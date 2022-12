イマジニアは、12月22日に発売予定の『Fit Boxing 北斗の拳 〜お前はもう痩せている〜(以下、『フィットボクシング 北斗の拳』)』について、無料体験版をニンテンドーe ショップで12月1日より配信を開始する。

『フィットボクシング 北斗の拳』は、同社が展開する『フィットボクシング』シリーズと世界的人気漫画『北斗の拳』のキャラクターたちがインストラクターとなり、プレイヤーの日々のエクササイズをサポートしてくれる作品だ。予想外のコラボに、発売前から「予想外のコラボが面白い」「これは鍛えられそう、欲しい」「強敵と戦いたい」など多くの声が寄せられ、Twitterのトレンド入りを果たすなど、話題を呼んでいる。

関連記事

『フィットボクシング 北斗の拳 お前はもう痩せている』発表、12月22日に発売決定。エクササイズゲームとしてケンシロウがプレイヤーを指導、「世紀末身体創伝説」の幕が開ける

『フィットボクシング』シリーズは、緑川光さんや釘宮理恵さんなど、人気の男性・女性声優がボイスを担当するゲーム内のインストラクターの指導を受けながら、リズムゲームの感覚でパンチを打つボクシング風エクササイズゲームだ。

Nintendo Switch初のエクササイズゲームとして2018年に1作目が発売されて以来、シリーズの全世界累計出荷販売本数は8月時点で230万本を突破している。

一方、今回同作がコラボレーションをおこなう『北斗の拳』は集英社が発行する「週刊少年ジャンプ」にて、1988年まで連載されていたマンガ作品。核戦争により文明社会が失われ、暴力が支配する世紀末を舞台に、北斗神拳の伝承者であるケンシロウが救世主として成長していく姿を描いた作品だ。

体験版は各種機能の制限があるものの、 インストラクターはケンシロウとマミヤが選択でき、「日課修練 デイリー」、「自由組手 フリー」、『Fit Boxing』シリーズとしては新たに追加となった「激闘 バトル」もプレイが可能となっている。

「激闘 バトル」ではザコとのバトルの他、ケンシロウの最初の強敵・シンとのバトルを楽しむことができるとしている。

『Fit Boxing 北斗の拳 〜お前はもう痩せている〜』の体験版は現在ニンテンドーeショップで配信中だ。また、体験版配信を記念したキャンペーンも実施されるとのことなので、以下のリリースや公式Twitterアカウントなども参照されたい。

Nintendo Switch ソフト「Fit Boxing 北斗の拳〜お前はもう痩せている〜」体験版配信開始のお知らせ

〜体験版配信記念 Twitter キャンペーンも実施〜

イマジニア株式会社は、12 月 22 日に発売予定の「Fit Boxing 北斗の拳〜お前はもう痩せている〜」(以下「Fit Boxing 北斗の拳」)の無料体験版をニンテンドーe ショップにて、本日より配信開始しますのでお知らせします。

「Fit Boxing 北斗の拳」は、「Fit Boxing」と世界的人気漫画「北斗の拳」(原作:武論尊漫画:原哲夫)とのコラボレーションタイトルです。「北斗の拳」のキャラクター達が、「Fit Boxing」の“師匠インストラクター”となり、プレイヤーの日々のエクササイズを叱咤激励しながらサポートしてくれます。発売発表当初から「予想外のコラボが面白い」「これは鍛えられそう、欲しい」「強敵と戦いたい」など多くの声が寄せられ、Twitter のトレンドにも入りました。また本作特別仕様の“師匠インストラクター”達のスポーティーな衣装も話題となり、衣装の紹介動画「Fit Boxing 世紀末ファッションコレクション」も好評を得ています。

12 月 22 日の発売に先駆け、本日よりニンテンドーe ショップにて「Fit Boxing 北斗の拳」の無料体験版の配信を開始しました。

体験版は各種機能の制限はありますが、インストラクターはケンシロウとマミヤが選択でき、“日課修練デイリー”は 3 日分、”自由組手フリー”は 10 回分、「Fit Boxing」シリーズとしては新たに追加となった“激闘バトル”も 10 回分プレイが可能です。“激闘バトル”ではザコとのバトルの他、ケンシロウの最初の強敵・シンとのバトルがお楽しみいただけます。

体験版は、ニンテンドーe ショップからダウンロードが可能です。

▼ニンテンドーe ショップ「Fit Boxing 北斗の拳〜お前はもう痩せている〜」

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000049379.html

■体験版配信記念キャンペーン

また、本日より体験版配信を記念し、ニンテンドープリペイドカード 1,000 円分が 5 名様に当たる Twitter キャンペーンを開催します。キャンペーン詳細は「Fit Boxing 北斗の拳」公式 Twitter アカウント(https://twitter.com/FitBoxingHokuto)にてご確認ください。

■「Fit Boxing」シリーズとは

人気声優がボイスを担当するゲーム内のインストラクターに直接指導を受けながら、Joy Con™を使用してリズムゲーム感覚でパンチを打ち分けるボクシングエクササイズゲームです。Nintendo Switch 初のエクササイズゲームとして 2018 年 12 月に「Fit Boxing」を発売して以降、継続的に販売を伸ばし、2020 年 12 月に発売した「Fit Boxing 2」とあわせたシリーズでの全世界累計出荷販売本数は本年8月に 230 万本を突破しています。

■「北斗の拳」(原作:武論尊・漫画:原哲夫)とは

「週刊少年ジャンプ」に 1983 年〜1988 年まで、原作・武論尊、漫画・原哲夫により連載された作品。核戦争により文明社会が失われ、暴力が支配する世界となった世紀末を舞台に、北斗神拳の伝承者・ケンシロウが愛と哀しみを背負い救世主として成長していく姿が描かれている。2023 年9月 13 日に 40 周年を迎える。

■商品概要

▼国内版

商品名:「Fit Boxing 北斗の拳〜お前はもう痩せている〜」

対応機種:Nintendo Switch

価格:7,678 円(税込)

発売日:2022 年 12 月 22 日

ジャンル:ボクシングエクササイズ

プレイ人数:1〜2人

発売元:イマジニア株式会社

対象年齢:12 才以上対象

公式サイト:https://fitboxing.net/hokuto-no-ken/

▼海外版(日本以外その他地域)

商品名:Fitness Boxing Fist of the North Star

対応機種:Nintendo Switch

価格:未定

発売日:2023 年3月発売予定

ⒸImagineer Co., Ltd.Ⓒ武論尊・原哲夫/コアミックス 1983 版権許諾証 EB-212*Nintendo Switch のロゴ・Nintendo Switch は任天堂の商標です。

*記載されている会社名及び商品名/サービス名は、各社の商標または登録商標です。

以上