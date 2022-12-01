ÌÜ¹õÏ¡¡¢Á°À¤¤Ïµí¤À¤Ã¤¿¡©¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¥Î¥í¥Î¥í¡×
¡¡¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¡¦Snow Man¤ÎÌÜ¹õÏ¡¤¬12·î1Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø·î¤ÎËþ¤Á·ç¤±¡Ù¡Ê2Æü¸ø³«¡¿×¢ÌÚÎ´°ì´ÆÆÄ¡Ë¤Î¸ø³«Á°Ìëº×ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÂçÀôÍÎ¡¢ÍÂ¼²Í½ã¡¢¼Æºé¥³¥¦¡¢×¢ÌÚÎ´°ì´ÆÆÄ¤È¤È¤â¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡ßÇò¥·¥ã¥Ä¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤ÄÌÜ¹õÏ¡
¡¡º£ºî¤Ï¡¢Ä¾ÌÚ¾Þºî²È¡¦º´Æ£Àµ¸á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò¼Â¼Ì²½¡£»Å»ö¤â²ÈÄí¤â½çÄ´¤À¤Ã¤¿¾®»³Æâ·ø¡ÊÂçÀô¡Ë¤ÎÆü¾ï¤Ï¡¢°¦¤¹¤ëºÊ¡¦¾¿¡Ê¼Æºé¡Ë¤ÈÌ¼¡¦ÎÜÍþ¤Î¤Õ¤¿¤ê¤òÆ±»þ¤Ë¼º¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç°ìÊÑ¤¹¤ë¡£¤½¤³¤Ø¡¢Ì¼¤ÎÎÜÍþ¤Ï¡¢ÀµÌÚÎÜÍþ¡ÊÍÂ¼¡Ë¤È¤¤¤¦½÷À¤ÎÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¸À¤¤½Ð¤¹Âç³ØÀ¸¡¦»°³ÑÅ¯É§¡ÊÌÜ¹õ¡Ë¤¬¸½¤ì¤ë¡£¡Ö°¦¤¹¤ë¿Í¤Ë¤â¤¦°ìÅÙ¤á¤°¤ê°©¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬µ¯¤³¤·¤¿¡È´ñÀ×¡É¤¬ËÂ¤°¡¢¿ô´ñ¤ÇÁÔÂç¤Ê¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡ºîÉ÷¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤ÎÁ°À¤¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÂê¤ò¿¶¤é¤ì¤¿ÌÜ¹õ¤Ï¡ÖËÍ¤Ïµí¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¡Ö´³»Ù¤â±¯Ç¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ÇÆ°¤¤¬ÃÙ¤¯¡¢¥Î¥í¥Î¥í¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬µí¤Ã¤Ý¤¤¤«¤Ê¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤ê¡¢´ÑµÒ¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¡£¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¡¢²ÈÂ²¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë»þ¤âËÍ¤À¤±2»þ´Ö¤°¤é¤¤³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¾®¤µ¤¤º¢¤Ï¡Ø¼«Ê¬¤Çµí¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÍÄ¾¯´ü¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£