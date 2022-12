Appleのティム・クック最高情報責任者(CEO)が、熊本市にある五福小学校を訪れ、どのようにiPadが教材として使われているかを自身の目で確認しました。

アニメーション化されたモチモチの木をiPadで読んでいる?

クックCEOは、「熊本の五福小学校は、創造性とテクノロジーを教室に取り入れる新しい方法を見出しています。この若いクリエーターたちは、iPadを使って、“モチモチの木”という古典的な物語に命を吹き込んでいるのです」と画像を添えてソーシャルメディアに投稿しました。



Kumamoto’s Gofuku Elementary is finding new ways to weave creativity and technology into the classroom. These young creators are using iPad to bring the classic story of "The Booyoo Tree" to life. pic.twitter.com/gdSf8YMeAE — Tim Cook (@tim_cook) December 13, 2022

ソニー熊本テクノロジーセンターも訪問

AppleのクックCEOは、ソニー熊本テクノロジーセンターも訪れた、と写真を投稿しています。



We’ve been partnering with Sony for over a decade to create the world’s leading camera sensors for iPhone. Thanks to Ken and everyone on the team for showing me around the cutting-edge facility in Kumamoto today. pic.twitter.com/462SEkUbhi — Tim Cook (@tim_cook) December 13, 2022

Apple 銀座にも姿を見せたクックCEO

Apple 銀座も、クックCEOは日本ツアーで立ち寄った模様です。ストア従業員との写真が投稿されています。



Thank you to the Apple Ginza team for the warm welcome back to Tokyo - and for all you do for our customers! pic.twitter.com/PYHwE5ursm — Tim Cook (@tim_cook) December 13, 2022







Source:@tim_cook/Twitter

Photo:Apple

(lexi)