BOSEは、人気のワイヤレスイヤホンやスピーカーが最大40%オフとなるウィンターセールを開催中です。
人気モデルが最大40%オフ
ウィンターセールは、12月25日までの期間限定で開催されています。セール対象モデルと販売価格モデル通常価格割引価格SoundLink Mini II Special Edition27,500円20,625円Bose Sport Earbuds（工場再生品）24,200円14,200円Bose Sleepbuds II33,000円19,800円Bose QuietComfort 45 headphones39,600円33,660円Bose QuietComfort 45 headphones（工場再生品）39,600円31,680円Bose Noise Cancelling Headphones 700（工場再生品）46,750円29,810円Bose Smart Soundbar 900119,900円101,750円Bose Smart Soundbar 900（工場再生品）119,900円95,920円Bose TV Speaker36,300円30,800円Bose TV Speaker（工場再生品）36,300円29,040円Bose Portable Smart Speaker47,300円42,570円SoundLink Flex Bluetooth speaker bundle39,600円35,640円SoundLink Micro Bluetooth speaker Bundle30,800円27,720円Bose Bass Module 70094,600円80,300円SoundLink Flex Bluetooth speaker19,800円16,830円Lifestyle 650 home entertainment system539,000円323,400円QuietComfort 35 wireless headphones II40,700円29,700円
人気のワイヤレスイヤホン「Bose QuietComfort」シリーズや人気スピーカー「Bose SoundLink」シリーズなど17モデルの新品、および工場再生品が割引対象となっています。
セール対象モデルと販売価格（すべて税込）は次の通りです。
※工場再生品とは、返品された製品へ入念に検査・試験を実施して、新品並みの品質が確認されたものです。新品と同様に保証の対象となります。
なお、Boseは人気ワイヤレスイヤホンBose QuietComfort 45に2種類の限定カラーを追加したほか、Bose QuietComfort Earbuds IIの新色ソープストーンを発売しています。
Source:Bose
(te7373)