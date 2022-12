ボーイズグループ・JO1(豆原一成、川尻蓮、川西拓実、大平祥生、鶴房汐恩、白岩瑠姫、佐藤景瑚、木全翔也、河野純喜、金城碧海、與那城奨)が11日、都内で行われた初のドキュメンタリー映画『JO1 THE MOVIE「未完成」-Go to the TOP-』の再上映会イベントに出席した。

【写真】映画『JO1 THE MOVIE「未完成」-Go to the TOP-』の模様

2019年、「PRODUCE 101 JAPAN」で選ばれた11人で結成されたグローバルボーイズグループ「JO1」。華々しい道が約束されたはずだったが、デビュー直後から新型コロナの影響を受け、さまざまな活動制限を余儀なくされる。しかし、そんな中でもインターネットを通じてつながっていくボーイズグループ像は、現代的で、“2020年”を象徴するかのような、新たな存在感で輝きを放っていた。世界の頂点を目指すJO1のデビュー初期から2021年の念願の初有観客ライブまでの様子を映し出す。未完成の11人、そしてJAM(ファンネーム)と共につむがれる“今まで”と“これから”。本作は、本当の始まりの物語となる。

12月11日に結成3周年を迎えることを記念して、日本全国99館の映画館、世界6ヶ国(アメリカ、フランス、中国、韓国、インドネシア、タイ)6館の映画館で各言語の字幕付きで再上映された。上映後のイベントもアジア4ヶ国、日本全国の映画館で生中継された。

2022年もグループにとって飛躍の一年となった。與那城は「忘れられない瞬間。早いようで中身の詰まった一年」と回想し「こうやって僕たちが活動できるのは、JAM(ファンの総称)の皆さんのおかげ。本当にありがたい気持ちでいっぱいです」とほほ笑んだ。

そんな一年の締めくくりとして、大みそか恒例『第73回NHK紅白歌合戦』の初出場が決定した。会場から祝福の思いがこもった拍手が沸き起こると、河野純喜は「本当にJAMの皆さん、ありがとうございます!ずっとJO1のみんなと一緒にいるけど、毎日幸せです」と感無量の表情で感謝を伝えた。

その後は、メンバー全員で気持ちをそろえて「シンクロポーズ」に挑戦。「ムエタイ」では、ほぼ全員が似たようなファイティングポーズを決めたが、続く「パンダ」、「スマトラ島で有名な動物(トラ)」「韓国で有名なハートポーズ」では、それぞれが個性豊かなポーズを披露。最後は「Go to the TOP」のポーズを全員でビシッと決め、ファンを喜ばせた。

ラストには、JO1の“3歳の誕生日”を祝うケーキが登場し、メンバー全員が「すげぇ!」「ありがとうございます!」と目を輝かせる。白岩は「JO1をここまで支えてくれたのは、紛れもなく皆さんです。これからもずっとそばにいてほしいし、僕らもずっとそばにいます」と笑顔で呼びかけた。