『ロード・オブ・ザ・リング：力の指輪』シーズン2の新キャスト7名が発表！

『ロード・オブ・ザ・リング:力の指輪』シーズン2 新キャスト情報

Prime Video(アマゾンプライムビデオ)は、超大作ドラマシリーズ『ロード・オブ・ザ・リング:力の指輪』待望の続編となるシーズン2で新たに加わる7名の新キャストを発表した。

今回発表された新キャストは、ガブリエル・アクウダイク、ヤセン・アトゥール、ベン・ダニエルズ、アメリア・ケンワーシー、ニア・トール、ニコラス・ウッドソン、そしてシーズン2から新たにオークの長アダル役を演じることになったサム・ヘイゼルダイン、の7名。

ガブリエル・アクウダイク

Prime Videoで独占配信中のアクション・ドラマ『ハンナ 〜殺人兵器になった少女〜』でお馴染みのイギリス系ナイジェリア人俳優。他に英BBCのドラマ『Ridley Road』、サム・メンデス監督の映画『1917 命をかけた伝令』、ベネディクト・カンバーバッチ主演の実録ドラマ『ブレグジット EU 離脱』などにも出演。

ヤセン・アトゥール

ダーク・ファンタジー・ドラマ『ウィッチャー』シーズン2のコーエン役やドラマ『新米刑事ヴァランダー』の主人公の親友レザ役で知られる。短編映画『Good Intention』の監督や、ホラー・コメディ映画『When theScreaming Starts』の製作総指揮&出演など、マルチに活躍中。

ベン・ダニエルズ

『ジュピターズ・レガシー』のウォルター・サンプソン役、『ザ・クラウン』のスノードン伯爵役、『エクソシスト』のマーカス・キーン神父役、『ハウス・オブ・カード野望の階段』のアダム・ギャロウェイ役、『LAW & ORDER: UK』のジェームズ・スティール役など数々の人気ドラマでレギュラーを務め、映画では『囚われた国家』、『ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー』、『偽りの忠誠 ナチスが愛した女』に出演。また数々の舞台にも出演し、『みんな我が子 -All MySons-』ではローレンス・オリヴィエ賞の最優秀助演男優賞を受賞している。

サム・ヘイゼルダイン

『ピーキー・ブラインダーズ』、『窓際のスパイ』といったドラマや、『スノーホワイト/氷の王国』、『メカニック:ワールドミッション』、そしてリドリー・スコット監督の『最後の決闘裁判』などの映画に出演。最近のドラマ出演は『サンドマン』、『ザ・プレイリスト』で、現在製作中の『バンド・オブ・ブラザース』続編『Masters of the Air』ではオースティン・バトラーとカラム・ターナーの相手役を務めている。

アメリア・ケンワーシー

ロンドンの王立演劇学校在学中に『春のめざめ』、『真夏の世の夢』、『ヴェローナの二紳士』を含む多くの舞台と、映画にもに出演。卒業後、本作でドラマデビューを飾る。

ニア・トール

ロンドンとニューヨークで上演されたニール・ゲイマンの『The Ocean at theEnd of the Lane』で舞台デビュー。2021年に卒業したギルドホール音楽演劇学校在学中に『イェルマ』『欲望という名の電車』『王女メディア』の舞台で主演を務める。近作はダコダ・ジョンソン主演のドラマ映画『説得』。

ニコラス・ウッドソン

王立演劇学校を卒業し、数多くの映画、ドラマ、舞台に出演しているイギリスのベテラン俳優。ドラマでは『法医学捜査班 silent witness』、『バティスト〜アムステルダムに潜む闇〜』、『オナラブル・ウーマン 熱砂の女』、『名探偵ポワロ』、『ROME[ローマ]』などに出演。映画では『ザ・ハッスル』、『パディントン2』、『リリーのすべて』、『007 スカイフォール』、『謀議』に出演している。舞台出演も『セールスマンの死』他多数。

バーノン・サンダースのコメント

Amazon Studios のGlobal Televisionヘッドを務めるバーノン・サンダースは、次のようにコメントしている。

「配信開始以来、『ロード・オブ・ザ・リング:力の指輪』は視聴者の皆さんをJ.R.R.トールキンの壮大な中つ国の魔法と驚異の世界に誘い、魅了し続けています。現在までにシーズン1は、Prime Videoのオリジナル・ドラマシリーズとして全地域でトップとなり、全世界で1億人以上が視聴しています。普遍的でパワフルなストーリーテリングが世界的ヒットにつながったのです。私たちはこの素晴らしい俳優たちを「仲間」として迎え、シーズン2でさらに素晴らしい第二紀の物語を皆さんにお届け出来ることを楽しみにしています」

今回発表された新キャストたちは本作でどのような役を演じるのか? 『ロード・オブ・ザ・リング:力の指輪』シーズン2について新情報がわかり次第、当サイトでお伝えしていきたい。

『ロード・オブ・ザ・リング:力の指輪』配信情報

『ロード・オブ・ザ・リング:力の指輪』シーズン1(全8話)は、アマゾンプライムビデオにて絶賛独占配信中。