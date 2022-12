北朝鮮当局が市民に対し、子どもの名前を「爆弾」「忠誠」「衛星」などのイデオロギー的、または軍国主義的な意味を持つ名前に変更するよう命じていると報じられました。北朝鮮では近年、柔らかい母音で終わる名前の子どもが増えており、当局は中国風・日本風・韓国風の名前を付ける親を非難しているとのことです。

かつて北朝鮮では「Pok Il(爆弾)」「Chung Sim(忠誠)」「Ui Song(衛星)」など、北朝鮮のイデオロギーや軍国主義を反映した名前を付けることが奨励されていました。しかし、近年では「A Ri(愛しい人)」「So Ra(巻貝)」「Su Mi(とても美しい)」など、より言いやすくて優しい響きの名前を付ける親が増えているそうです。固い響きの子音で終わらずに柔らかい母音で終わる名前は、韓国の影響を受けたものだと指摘されています。

政府の圧力でメディアへのアクセスが制限されている国や地域にニュースを発信するラジオ・フリー・アジアによると、この傾向を問題視する北朝鮮当局は名前の取り締まりに乗り出しているとのこと。当局は柔らかい印象の発音で「反社会主義的」であり、「革命的」な意味を持たない名前を持つ市民やその親に対し、よりイデオロギー的な名前に変更することを要求していると報じられています。

匿名を条件にラジオ・フリー・アジアに証言した情報提供者は、「住民は、当局が国の要求する基準に従って改名を強要することに不満を持っています」「先月から自警団の住民会議で、最後に子音がない名前をすべて変更するようにという通達が継続的に出されています。最後に子音がない名前の人は、年末までに自分の名前に政治的な意味を加え、革命的な基準を満たすようにしなければなりません」と述べました。

多くの親はこの通達に強い反発を示しているそうですが、北東部の両江道に住む情報提供者によると、当局は政治的な意味を持たない名前の人物に罰金を科すと脅しているとのこと。この情報提供者は、「司法当局による反社会主義的な名前の変更を求める命令は、2022年10月以降の住民集会で毎回強調されています」と述べ、実際に罰金が科されるのか、罰金がいくらになるのかは不明だと付け加えています。

別の情報提供者は、当局が「退廃的な西洋のヤンキー文化のコピー」だと主張する韓国の流行を反映する名前を禁じていると報告しています。「当局は何世代にもわたり、北朝鮮の名前ではなく中国・日本・韓国の名前を混ぜて子どもにつけた過程を批判しています」と情報提供者は述べました。

多くの人々は集団主義を強制する当局の横暴に強い不満を示しており、「なぜ人間が自分の名前をつけることさえ許されないのでしょう?私たちは機械の部品か家畜なのでしょうか?」「裸で飢えていることが真の社会主義なら、私たちは絶対に反対です」という声も上がっているとのことです。

