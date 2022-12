映画『ブラックアダム』の公開を記念して、DCユニバースの世界を体感できる展示会「『ブラックアダム』公開記念 “DCユニバースの世界”」が、明日9日から18日まで日テレホールで開催される。開幕前日の8日にプレス内覧会が行われ、展示内容が公開された。

目玉となるのは、『ブラックアダム』に登場する“テスの玉座”をはじめとしたフォトスポット。破壊神ブラックアダム(ドウェイン・ジョンソン)の等身大立像が見守る中、実際に座って写真撮影が可能だ。さらに巨大化するスーパーヒーロー、アトム・スマッシャーの巨大オブジェ(約4.5m)や、ヒーローチーム「JSA」を率いるホークマンの翼が描かれたフォトジェニックな壁など、撮影しながら映画の世界観を堪能することができる。

また、歴代DC映画の撮影で使用された衣装や小道具も勢揃い。『バットマン』でジャック・ニコルソンが着用していたジョーカーのスーツ、クリスチャン・ベール主演の『ダークナイト』に登場したバットマンスーツはもちろん、初出しアイテムとして、『バットマン フォーエヴァー』で使用されたトゥーフェイスのコインやリドラーのアイマスクが展示されている。

そのほか、2023年に全米公開を控える『シャザム!〜神々の怒り〜』『ザ・フラッシュ(原題) / The Flash』『アクアマン・アンド・ザ・ロスト・キングダム(原題) / Aquaman and the Lost Kingdom』関連のスタチューも登場。イベントでは来場者特典として、「ビックリマン」のキャラクターデザイン等を長年手がけてきたグリーンハウスの米澤稔&兵藤聡司による『ブラックアダム』特別ビジュアルのスペシャルステッカー(数量限定)が、会場抽選で配布される。(取材・文:編集部・倉本拓弥)

『ブラックアダム』公開記念 “DCユニバースの世界”は12月9日から18日まで汐留・日テレホールで開催(11時〜19時、入場無料・日時指定制)