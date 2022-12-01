°Û¿§¤Î¤¹¤·Å¹à¥ª¥¸¥µ¥óáà¥²¥¤¥·¥ãá¤ò¼÷»Ê¥Í¥¿¤Ë¡¡°·¤Ã¤¿µû¤Ï800¼ï¡¡¡Ö¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ï¤µ¤«¤Ê¥¯¥ó¡×
¥´¥½¡¢¥®¥ó¥Þ¥È¥¦¡¢¥¢¥«¥«¥µ¥´¡¢¥¢¥«¥ä¥¬¥é¡Ä¡Ä¡£ÀéÍÕ¸©Çð»Ô¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤¹¤·Å¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Âç¾¤Ï¤³¤ÎÆ»60Ç¯¤Î¡Ö¶µ¼ø¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëµûÇî»Î¡£Ì¾Êª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¹¤·¥Í¥¿¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤êÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤µû¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£¤Î¤¾¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹µ¼Ô¡¢ÅìÌî¿¿ÏÂ¡Ë
¡Ú²èÁü¡ÛÂç¾¥¤¥Á²¡¤·¤Î¥Í¥¿¡¢¤³¤ó¤Ê´é¤À¤Ã¤¿¡ª¡Ö¥ª¥ª¥«¥ß¥¦¥ª¡×¡¡°Û¿§¤Î¤¹¤·Å¹¤Î¼÷»Ê¥Í¥¿
ÆÃ»ºÉÊ¤òÀ¸¤ó¤À³¤ÍÎ¸¦µæ¤ÎµòÅÀ¡¢ÀéÍÕ¸©Çð»Ô¤Ë¤¢¤ëÅìµþÂç³ØÂçµ¤³¤ÍÎ¸¦µæ½ê¡£¤½¤ÎÃ¼¤Ã¤³¤Ë¡¢¥¸¥ã¥º¤¬Î®¤ì¤ë¾®¤µ¤Ê¤¹¤·Å¹¡Ö¤ªµû¶æ³ÚÉô¤Ï¤Þ¡×¤¬¤¢¤ë¡£
¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤À¤Í¡×¡£Âç¾¤ÎßÀ¹°ÂÙ¤µ¤ó¡Ê76¡Ë¤Î°ÒÀª¤Î¤¤¤¤À¼¤¬¶Á¤¤¤¿¡£
É®¼Ô¤ÏÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÎÈïºÒÃÏ¡¢´ä¼ê¸©ÂçÄÈÄ®¤Ç¡¢ßÀ¤µ¤ó¤È½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿¡£
Ä®¤Ë¸¦µæ½ê¤Î¹ñºÝ±è´ß³¤ÍÎ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬±ï¤Ç¡¢ßÀ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¤ëºú¤ò»È¤Ã¤¿ñ»Ò¤ò³«È¯¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ¤Î¿å»º²Ã¹©¶È¼Ô¤äÎ¹´Û¤Ê¤É¤Ë¥ì¥·¥Ô¤ò¶µ¤¨¡¢º£¤Ç¤ÏÆÃ»ºÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÎÊÖÎéÉÊ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥ª¥¸¥µ¥ó¡×¡Ö¥²¥¤¥·¥ã¡×¡Ä¡Ä¡Ö¤ªµû¶æ³ÚÉô¤Ï¤Þ¡×¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î±ü¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÃÏµû£µ´Ó¤Ë¤®¤ê¡¡¥´¥½¡¢¥æ¥á¥«¥µ¥´¡¢¥®¥ó¥Þ¥È¥¦¡¢¥à¥Ä¡¢¥¢¥«¥«¥µ¥´¡×¤È½ñ¤¤¤¿»æ¤¬Å½¤Ã¤Æ¤¢¤ë¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤µû¤Ð¤«¤ê¤À¡£
Íê¤ó¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¡£¤Û¤Î¤«¤Ê´ÅÌ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢½À¤é¤«¤Ê¿©´¶¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¤É¤ì¤â¤¦¤Þ¤¤¡£
¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ÎÏÆ¤ÎÃª¤Ë¤Ï¡¢²áµî¤Ë»ÅÆþ¤ì¤¿ÄÁ¤·¤¤µû¤Î¼Ì¿¿¤ò¼ý¤á¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬²¿ºý¤âÊÂ¤Ö¡£
¡Ö¥ª¥¸¥µ¥ó¡×¡Ö¥²¥¤¥·¥ã¡×¡Ö¥¢¥Ö¥é¥Ü¥¦¥º¡×¡Ä¡ÄÌ¯¤ÊÌ¾Á°¤Ð¤«¤ê¤À¡£¡Ö¤µ¤Ã¤¡¢µþÅÔ¤ÎÌÜÍø¤¤ÎÃçÇã¿Í¤«¤éÍè¤¿¤Ð¤«¤ê¡×¤È¡¢¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿È¯Ë¤¥¹¥Á¥í¡¼¥ë¤ÎÈ¢¤Ë¤Ï¡¢¸«¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¥¦¥Ê¥®¤Î¤è¤¦¤ÊºÙÄ¹¤¤µû¡£¡Ö¥¢¥«¥ä¥¬¥é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤ÏÈ¾Ê¬¤â¤Ê¤¤¤¬¡¢¹âµéÎÁÍýÅ¹¤Ç¤Ï½ÁÊª¤Ç½Ð¤ë¡×
°ì½ï¤ËÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¥Ö¥ê¤Î¤è¤¦¤Êµû¤Ï¡Ö¼¯»ùÅç»º¤Î¥Ä¥à¥Ö¥ê¡£¤³¤³¤Î¤Ï»é¤Î¾è¤ê¤¬Â¾¤ÈÁ´Á³°ã¤Ã¤Æ¤¦¤Þ¤¤¤è¡×¤È¡¢²òÀâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¸áÁ°£µ»þÁ°¤«¤éÁ´¹ñ¤ÎÃçÇã¿Í¤äµù»Õ¤«¤é¡Ö¤³¤ó¤Êµû¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¤è¡×¤ÈÅÅÏÃ¤¬Æþ¤ë¤Î¤Ç¿²ÉÔÂ¤À¤È¤¤¤¦¡£¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¤½¤Îµû¼ï¤Ç·è¤á¤ë¡£¡Ö£±ÅÙ¡¢¥³¥Ð¥ó¥¶¥á¤ò¿©¤Ù¤Æµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿µÒ¤¬¡¢ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ø¤¤¤ÄÆþ¤ë¤Î¤«¡Ù¤È¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¬²¶¤Ë¤â¤ï¤«¤ó¤Í¤¨¡×
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×ßÀ¤µ¤ó¤Ï°Û¿§¤Î¤¹¤·¿¦¿Í¤À¡£
Éã¤ÏÈþ¿©²È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤¿ËÌÂçÏ©Ï¥»³¿Í¤æ¤«¤ê¤ÎÎÁÄâ¡ÖÀ±¥±²¬ÃãÎÀ¡×¤ÇÀï¸å¡¢¼ÑÊý¡ÊÄ´Ì£¡Ë¤ò»ÅÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÏÂ¿©¤ÎÌ¾¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
ßÀ¤µ¤ó¤ÏÅìµþ¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ç°é¤Á¡¢¡Ö¹â¹»»þÂå¤ÏË½¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¡£ÃæÂà¤·¤ÆÆ±¤¸ÎÁÍý¤ÎÆ»¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤ªÈ¤¤ò»È¤¦¤Î¤¬²¼¼ê¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¡¢¤¹¤·¿¦¿Í¤Î½¤¶È¤ò»Ï¤á¤ë¡£
¡Ö°ËÀªÃ°¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿Å¹¤«¤é¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿Åìµþ¸ÞÎØ¡Ê1964Ç¯¡Ë¤ÎÀ»²Ð¤¬¸«¤¨¤¿¤Î¤òÎÉ¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¡×
ÃÓÇÈÀµÂÀÏº¤¬°¦¤·¤¿¶äºÂ¤Î¡Ö¿·ÉÙ¼÷¤·¡×¤Ê¤É¤Ç¤âÆ¯¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤¦Å¹¤¬¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÆÈÎ©¡£38ºÐ¤Ç¡Ö¥¹¥·¥Ð¡¼¡×¤ÎÁö¤ê¤Ë¤Ê¤ëÅ¹¤òÀ»ÀØºù¥±µÖ¤Ç»Ï¤á¤¿¡£
Å¹¤ÎÊÉ¤Ë¤Ï¥¸¥§¡¼¥à¥¹¡¦¥Ç¥£¡¼¥ó¤ä¥Þ¥ê¥ê¥ó¡¦¥â¥ó¥í¡¼¤Î³¨¡¢Å¹°÷¤Ï£Ç£É¡ÊÊÆÎ¦·³Ê¼»Î¡Ë¤Î³Ê¹¥¤ò¤·¤Æ¡¢¥¹¥³¥Ã¥Á¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¤¹¤·¤ò¿©¤Ù¤ë¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬»Å»ö¤Ç¸«¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¡¢Å¹¤Ç¥ê¥º¥à¡õ¥Ö¥ë¡¼¥¹¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤Ã¤¿¡£´ñÈ´¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¤¦¤±¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤âÅ¹¤Ï¡Ö¤¹¤·µÍ¤á¡×¾õÂÖ¡£¾¦Çä¤Î¼ê¤ò¹¤²¤Æ¡¢²óÅ¾¤¹¤·¤Ê¤É£³¤Ä¤ÎÅ¹¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ë¡£
¡ÖÊÙ¶¯¤·¤Ê¤¤¤ÇÅìÂç¤ËÆþ¤ì¤ë¡×¤½¤ó¤Ê¸ÇÄê´ÑÇ°¤Î¤Ê¤¤ßÀ¤µ¤ó¤À¤«¤é¡ÖËèÄ«µû»Ô¾ì¤Ë¤¤¤¯¤È¡¢¹âµé¤Êµû¤¬¡¢¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¤ê¾¯¤·½ý¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÆóÂ«»°Ê¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¡£¤¹¤·¥Í¥¿¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤ÏÌäÂê¤¬¤Ê¤¤¡£30Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤é»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¿·¤·¤¤¤¹¤·¥Í¥¿¤òµá¤á¡¢Á´¹ñ¤Îµû»Ô¾ì¤â²ó¤Ã¤¿¡£¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¤ÆÃÏ¸µ¤·¤«½Ð²ó¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëµû¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¿©ºà¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¸¦µæ¤ò»Ï¤á¤¿¡£
£Ó£Î£Ó¤¬ÉáµÚ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë»ÅÆþ¤ìÀè¤¬Áý¤¨¤¿¡£¤¹¤·¥Í¥¿¤ä¼Ñµû¤Ê¤É¡¢Å¹¤Ç°·¤Ã¤¿µû¤Ï¡Ö700¡Á800¼ïÎà¤Ï¤¢¤ë¡×¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Û¤È¤ó¤ÉÎ®ÄÌ¤·¤Ê¤¤¡Ö¥ª¥ª¥«¥ß¥¦¥ª¡×¤Ï¡Ö¼ÑÊª¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤×¤ê¤×¤ê¤·¤Æ¤¦¤Þ¤¤¡×¡£¥°¥í¥Æ¥¹¥¯¤Ê´é¤ò¡Ö¤«¤Ö¤È¼Ñ¤Ë¤·¤Æ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤°ì²¡¤·¤À¡£
¤¤¤Ä¤·¤«¡¢¤¹¤·¿¦¿ÍÃç´Ö¤«¤é¡Ö¶µ¼ø¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Å¹¤¬ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¤Ë¤¢¤Ã¤¿º¢¡¢¶á¤¯¤ËµìÅìÂç³¤ÍÎ¸¦µæ½ê¤¬¤¢¤ê¡¢¸¦µæ¼Ô¤¿¤Á¤¬ÌÌÇò¤¬¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ËÍè¤¿¡£2010Ç¯¡¢µ¤¸õ¥·¥¹¥Æ¥à¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¤ÈÅý¹ç¤·¤Æ¸½ºß¤ÎÇð»Ô¤Ë°ÜÅ¾¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢·úÊª¤Ë°û¿©Å¹¥Æ¥Ê¥ó¥È¤¬¤Ç¤¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¼ê¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¡Ö¤À¤Ã¤Æ¡¢ÊÙ¶¯¤·¤Ê¤¤¤ÇÅìÂç¤ËÆþ¤ì¤ë¤ó¤À¤¾¡×
¼þ°Ï¤ËÌ±²È¤â¤Ê¤¤¹Ù³°¤Î¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤À¤¬¡¢¡ÖÄÁ¤·¤¤µû¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤ëÅ¹¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ý¥³¥ß¤ÇÉ¾È½¤Ë¤Ê¤ê¡¢½÷ÀµÒ¤òÃæ¿´¤Ë¸¦µæ¼Ô°Ê³°¤ÎµÒ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
³¤¤Ëµ¯¤¤¿°ÛÊÑºÇ¶á¡¢µû¤Î¤È¤ìÊý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤ë¡£¡Ö¤¤Î¤¦¤Ï¡¢²Æì¤Î¸©µû¤Î¥°¥ë¥¯¥ó¤¬ÀéÍÕ¤Ç¤È¤ì¤¿¤ó¤À¤è¡×
ºÇ¶á¡¢Ì¤ÍøÍÑµû¤¬¤¸¤ï¤¸¤ï¤ÈÃíÌÜ¤µ¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¼¯»ùÅç»º¤Î¥Ä¥à¥Ö¥ê¤Ê¤ó¤«¡¢¤º¤¤¤Ö¤óÃÍÃÊ¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Á¤Þ¤Ã¤Æ¤Í¡×
°ìÊý¤Ç¡¢µû¤ÎÎÌ¤âµû¼ï¤â¸º¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤ë¡£¡Ö²¹ÃÈ²½¤È¤«¡¢³¤Î®¤ÎÊÑ²½¤È¤«¤¤¤¦¤±¤É¡¢¤ª¤ì¤Ï¡¢¿Í´Ö¤¬¤È¤ê²á¤®¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡×
ËèÇ¯½©¡¢¸¦µæ½ê¤¬°ìÈÌ¸ø³«¤µ¤ì¤ëÆü¤Ï¡¢ßÀ¤µ¤ó¤âÅ¹¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á½¸¤á¤ÆÄÁ¤·¤¤µû¤ò¤µ¤Ð¤¤¤Æ¸«¤»¤¿¤ê¡¢Å¹¤ÎÁ°¤Ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«¤¤¤¿¤ê¤È¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´ë²è¤·¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬»ÄÇ°¡£ÍèÇ¯¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¤¤Í¡×
¡ÖÅìÂç¤Î³Ø¼Ô¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤ëµû¤Î¤³¤È°Ê³°¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤Í¤¨¡×¤È¤³¤Ü¤¹ßÀ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ï¡¢¤µ¤«¤Ê¥¯¥ó¡£
¡ÖÈà¤Ï¤¹¤´¤¤¤Í¡£Èà¤È¿Æ¤·¤¤µû¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ª¤ì¤âÎÉ¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢ÉÔ»×µÄ¤È¤Þ¤À²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¡×
¤³¤ÎÅ¹¤Ç£²¿Í¤ÎµûÃÌµÁ¤¬»Ï¤Þ¤ëÆü¤â¡¢¤½¤¦±ó¤¯¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËÍè¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤Î»þ¤Ï¡¢¤Þ¤¿¼èºà¤·¤¿¤¤¡£¢¨12·î1Æü¡¢¾ðÊó¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿