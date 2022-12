『メイド・フォー・ラブ』シーズン2、本日よりHuluにて見放題独占配信スタート！

モラハラ夫の元から逃れようとする妻の脱出サバイバルをコミカルに描くブラックコメディ『メイド・フォー・ラブ』。シーズン2が、12月13日(火)よりHuluにて見放題独占配信スタート!

【関連記事】【Hulu 12月おすすめ海外ドラマ】『NCIS』シーズン19や『新・オスマン帝国外伝』ファイナルシーズンが登場

『メイド・フォー・ラブ』とは

米作家アリッサ・ナッティングの同名小説の映像化。脳内に埋め込んだチップで夫婦同士の感覚を共有するという、とんでもない計画を企てるIT企業社長のモラハラ夫の元から逃れようとする妻ヘイゼルの脱出サバイバルをコミカルに描く。



シーズン2では、決死の覚悟で“ハブ”から脱出した主人公ヘイゼルが、父のがんを治療するため、再びハブへ戻ることを決意。そして、ついにヘイゼルと夫バイロンはチップを脳内から取り出すことに。しかし、ヘイゼルに愛されようと必死なバイロンには新たな計画があった…。

『メイド・フォー・ラブ』キャスト情報

ヘイゼル役は『モダン・ラブ』、『ブラック・ミラー』、『FARGO/ファーゴ』、『ママと恋に落ちるまで』などに出演のクリスティン・ミリオティが扮する。バイロン役は、『007/ノー・タイム・トゥ・ダイ』、『アラジン』、『ブラック・ミラー』が演じる。ほかには、レイ・ロマノ(『アイリッシュマン』『ハリウッド・チャンス!』)、ノーマ・ドゥメズウェニ(『ザ・ウォッチャー』『フレイザー家の秘密』)、ダン・バッケダール(『GOTHAM/ゴッサム』)らが出演。

クリエイターを務めるのは、ディーン・バコプーロス(『Don't Come Back from the Moon(原題)』)、クリスティーナ・リー(『ウェット・ホット・アメリカン・サマー』)、アリッサ・ナッティング(『フォールス・ポジティブ』)ら。

『メイド・フォー・ラブ』シーズン2、12月13日(火)よりHuluにて見放題独占配信!(海外ドラマNAVI)