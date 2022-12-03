¤µ¤ó¤Þ¡¡Âç³èÌö¤ÎÆ²°ÂÎ§¤Ë£Ì£É£Î£Å ¡õ ¥¥à¥¿¥¯¤Ê¤¼¤«¸Æ±þ¡Ö¥ª¥¸¥¤Î¼þ¤ê¡¢¤¹¤´¤¤¤Ã¤¹¤Í¡×
¡¡ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬£³Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î£Í£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡Ö¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥óÅÚÍËÆü¡×¤Ë½Ð±é¡£¸ø»ä¤È¤â¤Ë¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ê¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼£×ÇÕ¥«¥¿¡¼¥ëÂç²ñ£±¼¡¥ê¡¼¥°¤ÇÂç³èÌö¤·¤¿£Í£ÆÆ²°ÂÎ§¡Ê¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤ó¤Þ¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Î£±°ÌÄÌ²á¤Ë¶Ã¤¤Ä¤Ä¡Ö¤·¤«¤â²¶¤È¡ÊÂ¼¾å¡Ë¥·¥ç¡¼¥¸¤¬Í£°ì¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ç£Ì£É£Î£Å¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ëÃË¡¦Æ²°Â¤¬¡£¾¡¼ê¤Ë¡Ø²¶¤ÎÎÏ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡Ù¤È»×¤¦¤°¤é¤¤¡£»î¹ç¤´¤È¤Ë£Ì£É£Î£Å¤òÁ÷¤Ã¤Æ¡¢Æ²°Â¤â¤¹¤°ÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥É¥¤¥ÄÀï¤Î¸å¤Ï¡¢¤µ¤ó¤Þ¤¬¥É¥¤¥Ä¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¡Ö¾¡¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¡×¤ÈÁþ¤Þ¤ì¸ý¤òÁ÷¤ê¡Ö¤¤¤ä¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¹Ô¤¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÊÖ¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤½¤ì¤Ç¡¢¥³¥¹¥¿¥ê¥«Àï¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ø¤ªÁ°¡¢Á´Á³¤Þ¤À¤Þ¤À¹Ô¤±¤Æ¤Ê¤¤¤ä¤Ê¤¤¤«¡Ù¤Ã¤ÆÁ÷¤Ã¤Æ¡£ºòÆü¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥óÀï¸å¡Ë¤Ï¡Ø¶²¤ìÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦£Ì£É£Î£Å¤òÁ÷¤Ã¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÏÃÂê¤ÏÇÈµÚ¤¹¤ë¡££×ÇÕ¤ò»ëÄ°¤·¤Æ¤¤¤¿ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤«¤é¤â¡Ö¥ª¥¸¥¤Î¼þ¤ê¡¢¤¹¤´¤¤¤Ã¤¹¤Í¡×¤ÈÆ²°Â¤Î³èÌö¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë£Ì£É£Î£Å¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤È¤«¡£
¡¡¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¡Ø¤½¤ä¤Í¤ó¡ª¡¡²¶¤Î¼þ¤ê¤¹¤´¤¤¤¾¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡¢¥¸¥ß¡¼¡ÊÂçÀ¾¡Ë¡¢Æ²°Â¤ä¡Ù¤Ã¤ÆÁ÷¤Ã¤¿¤é¡Ø¤¨¡ª¡©¡Ù¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡£¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¡Ê´Ö¡Ë´²Ê¿¡¢Â¼¾å¥·¥ç¡¼¥¸¡¢¾¾ÈøÈ¼Æâ¤â¤¤¤ë¤Ç¡Ù¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤½¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ù¤Ã¤Æ¡ÊÊÖ¿®¤¬Íè¤¿¤¬¡Ë¤¤¤ä¡¢Æþ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Ç¡Ä¡×¤È¤ä¤ê¼è¤ê¤òºÆ¸½¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£