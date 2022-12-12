『トップガン』『アバター』続編が作品賞ノミネート！第80回ゴールデン・グローブ賞全リスト
12日、第80回ゴールデン・グローブ賞映画部門のノミネーションが発表され、『トップガン マーヴェリック』『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』などが作品賞（ドラマ）にノミネートされた。
『トップガン マーヴェリック』はトム・クルーズの出世作の36年ぶりの続編で、『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』はジェームズ・キャメロン監督による13年ぶりの続編。大ヒット作の続編2作が、そろって作品賞にノミネートを果たした。『トップガン マーヴェリック』は歌曲賞、『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』は監督賞にもノミネートされており、それぞれ2部門ノミネートとなった。
最多ノミネートは、『スリー・ビルボード』のマーティン・マクドナー監督が手掛けた『イニシェリン島の精霊』で7部門8ノミネート。『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』が6部門ノミネート、デイミアン・チャゼル監督作『バビロン』、スティーヴン・スピルバーグ監督作『フェイブルマンズ』が5部門ノミネートで続いた。日本からは、湯浅政明監督の『犬王』がアニメーション作品賞にノミネートされている。
ハリウッド外国人映画記者協会（HFPA）の投票により選定されるゴールデン・グローブ賞。授賞式は2023年1月10日（現地時間）に開催される。（編集部・市川遥）
映画部門のノミネーションは以下の通り。
■作品賞（ドラマ）
『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』
『エルヴィス』
『フェイブルマンズ』
『タール（原題） / Tar』
『トップガン マーヴェリック』
■作品賞（コメディー/ミュージカル）
『バビロン』
『イニシェリン島の精霊』
『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』
『ナイブズ・アウト：グラス・オニオン』
『逆転のトライアングル』
■男優賞（ドラマ）
オースティン・バトラー 『エルヴィス』
ブレンダン・フレイザー 『ザ・ホエール（原題） / The Whale』
ヒュー・ジャックマン 『ザ・サン（原題） / The Son』
ビル・ナイ 『生きる LIVING』
ジェレミー・ポープ 『ジ・インスペクション（原題） / The Inspection』
■男優賞（コメディー/ミュージカル）
ディエゴ・カルバ 『バビロン』
ダニエル・クレイグ 『ナイブズ・アウト：グラス・オニオン』
アダム・ドライヴァー 『ホワイト・ノイズ』
コリン・ファレル 『イニシェリン島の精霊』
レイフ・ファインズ 『ザ・メニュー』
■助演男優賞
ブレンダン・グリーソン 『イニシェリン島の精霊』
バリー・キオガン 『イニシェリン島の精霊』
ブラッド・ピット 『バビロン』
キー・ホイ・クァン 『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』
エディ・レッドメイン 『グッド・ナース』
■女優賞（ドラマ）
ケイト・ブランシェット 『タール（原題） / Tar』
オリヴィア・コールマン 『エンパイア・オブ・ライト』
ヴィオラ・デイヴィス 『ザ・ウーマン・キング（原題） / The Woman King』
アナ・デ・アルマス 『ブロンド』
ミシェル・ウィリアムズ 『フェイブルマンズ』
■助演女優賞
アンジェラ・バセット 『ブラックパンサー／ワカンダ・フォーエバー』
ケリー・コンドン 『イニシェリン島の精霊』
ジェイミー・リー・カーティス 『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』
ドリー・デ・レオン 『逆転のトライアングル』
キャリー・マリガン 『SHE SAID／シー・セッド その名を暴け』
■女優賞（コメディー／ミュージカル）
レスリー・マンヴィル 『ミセス・ハリス、パリへ行く』
マーゴット・ロビー 『バビロン』
アニャ・テイラー＝ジョイ 『ザ・メニュー』
エマ・トンプソン 『グッド・ラック・トゥー・ユー・レオ・グランデ（原題） / Good Luck to You, Leo Grande』
ミシェル・ヨー 『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』
■監督賞
ジェームズ・キャメロン 『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』
ダニエル・クワン＆ダニエル・シャイナート 『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』
バズ・ラーマン 『エルヴィス』
マーティン・マクドナー 『イニシェリン島の精霊』
スティーヴン・スピルバーグ 『フェイブルマンズ』
■脚本賞
トッド・フィールド 『タール（原題） / Tar』
ダニエル・クワン＆ダニエル・シャイナート 『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』
スティーヴン・スピルバーグ＆トニー・クシュナー 『フェイブルマンズ』
マーティン・マクドナー 『イニシェリン島の精霊』
サラ・ポーリー 『ウーマン・トーキング 私たちの選択』
■音楽賞
『イニシェリン島の精霊』
『ギレルモ・デル・トロのピノッキオ』
『ウーマン・トーキング 私たちの選択』
『バビロン』
『フェイブルマンズ』
■歌曲賞
「Carolina」『ザリガニの鳴くところ』
「Ciao Papa」『ギレルモ・デル・トロのピノッキオ』
「Hold My Hand」『トップガン マーヴェリック』
「Lift Me Up」『ブラックパンサー／ワカンダ・フォーエバー』
「Naatu Naatu」『RRR』
■外国語映画賞
『西部戦線異状なし』（ドイツ）
『アルゼンチン1985 〜歴史を変えた裁判〜』（アルゼンチン）
『クロース（原題） / Close』（ベルギー・フランス・オランダ）
『別れる決心』（韓国）
『RRR』（インド）
■アニメーション作品賞
『ギレルモ・デル・トロのピノッキオ』
『犬王』
『マーセル・ザ・シェル・ウィズ・シュー・オン（原題） / Marcel the Shell With Shoes On』
『長ぐつをはいたネコと9つの命』
『私ときどきレッサーパンダ』