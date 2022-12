Twitterの最高経営責任者(CEO)となったイーロン・マスク氏が、現地時間2022年11月30日にAppleの本社を訪れ、Appleのティム・クックCEOと会談したことが、マスクCEOのTwitterへの投稿で明らかになりました。

マスクCEOはTwitterに、Apple Park内の池と、水面に映った自分とクックCEOの影を収めた短い動画を投稿し「@tim_cook、Appleの美しい本社を案内してくれてありがとう」と述べています。



Thanks @tim_cook for taking me around Apple’s beautiful HQ pic.twitter.com/xjo4g306gR





さらにその数時間後に「中身のある会話だった。とりわけ、TwitterがApp Storeから削除される可能性についての誤解が解けたのがよかった。Appleはそのようなことは検討したことがないと、ティムが明らかにしてくれた」とツイートしました。



Good conversation. Among other things, we resolved the misunderstanding about Twitter potentially being removed from the App Store. Tim was clear that Apple never considered doing so.

November 30, 2022