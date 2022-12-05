Anker、楽天スーパーセールで80製品以上を最大40%オフで販売〜12月11日まで
スマートフォンアクセサリーメーカーのAnkerが、「楽天スーパーセール」において人気製品を最大40%オフで販売しています。
人気製品が最大40パーセントオフ
「楽天スーパーセール」の対象となっているのは、急速充電器や大容量モバイルバッテリーなど80以上の製品です。
セール会場においてクーポンを取得することで、最大40%オフで購入することが可能です。
おもなセール対象製品と販売価格は次の通りです。
カテゴリ製品名セール価格モバイルバッテリーAnker 335 Power Bank（PowerCore 20000）5,243円（30%オフ）急速充電器Anker Nano II 65W3,996円（11%オフ）ワイヤレス充電器Anker PowerWave+ 3-in-1 stand with Watch Holder5,391円（10%オフ）ポータブル電源Anker 757 Portable Power Station（PowerHouse 1229Wh）119,900円（29%オフ）電源タップAnker 525 Charging Station6,291円（10%オフ）
家電製品・オーディオ
カテゴリ製品名セール価格モバイルプロジェクターNebula Capsule II39,999円（10%オフ）完全ワイヤレスイヤホンSoundcore Space A409,990円（23%オフ）完全ワイヤレスイヤホンSoundcore Liberty Air 2 Pro10,392円（20%オフ）BluetoothスピーカーAnker SoundCore 25,262円（15%オフ）オーディオグラスSoundcore Frames Cafe16,990円（15%オフ）ロボット掃除機Eufy RoboVac G30 Hybrid29,990円（25%オフ）体重体組成計Eufy Smart Scale P2 Pro5,942円（15%オフ）
その他にも、ワイヤレス充電器やセキュリティカメラ、ハンディ掃除機などもセールの対象となっています。
なお、「楽天スーパーセール」では、アクセサリーメーカーCIOが人気製品を最大75%オフで販売しているほか、iPhone13やiPhone12が割引価格で販売されています。
Source:Anker／楽天市場
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