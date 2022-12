伝説のロックバンドといえば？ジュディマリ、BOOWY、レミオロメン、1位は？

日本の音楽シーンでは、これまで数多くのロックバンドが活躍してきました。中にはさまざまな理由によって解散や活動休止をしてしまい、今はもう演奏している姿を見ることができないロックバンドも少なくありません。

そこで今回は、伝説のロックバンドだと思うのはどのグループなのかについてアンケートを行い、ランキングにしてみました。

3位 レミオロメン

3位は「レミオロメン」!

小学校からの同級生3人によって2000年に結成されたレミオロメン。2003年に自主制作したミニアルバムとシングルをインディーズでリリースし、同年8月に発売した二枚目のシングル『電話』でメジャーデビューを果たします。2005年のシングル『粉雪』がドラマ『1リットルの涙』(フジテレビ系)の挿入歌に使用されて100万枚を超えるセールスを記録し、2009年には『第60回 紅白歌合戦』(NHK)に初出場するなど活躍しますが、結成10周年を機にそれぞれが自分の道へ進むため、2012年2月に活動休止を発表しました。映画の主題歌やCMソングに度々採用され、多くのヒット曲を残したレミオロメンが、3位となりました。

1位は「JUDY AND MARY」!

映画の撮影をきっかけに出会ったメンバーにより、1992年に結成されたJUDY AND MARY。インディーズでの活動を経て、1993年にシングル『POWER OF LOVE』でメジャーデビューし、1995年のシングル『Over Drive』でブレークしました。1997年にリリースしたアルバム『THE POWER SOURCE』が280万枚の大ヒットを記録するなどバンドとして成長を続けますが、1999年に活動を休止。2000年に一度は活動を再開するものの、翌2001年に東京ドームで行ったライブを最後に解散しています。解散後もボーカル担当だったYUKIをはじめ、メンバー各自が活動を続けているJUDY AND MARYが、1位となりました。

同率1位は「BOOWY」!

群馬県高崎市出身のメンバーを中心に1981年に結成され、翌1982年にアルバム『MORAL』でメジャーデビューしたBOOWY。ライブを中心に人気を博し、1985年リリースのアルバム『BOOWY』で脚光を浴びました。1986年のアルバム『BEAT EMOTION』や、翌1987年のシングル『MARIONETTE』で音楽チャート1位を獲得すると、活動当初から「ナンバーワンになったら解散する」を目標にしていた通り、同年12月のライブで解散を発表。翌1988年に東京ドームで行われたラストライブ「LAST GIGS」は、10万枚のチケットが10分で完売しました。『ONLY YOU』や『B・BLUE』といった大ヒット曲で一世を風靡(ふうび)し、バンドブームの火付け役となったBOOWYが、1位となりました。

日本の音楽シーンを塗り替え、GLAYやBUCK-TICKなど、後のミュージシャンに大きな影響を与えたロックバンドが1位に選ばれた今回のランキング。気になる4位〜33位のランキング結果もぜひご覧ください。

あなたが伝説のロックバンドだと思うグループは、何位にランク・インしていましたか?

調査方法:gooランキング編集部が「Freeasy」モニターに対してアンケートを行い、その結果を集計したものです。有効回答者数:500名(20〜40代男女:複数回答)調査期間:2022年8月30日〜2022年8月30日