー

◆#エグゼアドコレ予約開始」をつけて『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』に関する期待や応援コメントなどを投稿

・RT賞

『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』2023年カレンダーを抽選で60名様にプレゼント

.蹈奪マンシリーズ公式Twitterアカウント(@ROCKMAN_UNITY)をフォロー

対象のキャンペーンツイートをRT

●キャンペーンページ

https://www.capcom-games.com/ja-jp/20221214/exeac_cp01/

商品名:ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション

■発売予定日:2023年4月14日(金)

■発売機種:Nintendo Switch™、PlayStation®4、PC(Steam)

■希望⼩売価格:

パッケージ版:6,589円(税込)

※パッケージ版はNintendo Switch™、PlayStation®4のみ発売。

また、1つのソフトに、Vol.1とVol.2の2タイトルを収録した仕様になっています。

ダウンロード版:5,990円(税込)

ダウンロード専売:

ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション Vol.1:3,990円(税込)

ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション Vol.2:3,990円(税込)

■CEROレーティング:A(全年齢対象)

■公式サイト:https://www.capcom-games.com/megaman/exe/ja-jp/

■コピーライト: ©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』のゲームソフトとセットになったオリジナルグッズも本日から予約開始!

光熱斗とロックマンの「キズナ」を彷彿とさせるオリジナルグッズが登場!

『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』のゲームソフトとセットになったオリジナルグッズも本日から予約開始!イーカプコンでは、本日12月14日(水)からゲームソフトとオリジナルグッズがセットになった「ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション 〜いまでもボクらは、つながっている!セット〜」の予約が開始! さらに特典として、「バトルチップ型アクリルキーホルダー」も先着でプレゼント!

気になるオリジナルグッズは、ペアグラスとアクリルコースター2種をご用意!

ペアグラスは、カプコンのイラストレーター日暮 竜二氏のイラストをラインアート化し、光熱斗は「ゴールド」、ロックマンは「シルバー」の箔プリントで表現された高級感のある仕上がりとなっています。

更に、グラスの底面には初代『ロックマンエグゼ』のキャッチコピー「いつでもボクらは、つながっている。」と、今作の『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』のキャッチコピー「いまでもボクらは、つながっている。」の手書き風文字が入り、20年経っても変わらない「キズナ」を表現しています。

また、アクリルコースターは、日暮氏の仕上げを入れる前のラフなタッチのラインが生き生きとしたイラストをフルカラーでお楽しみいただけます。

是非、ペアグラスと組みあわせたご使用や、ミニイーゼルなどを使用し、光熱斗とロックマンを並べて飾ってご鑑賞ください!

※ミニイーゼルは、セットに含まれません。

・イーカプコン購入特典 「ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション バトルチップ型アクリルキーホルダー」(全1種)

イーカプコンで『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』を購入された方に、先着でプレゼント! なお、数には限りがございますため、この機会をお見逃しなく!

以下の´↓い里い困譴の商品をご購入いただいた方に、先着でお届けいたします。

※イ砲蓮△付けしておりません。

------------------------------

イーカプコン 取扱いラインナップ

詳しくは、イーカプコン特設ページをご覧ください。

「ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション 〜いまでもボクらは、つながっている!セット〜」(NS)

『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』(NS)

「ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション 〜いまでもボクらは、つながっている!セット〜」 (PS4)

『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』 (PS4)

「いまでもボクらは、つながっている!セット」 (グッズ単品)

※生産数に限りがございます。あらかじめご了承下さい。

※各画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございますのでご注意ください。

また、予告なく商品デザインの一部が変更となる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

※今後、イーカプコン以外の場所において販売する可能性がございます。

「ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション 〜いまでもボクらは、つながっている!セット〜」

■プラットフォーム:Nintendo Switch™、PlayStation 4

■発売日:2023年4月14日(金)予定

■価格:9,990円(税込10,989円)

■CEROレーティング:A(全年齢対象)

【セット内容】

1:ゲームソフト『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』 1本 数量限定特典

「カスタムPETパック」が入手できるコード印字チラシ

(収録内容)

■スペシャルスキン 2種

タイトル選択画面の3DロックマンをVol.1では「サイトスタイル」に

Vol.2では「ダークロックマン」にそれぞれ見た目の変更が可能になります。



■アレンジBGM 4曲

Vol.1、Vol.2のミュージックプレイヤーに

それぞれ2曲ずつ、アレンジBGMが追加されます。

2:ペアグラス

3:アクリルコースター 2種

イーカプコン購入特典

「ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション バトルチップ型アクリルキーホルダー」

※数量限定特典のダウンロードは[有効期限2024年4月15 日(月)まで]を印刷したチラシがパッケージ内に封入されます。コードは1回のみ利用可能です。また、インターネットに接続する環境が必要です。

※スペシャルスキンはゲームプレイ中の見た目に反映されません。

※数量限定特典は、後日別途入手できる場合があります。

※内容・仕様は予告なく変更になる場合がございます。

※数に限りがございます。

※詳しくは公式サイトをご確認ください。

取扱先:カプコンオフィシャル通販サイト「イーカプコン」

本商品特設ページ

https://www.e-capcom.com/sp/megamanexe/

◆ 問い合わせ先:株式会社カプコン/ イーカプコン

mail:support_e-capcom@capcom.com

TEL:03-3340-0725 平日:10:00〜12:00 13:00〜17:30(土日祝を除く)

©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.