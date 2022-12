人気ゲーム「ダンジョンズ&ドラゴンズ」を、クリス・パイン主演で実写映画化した『ダンジョンズ&ドラゴンズ/アウトローたちの誇り』の日本公開日が、2023年3月31日に決定した。

【動画】映画『ダンジョンズ&ドラゴンズ』最新予告

フォーゴトン・レルムと呼ばれる中世ヨーロッパ風の世界を舞台に、世の中を動かし得るほどのお宝、ドラゴンをはじめとした個性際立つクリーチャーたち、戦いを華やかに盛り上げる魔法や巧みなアクションシーン、邪悪を極めるヴィラン…と、アクションファンタジーに欠かせない要素がすべて詰め込まれた物語を、映画でしか描けない壮大な世界観と、進化を続ける映像クオリティで描く。

主人公エドガン(演:クリス・パイン)は、盗賊稼業に勤しむアウトロー。彼が旧知の仲である戦士ホルガ(演:ミシェル・ロドリゲス)とはじめた新たな旅は、「ヤバイやつを助けたら超ヤバイのが現れた!!」とかつてない状況に追い込まれる。

アウトローな盗賊稼業で修羅場をくぐり抜けてきたはずの彼らでさえ、一筋縄でいかないこと間違いナシの冒険と戦いにむけ、パーティの仲間に選んだのは、特殊能力を持った魔法使いサイモン(演:ジャスティス・スミス)、モンスターと混血のティーフリング”ドルイド僧”のドリック(演:ソフィア・リリス)、そして聖騎士ゼンク(演:レゲ=ジャン・ペイジ)と実にユニークな面々。

見たことのないダンジョンに立ちはだかる困難、手ごわい敵の数々、難易度破滅級のクエストを凸凹パーティがいかに攻略していくのか!? 娘キーラを誘拐するエドガンのかつての友人・詐欺師のフォージ役に扮する名優ヒュー・グラントの参戦も大きな見どころとなっている。

