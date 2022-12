映画チャンネル・ムービープラスで、2023年1月よりニコラス・ケイジ、ブラッド・ピットら同年代のスターが主演する映画が放送されることがわかった。

この特集は、2023年1月7日のニコラス・ケイジ59歳の誕生日を記念したもの。ケイジと同じく、現在まで第一線で活躍し続ける、まもなく60歳の同世代スターたちの出演作を放送する。ラインナップにならぶのは、ニコラス・ケイジ(1964年生まれ)、ブラッド・ピット(1963年生まれ) 、キアヌ・リーブス(1964年生まれ)、サンドラ・ブロック(1964年生まれ)、ジェット・リー(1963年生まれ)、ドニー・イェン(1963年生まれ)らの主演映画。

2023年1月7日(土)には、ニコラス・ケイジがテーマパークを舞台にアニマル・ロボットと死闘を繰り広げるアクション・ホラー『ウィリーズ・ワンダーランド』を放送。同日には、ケイジとジョン・キューザック共演のアクション映画『コン・エアー』も放送される。

ニコラス・ケイジ『ウィリーズ・ワンダーランド』

1月22日(日)には、ブラッド・ピットが主演・製作を務めたSFアドベンチャー『アド・アストラ』が登場。

ブラッド・ピット『アド・アストラ』

同じく1月22日(日)には、ジャック・ニコルソン×ダイアン・キートン×キアヌ・リーブス共演の『恋愛適齢期』が放送される。

ダイアン・キートン、キアヌ・リーブス『恋愛適齢期』 (C)Columbia Pictures Industries, Inc. and Warner Bros. Entertainment Inc

1月29日(日)には、ジョニー・デップ製作総指揮・主演の社会派ドラマ『MINAMATA―ミナマタ―』がラインナップ。

ジョニー・デップ『MINAMATA―ミナマタ―』 (C)Larry Horricks

1月15日(日)には、サンドラ・ブロック主演のポリス・コメディ『デンジャラス・ビューティー』が登場。また、続編である『デンジャラス・ビューティー2』の放送も予定されている。

サンドラ・ブロック『デンジャラス・ビューティー』 (C)Warner Bros. Entertainment Inc.

1月22日(日)にはブラッド・ピットとアンジェリーナ・ジョリー共演『Mr.&Mrs.スミス』、1月29日(日)にはジョニー・デップとアンジェリーナ・ジョリー共演『ツーリスト』を放送。

ブラッド・ピット×アンジェリーナ・ジョリー『Mr.&Mrs.スミス』

ジョニー・デップ×アンジェリーナ・ジョリー『ツーリスト』 (C)2010 GK Films, LLC. All Rights Reserved.

また、1月8日にはジェット・リー主演の“ウォン・フェイフォン”シリーズ第一作『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・チャイナ/天地黎明』、1月29日(日)にはドニー・イェン主演×谷垣健治監督『燃えよデブゴン/TOKYO MISSION』がそれぞれ放送される。

ジェット・リー『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・チャイナ/天地黎明』 (C)2010 Fortune Star Media Limited. All Rights Reserved.

ドニー・イェン『燃えよデブゴン/TOKYO MISSION』 (C)2020 MEGA-VISION PROJECT WORKSHOP LIMITED.ALL RIGHTS RESERVED.

放送の詳細は、ムービープラスの特集ページを確認しよう。