¹á¼è¿µ¸ã¡¡Ç¯ÆâµÙÍÜ¤ÎÃæµïÀµ¹¤Ë¡ÈÀÅ¤«¤Ê¥¨¡¼¥ë¡É¡Ö¤½¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¹á¼è¿µ¸ã¡Ê£´£µ¡Ë¤¬£¶Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Ìó£³Ç¯¤Ö¤ê¤Î¸ÄÅ¸¡Ö£×£È£Ï¡¡£Á£Í¡¡£É¡¡¡½£Ó£È£É£Î£Ç£Ï¡¡£Ë£Á£Ô£Ï£Ò£É¡¡£Á£Ò£Ô¡¡£Ê£Á£Ð£Á£Î¡¡£Ô£Ï£Õ£Ò¡½¡×¡Ê£·Æü¡Á£²£°£²£³Ç¯£±·î£²£±Æü¡Ë¤Î¼èºà²ñ¤Ç¡¢Ç¯ÆâµÙÍÜ¤òÈ¯É½¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÃæµïÀµ¹¡Ê£µ£°¡Ë¤Ë?ÀÅ¤«¤Ê¥¨¡¼¥ë?¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæµï¤Ï£²Æü¤ËÇ¯Æâ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÀÅÍÜ¤òÈ¯É½¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡
¡¡¼èºà²ñ¤ÇÃæµï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¹á¼è¤Ï¡Ö¤½¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö¤³¤Î¸ÄÅ¸¤ò¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â³¨¤Ë¤Ï¶½Ì£¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤·¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤¢¤ó¤Þ¤ê¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¡ÊÂç¡¹Åª¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤¬¡Ë¤¬¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¿Í¤À¤·¡¢¤½¡¼¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤¸¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¸ÄÅ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁð磲¹ä¡Ê£´£¸¡Ë¤Ï¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤¤¤ÞË»¤·¤¤¤é¤·¤¯¤Æ¡¢Åìµþ¤Ç¤ÎÅ¸¼¨¤Ë¤ÏÍè¤ì¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¡Ø¤É¤³¤«¤Ç¡ÊÃÏÊý¤Ç¤Î³«ºÅ¤Ç¡Ë¹Ô¤¯¤ï¡ª¡Ù¤È¡×¤È¹á¼è¤Ï¶ì¾Ð¤¤¡£°ìÊý¡¢°ð³À¸ãÏº¡Ê£´£¸¡Ë¤Ï¡ÖÂ¿Ê¬¡¢¤³¤ÎÊóÆ»¤ò¸«¤Æ¡¢¸ÄÅ¸¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹á¼è¤Ï¾Ð¤ï¤»¤¿¡£