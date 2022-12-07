今夜18時半スタート『2022FNS歌謡祭』第1夜タイムテーブル NiziU、キンプリ、氷川きよしら登場
本日18時30分から放送の『2022FNS歌謡祭』（フジテレビ系）のタイムテーブルが発表に。NiziUやOfficial髭男dism、King ＆ Prince、氷川きよしなどが登場、ミュージカルナンバーのコラボも見られる。
【写真】豪華コラボも！『2022FNS歌謡祭』出演者フォトギャラリー
今回の『2022FNS歌謡祭』は、本日と14日の2週連続、2夜合計9時間30分超で生放送、本日の第1夜は3年ぶりにグランドプリンスホテル新高輪・飛天から届けることが決定。第1弾の出演アーティストとして、Official髭男dism、King ＆ Prince、Snow Manら65組が発表された。司会は相葉雅紀と永島優美フジテレビアナウンサー。
タイムテーブルは以下の通り。
※歌手名の並びはすべて50音順（メドレー・企画を除く）
※歌唱時間は目安
※生放送につき放送内容などが変更になる場合あり
【18時30分から】
■JO1「Last Christmas」
■柴咲コウ「TRUST」
■DA PUMP「DA FUNK」
■THE BEAT GARDEN「Start Over」
■松平健「マツケンサンバII」
■milet「Walkin’In My Lane」
■森高千里×乃木坂46「ジン ジン ジングルベル」
■LA DIVA（森山良子、平原綾香、新妻聖子、サラ・オレイン)「Dynamite」
【19時台】
■KinKi Kids「クリスマス・イブ」
■工藤静香×水樹奈々「禁断のテレパシー」
■劇団四季『美女と野獣』「ビー アワ ゲスト（おもてなし）」「美女と野獣」
■GENERATIONS「花」
■SUPER BEAVER「言葉にできない」
■高畑充希「One more time，One more chance」
■田中誠人×ちいかわ・ハチワレ「ひとりごつ」
■DA PUMP×ガチャピン・ムック「U.S.A.」
■NiziU「Step and a step ‐Light it Up ver.‐」
■秦基博「風のゆくえ」
■氷川きよし「限界突破×サバイバー」
■松下洸平×生田絵梨花×宮本笑里「SWEET MEMORIES」
■水谷豊「カリフォルニア・コネクション」
■Mrs. GREEN APPLE「私は最強」
【20時台】
■井上芳雄×ジュンス「僕こそ音楽」／『モーツァルト！』、「闇が広がる」／『エリザベート』
■THE ALFEE×ダチョウ倶楽部＆土田晃之「星空のディスタンス」
■柴咲コウ「銀の龍の背に乗って」
■Snow Man「JUICY」
■SEVENTEEN「DREAM」
■DISH／／「五明後日」
■なにわ男子×ゆず「サチアレ」
■乃木坂46「ここにはないもの」
■森高千里×蒼井翔太「私がオバさんになっても」
■薬師丸ひろ子「ステキな恋の忘れ方」
■LiSA「一斉ノ喝采」
■21:00台以降にはキンプリや髭男も登場
【21時台】
■Official髭男dism「Subtitle」
■King ＆ Prince「ツキヨミ」
■倖田來未×増田貴久（NEWS）「愛のうた」
■ジェジュン×宮野真守「for you…」
■高畑充希「青春の続き」
■刀剣男士 team江「STARTING NOW」
■NiziU「Blue Moon]
■藤井フミヤ×Sexy Zone 中島健人・菊池風磨「TRUE LOVE」
■三浦大知×満島ひかり「上を向いて歩こう」
■水樹奈々×NEWS「絶対的幸福論」
■優里「おにごっこ」
■LiSA「炎」
【22時台】
■KAT‐TUN「ゼロからイチへ」
■木梨憲武「No Limit feat.AK‐69」
■KinKi Kids 「Amazing Love」
■工藤静香「空と君のあいだに」
■KOH＋「最愛」「ヒトツボシ」
■J‐JUN with XIA（JUNSU）「六等星」
■Snow Man「勝手にしやがれ」
■SUPER BEAVER「名前を呼ぶよ」
■Sexy Zone「Trust Me，Trust You.」
■秦基博「残影」
■浜崎あゆみ「appears」「Who…」
■氷川きよし「さよならの向う側」
■Mrs. GREEN APPLE「ダンスホール」
■三浦大知「Backwards」
■満島ひかり×會田茂一×長岡亮介「ひこうき雲」
■ゆず「RAKUEN」