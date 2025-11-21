¥«¥Õ¥§¡Ö¼¯¤Î½® Óó¡×¤Ç¿´Ë¤«¤Ê¾å¼Á»þ´Ö¡ÃÆàÎÉ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥«¥Õ¥§¡õ»¨²ß¤Î¡Ö¤¯¤ë¤ß¤ÎÌÚ¡×¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹
¤Ê¤é¤Þ¤Á¤ÎÆîÆþ¤ê¸ý¤Ë¤¢¤ë¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê´Ñ¸÷°ÆÆâ½ê¡Ö¼¯¤Î½®¡×
º£²óË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤é¤Þ¤Á¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¾å¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡Ö¼¯¤Î½®¡×¡£Îò»ËÅª¤ÊÄ®ÊÂ¤ß¤Î»Ä¤ëÆàÎÉÄ®¤òÊÝÁ´¤·ÆÃÄ§¤ò³è¤«¤·¤¿¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ëÆàÎÉ»Ô¤È¤È¤â¤Ë¡¢2015Ç¯¡Ö¤¯¤ë¤ß¤ÎÌÚ¡×¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ç¡Ö´Ñ¸÷¿¶¶½¤ò¿Þ¤ëµòÅÀ¡×¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÉßÃÏÆâ¤Ï¡ÖËú¡Ê¤Þ¤æ¡Ë¡×¡ÖãÞ¡Ê¤«¤Þ¤É¡Ë¡×¡ÖÓó¡Ê¤µ¤¨¤º¤ê¡Ë¡×¤Î3¤Ä¤Î»ÜÀß¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìç¤«¤éÆþ¤Ã¤¿°ìÈÖ¼êÁ°¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬ãÞ¤´ÈÓ¤¬¼«Ëý¤Î¿©Æ²¡ÖãÞ¡×¤Ç¤¹¡£
Å·°æ¤«¤é¤âÊÉ°ìÌÌ¤ÎÁë¤«¤é¤â»¸¡¹¤È¸÷¤¬º¹¤·¹þ¤à¡ÖãÞ¡×¤ÎÅ¹Æâ¡£¤³¤Á¤é¤Ç¤Ï¡¢ãÞ¡Ê¤«¤Þ¤É¡Ë¤Ë¿Å¤ò¤¯¤Ù¤Æ¿æ¤¤¤¿¡¢¥Ä¥ä¥Ä¥ä¤Î¤´¤Ï¤ó¤ò¼çÌò¤Ë¤·¤¿±ÉÍÜ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥é¥ó¥Á¤¬¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥°¥í¡¼¥µ¥ê¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¡¢¿©¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤â¤Î¤¬½¸¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Çã¤¤Êª¤À¤±¤ÎÆþÅ¹¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÉßÃÏ¤ÎÃæ¿´¡¢ÀµÌÌ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¡ÖËú¡×¡£¸µ¤ÏÂçÀµ»þÂå¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¼ñ¤Î¤¢¤ëÅ¡Âð¤Ç¡¢ÆàÎÉ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ðÊó¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÆàÎÉ¡×¡ÖÅÁÅýÊ¸²½¡×¡ÖÌ±·Ý¡×¡ÖÇÀ¡×¡Ö¿©¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿Ìó1000ºý°Ê¾å¤Î½ñÀÒ¤Î±ÜÍ÷¤â¡£Å¸¼¨¼¼¤â¤¢¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÅ¸Í÷²ñ¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼êÁ°¤Î´Ñ¸÷°ÆÆâ½ê¤Ë¤ÏÆàÎÉ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¤ß¤É¤³¤í¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ä½ñÀÒ¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤Ö¤Û¤«ÃÏ¸µ¥á¥¤¥É¤Î¹©·ÝÉÊ¤Ê¤É¤ÎÈÎÇä¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖËú¡×¤òÇØ¤Ë¤·¤Æ¡¢¼«Á³¤Î¤Þ¤Þ¤Î»Ñ¤ò»Ä¤¹Äí¤òÊâ¤¡¢¤µ¤é¤Ë±ü¤Ø¡£
ÅÓÃæ¤Ë¤Ï¾®¤µ¤ÊÅÄ¤ó¤Ü¤Þ¤Ç¡£°ðÊæ¤¬ÍÉ¤ì¡¢¼ý³Ï¤òÂÔ¤Á¤Þ¤¹¡£ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Ë³ù¤Ç´¢¤ê¡¢°ð¤ï¤é¤ÇÂ«¤Í¤¿¸å¤ÏÅ·Æü´³¤·¤ò¹Ô¤¦¤½¤¦¡£
Äí¤Î±ü¤Ë±£¤ì¤¿¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë°î¤ì¤ë¥«¥Õ¥§¡ÖÓó¡×
Äí¤ÎÀè¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤·úÊª¤¬¥«¥Õ¥§¡ÖÓó¡Ê¤µ¤¨¤º¤ê¡Ë¡×¡£¿ô¡¹¤Î·úÃÛ¤Ë´Ø¤¹¤ë½ñÀÒ¤ò¼¹É®¤¹¤ë·úÃÛ²È¤ÎÃæÂ¼¹¥Ê¸»á¤Ë¤è¤ëÀß·×¤Ç¤¹¡£
ÆÃÄ§Åª¤Ê¥í¥´¤Ï¡¢Èþ½Ñ²È¡¦Ë¾·îÄÌÍÛ»á¤¬¼ê³Ý¤±¤Þ¤¹¡£
¸÷¤¬È´¤±¤ë¡¢¹¡¹¤È¤·¤¿ÁÖ¤ä¤«¤ÊÅ¹Æâ¡£³°¤ÎÎÐ¤È·Ò¤¬¤ë¤è¤¦¤ËÅ¹Æâ¤Ë¤â´ÑÍÕ¿¢Êª¤¬¾þ¤é¤ì¡¢¤Õ¤¥¡¼¤Ã¤È¿¼¸ÆµÛ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Å·°æ¤Þ¤ÇÂ³¤¯Ãª¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¯¤ë¤ß¤ÎÌÚ¡×¤Ç¤â¼è¤ê°·¤¤¤Î¤¢¤ë¥»¥ó¥¹¤Î¤è¤¤ºî²È¥â¥Î¤Î¤¦¤Ä¤ï¤ä¥«¥´¤Ê¤É¤¬ÃúÇ«¤ËÊÂ¤Ù¤é¤ì¡¢¥«¥Õ¥§¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÈÈÎÇä¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤æ¤ë¤¯Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªÃã¤òÂÔ¤Ä´Ö¤Ëµ¤·ó¤Í¤Ê¤¯¸«¤Æ²ó¤ì¤Þ¤¹¡£
¼ê»Å»ö¤Î¤Ì¤¯¤â¤ê¤ò´¶¤¸¤ëÌÚ¤Î¤Þ¤ÊÈÄ¤ä¥¹¥×¡¼¥ó¤Ï¡¢1¸Ä¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¿©»ö¤Î¥·¡¼¥ó¤òË¤«¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£
¤ª¤¦¤Á¥«¥Õ¥§¤òÁÇÅ¨¤ËºÌ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿©ÉÊ¤âÈÎÇä¡£¥»¥ó¥¹¤Î¤è¤¤¥»¥ì¥¯¥È¤Ï¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤âÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ä¥Ï¡¼¥Ö¡¢½Ü¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¥é¥ó¥Á¡õ¥«¥Õ¥§¥á¥Ë¥å¡¼
¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÆü¤¤¤¿¤À¤±¤ë¼«²ÈÀ½¥±¡¼¥¤¬ÊÂ¤Ó¡¢Å¹Æâ¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë¡¢Äí¤ÇºÎ¤ì¤¿²ÌÊª¤òÄÒ¤±¤¿²Ì¼Â¼ò¤â¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Î¥Ï¡¼¥Ö¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ý¥Ã¥È¡£¥µ¡¼¥Ó¥¹Äó¶¡ÍÑ¤Î¥Ï¡¼¥Ö¿å¤Ç¤¹¡£
ÄíÀè¤Î¥Ï¡¼¥Ö¤òÅ¦¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Å¦¤ß¤¿¤Æ¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Ï¡¼¥Ö¿å¤Ï¡¢¹¢¤Î±ü¤ËÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤¬ÄÌ¤êÈ´¤±¤Æ¡¢¸ý¤ÎÃæ¤¬¤È¤Æ¤â¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¡Ê11¡Á15»þLO¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Öµ¨Àá¤Î¥È¡¼¥¹¥È¡×¤Ï¡¢µþÅÔYENTA¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥«¥ó¥Ñ¡¼¥Ë¥å¤ò»ÈÍÑ¡£°Õ³°À¤Î¤¢¤ëÁÇºà¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¿·¤·¤¤ÈþÌ£¤·¤µ¤Ë½Ð¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£½Ü¤Î¿©ºà¤òÌ£¤ï¤¦¥È¡¼¥¹¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¨Àá¤´¤È¤ËÆâÍÆ¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¥«¥Õ¥§¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÄêÈÖ¥Ç¥¶¡¼¥È¡Ö¥Ð¥Ê¥Ê¤ÈÌÚ¤Î¼Â¤Î¥Ö¥ê¥å¥ì¡×¡£¥É¥ê¥ó¥¯¤ÏÆàÎÉ¡¦·î¥öÀ¥¤ÎÍµ¡¹ÈÃã ¤ä¤Þ¤È¤ß¤É¤ê¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¡£
¥Ð¥Ê¥Ê¤Ë¼«²ÈÀ½¤Î¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¾è¤»¤Æ¡¢ßÕ¤Ã¤Æ¥¥ã¥é¥á¥ê¥¼¤·¤¿¾åÉÊ¤Ê°ì»®¡£¹á¤Ð¤·¤¯¥Ñ¥ê¥Ã¤È¤·¤¿É½ÌÌ¤«¤éÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ð¥Ê¥Ê¤È¤È¤í¤ê¤È¤·¤¿¥«¥¹¥¿¡¼¥É¡¢ÌÚ¤Î¼Â¤È¥¥ã¥é¥á¥ê¥¼¤Î¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¤¬ÌÌÇò¤¤¿©´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
´¨¤¤µ¨Àá¤Ë¤Ï¤Þ¤ë¤´¤È1¸Ä¤Î¤ê¤ó¤´¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö¾Æ¤¤ê¤ó¤´¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¤¸¤Ã¤¯¤ê¾Æ¤¾å¤²¤¿¥·¥Ê¥â¥ó¹á¤ë¤ê¤ó¤´¤Ë¡¢¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¤È¥¥ã¥é¥á¥ë¥½¡¼¥¹¤òÍí¤á¤ÆÌ£¤ï¤¤¤Þ¤¹¡£¤Û¤«µ¨Àá¸ÂÄê¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ä¤¤¥ê¥Ô¡¼¥È¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆàÎÉ¤òË¬¤ì¤ëÊý¤â¡¢ÆàÎÉ¤ËÊë¤é¤¹Êý¤â¡¢°ì½ï¤ËÂç¤¤Ê½®¤Ë¾è¤Ã¤ÆÌ¤Íè¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡×¤½¤ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Çºî¤é¤ì¤¿Ê£¹ç»ÜÀß¡Ö¼¯¤Î½®¡×¡£¤Ê¤é¤Þ¤Á»¶Êâ¤ÎµòÅÀ¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¾ì½ê¤Ç¤¹¡£
¢£¼¯¤Î½® Óó¡Ê¤·¤«¤Î¤Õ¤Í ¤µ¤¨¤º¤ê¡Ë
½»½ê¡§ÆàÎÉ¸©ÆàÎÉ»Ô°æ¾åÄ®11 Ê£¹ç»ÜÀß¡Ö¼¯¤Î½®¡×Æâ
TEL¡§0742-94-9700
±Ä¶È»þ´Ö¡§11¡Á17»þ¡Ê¥é¥ó¥Á15»þLO¡¢¥«¥Õ¥§16»þ30Ê¬LO¡Ë
ÄêµÙÆü¡§¿åÍË
