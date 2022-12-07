本日18時30分から放送の『2022FNS歌謡祭』（フジテレビ系）のタイムテーブルが発表に。NiziUやOfficial髭男dism、King ＆ Prince、氷川きよしなどが登場、ミュージカルナンバーのコラボも見られる。

【写真】豪華コラボも！『2022FNS歌謡祭』出演者フォトギャラリー

今回の『2022FNS歌謡祭』は、本日と14日の2週連続、2夜合計9時間30分超で生放送、本日の第1夜は3年ぶりにグランドプリンスホテル新高輪・飛天から届けることが決定。第1弾の出演アーティストとして、Official髭男dism、King ＆ Prince、Snow Manら65組が発表された。司会は相葉雅紀と永島優美フジテレビアナウンサー。

タイムテーブルは以下の通り。

※歌手名の並びはすべて50音順（メドレー・企画を除く）

※歌唱時間は目安

※生放送につき放送内容などが変更になる場合あり

【18時30分から】

■JO1「Last Christmas」

■柴咲コウ「TRUST」

■DA PUMP「DA FUNK」

■THE BEAT GARDEN「Start Over」

■松平健「マツケンサンバII」

■milet「Walkin’In My Lane」

■森高千里×乃木坂46「ジン ジン ジングルベル」

■LA DIVA（森山良子、平原綾香、新妻聖子、サラ・オレイン)「Dynamite」

【19時台】

■KinKi Kids「クリスマス・イブ」

■工藤静香×水樹奈々「禁断のテレパシー」

■劇団四季『美女と野獣』「ビー アワ ゲスト（おもてなし）」「美女と野獣」

■GENERATIONS「花」

■SUPER BEAVER「言葉にできない」

■高畑充希「One more time，One more chance」

■田中誠人×ちいかわ・ハチワレ「ひとりごつ」

■DA PUMP×ガチャピン・ムック「U.S.A.」

■NiziU「Step and a step ‐Light it Up ver.‐」

■秦基博「風のゆくえ」

■氷川きよし「限界突破×サバイバー」

■松下洸平×生田絵梨花×宮本笑里「SWEET MEMORIES」

■水谷豊「カリフォルニア・コネクション」

■Mrs. GREEN APPLE「私は最強」

【20時台】

■井上芳雄×ジュンス「僕こそ音楽」／『モーツァルト！』、「闇が広がる」／『エリザベート』

■THE ALFEE×ダチョウ倶楽部＆土田晃之「星空のディスタンス」

■柴咲コウ「銀の龍の背に乗って」

■Snow Man「JUICY」

■SEVENTEEN「DREAM」

■DISH／／「五明後日」

■なにわ男子×ゆず「サチアレ」

■乃木坂46「ここにはないもの」

■森高千里×蒼井翔太「私がオバさんになっても」

■薬師丸ひろ子「ステキな恋の忘れ方」

■LiSA「一斉ノ喝采」

■21:00台以降にはキンプリや髭男も登場

【21時台】

■Official髭男dism「Subtitle」

■King ＆ Prince「ツキヨミ」

■倖田來未×増田貴久（NEWS）「愛のうた」

■ジェジュン×宮野真守「for you…」

■高畑充希「青春の続き」

■刀剣男士 team江「STARTING NOW」

■NiziU「Blue Moon]

■藤井フミヤ×Sexy Zone 中島健人・菊池風磨「TRUE LOVE」

■三浦大知×満島ひかり「上を向いて歩こう」

■水樹奈々×NEWS「絶対的幸福論」

■優里「おにごっこ」

■LiSA「炎」

【22時台】

■KAT‐TUN「ゼロからイチへ」

■木梨憲武「No Limit feat.AK‐69」

■KinKi Kids 「Amazing Love」

■工藤静香「空と君のあいだに」

■KOH＋「最愛」「ヒトツボシ」

■J‐JUN with XIA（JUNSU）「六等星」

■Snow Man「勝手にしやがれ」

■SUPER BEAVER「名前を呼ぶよ」

■Sexy Zone「Trust Me，Trust You.」

■秦基博「残影」

■浜崎あゆみ「appears」「Who…」

■氷川きよし「さよならの向う側」

■Mrs. GREEN APPLE「ダンスホール」

■三浦大知「Backwards」

■満島ひかり×會田茂一×長岡亮介「ひこうき雲」

■ゆず「RAKUEN」

『2022FNS歌謡祭』は、フジテレビ系にて、第1夜が12月7日18時30分、第2夜が12月14日18時30分放送。