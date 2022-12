12月9日に行われたThe Game Award 2022にて人気アクションゲーム『スーパーマリオ』シリーズを映画化した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』の新映像が公開となった。現地での公開日は4月7日としている。

