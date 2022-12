GUと「Pokemon(ポケモン)」の一部のコラボレーションアイテムが、2022年12月7日現在お買い得価格になって販売中です。

今年11月18日に発売したばかりのウィンターコレクションです。

遊び心あふれるデザイン

値下がりしているのはスウェットプルオーバーと、スウェットパーカです。

「クロップドスウェットプルオーバー(長袖)」は、もとの価格1990円→値下がりして1490円です。

デザインは2種あります。ひとつは、黒地でフロントにミミッキュが描かれたおしゃれなデザインです。

もうひとつは、ブルーの鮮やかなスウェットに、ポケモンのロゴがデザインされています。どちらも遊び心あふれる柄ですよね。

短めのクロップド丈なので、ハイウエストのパンツやロングスカートとも相性が良いですよ。サイズは各XS〜XXLまで。

「クロップドグラフィックスウェットパーカ(長袖)」は、2490円→1990円です。

こちらもデザインは2種あります。ひとつは、グリーンのパーカにNo.722のポケモン「モクロー」がデザインされたものです。大きく入った数字がカジュアルな印象。

もうひとつは、フロントにキュートな「ポッチャマ」がデザインされたライトグレーのパーカです。

クロップド丈のパーカで、それぞれにボリュームのあるフードが付いています。

サイズはXS〜XXLまで。

まだ購入していなかった人は、お得な機会にチェックを。

(東京バーゲンマニア編集部)

※画像は公式サイトより。

(C)2022 Pokemon. (C)1995-2022 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

TM, (R), and character names are trademarks of Nintendo.