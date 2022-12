12月14日18時30分より生放送される『2022FNS歌謡祭 第2夜』(フジテレビ系)のスペシャルゲストとして、新たにASKAの出演が発表された。また、SEKAI NO OWARIの出演も決定した。

【写真】「Habit」が話題を呼んだSEKAI NO OWARIも第2夜出演!

ASKAが『FNS歌謡祭』に出演するのは、1994年以来、28年ぶり。今回は、2019年にリリースされた、歌詞の中に“命”や“宇宙”が登場するなど誰しもが心に持つ“愛の歌”をテーマとした楽曲「歌になりたい」のほか、1991年に放送された月9ドラマ『101回目のプロポーズ』(フジテレビ系)の主題歌として大ヒットした「SAY YES」も披露する。

さらに、SEKAI NO OWARIの出演も決定。今年大ヒットした「Habit」を特別演出で披露する。

『2022FNS歌謡祭 第2夜』は、総勢45組のアーティストを迎え、一夜限りの夢のコラボや特別演出、番組ならではの特別企画を盛りだくさんで送る。司会は相葉雅紀と永島優美フジテレビアナウンサー。

出演アーティストは以下の通り(五十音順)。

aiko

ASKA

生田絵梨花

=LOVE

ウタ from ウタワールド

AKB48

A.B.C‐Z

STU48

&TEAM

大友康平

Official髭男dism

関ジャニ∞

清塚信也

King Gnu

Creepy Nuts

桜木輝彦(中川大志)

櫻坂46

ジャニーズWEST

Stray Kids

SixTONES

SEKAI NO OWARI

Da-iCE

チョコレートプラネット

堂本剛

徳永英明

Travis Japan

中山美穂

nobodyknows+

葉加瀬太郎

back number

BiSH

広瀬香美

FANTASTICS

福山雅治

マカロニえんぴつ

満島真之介

宮本浩次

ミュージカル『SPY×FAMILY』(森崎ウィン、唯月ふうか)

ムック

yama

山崎育三郎

Liella!

Little Glee Monster

緑黄色社会

りょーめー

『2022FNS歌謡祭 第2夜』は、フジテレビ系にて12月14日18時30分放送。