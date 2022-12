『THIS IS US』ファイナル・シーズン、デジタル配信開始！

社会現象を巻き起こし続けた人気ドラマシリーズの最終章『THIS IS US/ディス・イズ・アス ファイナル・シーズン』(全18話)のデジタル配信(購入/レンタル)が、12月2日(金)より開始される。エミー賞、ゴールデングローブ賞を筆頭に、世界的なアワードで受賞65回、ノミネート275回と驚異の大ヒットを記録した究極のヒューマンドラマがついに完結。〈現在〉・〈過去〉・〈未来〉を交差させて巧みに描き上げ、これまで紡がれてきた数々の物語のすべてが、ついに一つにつながる!

ファイナル・シーズン概要



このファイナル・シーズンでは、これまでに明かされてきた温かくもドラマティックな展開がさらに加速。マディソンと別れた後も双子の育児に協力するケヴィンに、離ればなれの生活で関係に溝ができてしまうケイトとトビー、家族と別れボストンへ移住したいというデジャの告白に反対するランダルとベス。そして、認知症が進行していく3人の最愛の母レベッカ。家族にとって辛い最期が訪れます。また、ジャックとレベッカそれぞれの母親との過去、ジャックの弟であるニックの恋、レベッカとミゲルの再婚など、まだ語られていなかった物語も綴られ、すべての想いがつながるクライマックスへと進んでいく。

ファイナル・シーズンキャスト



さらに、お馴染みのキャストに加え、ファンからの支持も高いウィリアム役のロン・セファス・ジョーンズや、ジャックとレベッカが3つ子を迎える瞬間に立ち会ったカタウスキー医師役のジェラルド・マクレイニーが再登場。ピアソン家に多大な影響を与えた登場人物たちもグランド・フィナーレに華を添える。

商品情報

〈デジタル配信日:2022年12月2日(金)〉

タイトル(原題)THIS IS US/ディス・イズ・アス ファイナル・シーズン(THIS IS US SEASON 6)

配信種類:字幕版/吹替え版

公式サイトはこちら。

ヒューマンドラマの傑作としての人気は世界中に広がり、フランス、イタリア、トルコなどではそれぞれの国を舞台にした「THIS IS US」が誕生するなど、話題はまだまだ継続中。〈現在〉・〈過去〉・〈未来〉の物語を、エモーショナルに描いてきた『THIS IS US/ディス・イズ・アス』ファイナル・シーズン、デジタル配信中。(海外ドラマNAVI)