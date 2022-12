『HAWAII FIVE-0』スコット・カーン、新作ドラマ『Alert』ファーストルックが到着！

常夏のハワイを舞台にした犯罪捜査ドラマ『HAWAII FIVE-0』のダニー・"ダノ"・ウィリアムズ役でお馴じみのスコット・カーンが出演する、米FOXの新作ドラマ『Alert(原題)』よりファーストルック画像が到着した。



『Alert』で中心となるのは、愛する息子の失踪をきっかけに、フィラデルフィア市警の行方不明者課(MPU)に入ったニッキー・バティスタ。任務をこなしつつ息子を探す彼女の元に突然、元夫ジェイソン・グラントが、行方不明の息子が生きている証拠となる写真を持って現れる。各エピソードで生死をかけた行方不明者の捜索が繰り広げられるなか、ニッキーとジェイソンは長い間行方不明だった息子の真相を突き止めようとする──。

米TV Insiderが紹介した『Alert』のファーストルックには、「行方不明者捜査課にとっては一刻を争う」とのキャッチコピーが。フィラデルフィアのスカイスクレイパーを背景に、子どもを抱きかかえたジェイソンとトランシーバーを手にしたニッキーがフィーチャーされている。スコット・カーンがジェイソン役を演じ、ニッキーに扮するのは、『デビアスなメイドたち』のロージー役や『HEROES/ヒーローズ』のマヤ役で知られるダニア・ラミレス。

