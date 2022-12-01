KinKi Kids、King ＆ Princeら『ベストアーティスト2022』タイムテーブル一部発表 Stray Kidsら事前番組で生歌唱
12月3日19時から4時間にわたり生放送される『日テレ系音楽の祭典 ベストアーティスト2022』（日本テレビ系）のタイムテーブルの一部が発表された。
【写真】ブラックビスケッツ、20年ぶりに復活 『ベストアーティスト2022』で「Timing」披露
2001年に放送を開始した『ベストアーティスト』。22回目の今回は、初の土曜日放送。人気アーティスト40組が勢ぞろいし、今年のヒット曲や話題曲を中心に「いま見たい聴きたい」音楽をギュッと詰め込み、この1年を音楽で振り返る。総合司会は櫻井翔。
発表されたタイムテーブルは以下の通り（※各時間帯ごとアーティスト名50音順［メドレー名を除く］、放送時間は変更の可能性あり）
■19時台
Kis‐My‐Ft2「想花」
櫻坂46「摩擦係数」
なにわ男子「初心LOVE（うぶらぶ）」「ハッピーサプライズ」
日向坂46「月と星が踊るMidnight」
ポルノグラフィティ「Zombies are standing out」
THE RAMPAGE「THE POWER」
緑黄色社会「ミチヲユケ」
バック・トゥ・ザ2022（STU48、＆TEAM、Gaho×THE BEAT GARDEN、ジェジュン）
再生回数億ごえ！ダンスメドレー（King ＆ Prince、Da‐iCE、NiziU）
■20時台
Ado「新時代（スペシャルMV）」
A.B.C‐Z「Za ABC〜5stars〜」「Graceful Runner」
KinKi Kids「硝子の少年」ほか2曲
King ＆ Prince「TraceTrace」
SEKAI NO OWARI「Habit」
SEVENTEEN「DREAM」
NiziU「Blue Moon」
乃木坂46「シンクロニシティ」「ここにはないもの」
BE：FIRST「Bye‐Good‐Bye」
宮本浩次「飾りじゃないのよ涙は」
■21時台
KAT‐TUN「ゼロからイチへ」
Stray Kids「MANIAC ‐Japanese ver.‐」
SixTONES「ふたり」
Sexy Zone「Forever Gold」
美炎‐BIEN‐「鼻吹雪」
ブラックビスケッツ「Timing」ほか
Hey！Say！JUMP「ウィークエンダー」「Come On A My House」「サンダーソニア」
MISIA「君の願いが世界を輝かす」
LE SSERAFIM「ANTIFRAGILE」
プレイバック★着うたメドレー（AKB48、KAT‐TUN、Sexy Zone、中島美嘉、FANTASTICS）
■22時台
関ジャニ∞「愛でした。」
King Gnu「Stardom」
Perfume「Spinning World」
福山雅治「妖」
ゆず「RAKUEN」
ゆず・中川大志「サヨナラバス」
なお、放送当日12月3日16時25分からは『ベストアーティスト2022 夜まで待てないスペシャル』を放送。出演アーティストのうち、Stray Kidsが「CIRCUS」、AKB48が「根も葉もRumor」、ジェジュンが「BREAKING DAWN」、FANTASTICSが「Someday」を一足早く生歌唱する。『日テレ系音楽の祭典 ベストアーティスト2022』は、日本テレビ系にて12月3日19時放送。