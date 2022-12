世界中のユニバーサル・スタジオ「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」に新たな魔法の杖のコレクションが5日より登場。今回の新コレクションにはほかのパークでは手に入らない各地限定の杖を販売。日本の大阪にあるユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)限定の杖は「サクラとユニコーンのたてがみの杖」だ。

【画像】インタラクティブな杖の新コレクション

新コレクションは、全部で13種(各地限定の杖1種含む)。木材と「ハリー・ポッター」シリーズで「強力な芯」として知られるユニコーンのたてがみ、ドラゴンの心臓の琴線、不死鳥の羽根の3つのいずれかとの組み合わせでできており、杖独自の特徴や理想の持ち主を紹介する初の「ワンド・ロア(杖の伝承)」が付属されている。

USJ以外では、ユニバーサル・オーラ ンド・リゾートは「カラマツと不死鳥の羽根の杖」、ユニバーサル・スタジオ・ハリウッドは「クルミとドラゴンの心臓の琴線の杖」、ユニバーサル・北京リゾートは「レッドオークとユニコーンのたてがみの杖」をそれぞれ限定販売。

また、「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」でこの新しい杖を使って呪文を唱えたり、手首を軽く振ったりすると、魔法のような驚きを体験することができるとのこと。

「ハリー・ポッター」シリーズのキャラクターをモチーフにした現在の杖に加え、新しいインタラクティブな魔法の杖のシリーズを手に各国のパーク限定の杖を求めて旅する夢も膨らみそうだ。

