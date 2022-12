【ディズニープラス　12月おすすめ海外ドラマ】『ナショナル・トレジャー』ドラマ版が登場！

Disney+(ディズニープラス)で配信される2022年12月のラインナップは、スペインの若手人気俳優が出演するロマンス『オンリーワン・チャンス』、大人気アクションアドベンチャー映画『ナショナル・トレジャー』のドラマシリーズ、ドナルド・グローヴァー製作&出演の『アトランタ』ファイナルシーズン、『13の理由』の監督と製作を務めたトム・マッカーシーの最新作『アラスカ・デイリー』などが登場!



12月2日(金)日本初/独占配信(全5話)



物流会社で働きつつ、歌手になる夢を追いかける若い女性キャンデラが主人公のスペインのラブロマンス。著名なレコード会社の重役であるフェデ・アリサが、ライブバーで彼女の歌声を聞いたことで、彼女の人生は変わっていく。その同じ晩、彼女は高校生の同級生でプロボクサーを目指すディエゴと再会する。二人は失望、幻想、愛と友情に悩み葛藤しながら、克服することを学ぶ。

スペインの若手人気俳優ミゲル・ベルナルデアウ(『1899』『エリート』)がディエゴ役、今注目されているスペインのポップアーティスト、アイタナがキャンデラ役を演じる。アイタナは本作が女優デビュー作。

12月14日(水)日本初/独占配信(全10話)

大人気アクションアドベンチャー映画『ナショナル・トレジャー』シリーズのドラマシリーズ。主人公ジェスが、史上最大の秘宝を探しながら、隠された家族の過去を解き明かすミステリー・アドベンチャー。映画シリーズでブレイクしたジャスティン・バーサ(『グッド・ファイト』)や、キャサリン・ゼタ=ジョーンズ(『シカゴ』)など人気キャストが出演。天才歴史学者にして冒険家のベン・ゲイツがゲイツ家に代々語り継がれてきた《秘宝》の謎を追う大人気アクション・アドベンチャー映画『ナショナル・トレジャー』。その新たな物語の主人公となるのは、難解な謎解きが得意なインテリ女子のジェス。ある日、ジェスは見知らぬおじいさんからおよそ100年前の宝を探すためのヒントを貰うことになり、仲間と共に秘宝探索の旅に出ることに。しかし、待っていたのは歴史的遺物をブラックマーケットで取引している闇のディーラーだった…。ジェスと仲間たちはアメリカの埋蔵物や史跡に隠されたヒントを辿り、失われた宝を探し当てることができるのか? そして、ジェスが幼い時に亡くなった父親の隠された過去とは…?

12月14日(水)日本初/独占配信(全8話)



トルコ発。イルキンは、有名俳優である彼氏の気持ちが冷めてしまったのではないかと不安を感じていた。そんなある日、彼女はSNSの偽アカウントを使い、ファンになりすまして彼に近づき本心を聞き出す作戦を思いつく。しかし、なりすましの代役として創り上げた女性は自分の彼氏を誘惑できるほど魅力的だった。

12月14日(水)日本初/独占配信(全8話)

