Spotify¤ÇºÇ¤âÄ°¤«¤ì¤¿³Ú¶Ê¡õ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¡©2022Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬È¯É½
¡¡¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹Spotify¤¬¡¢²»³Ú¤ä¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤Ê¤É¤Îº£Ç¯¤Î¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¥Ç¡¼¥¿¤«¤é2022Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë³Æ¼ï¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯À¤³¦¤ÇºÇ¤âÄ°¤«¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Ï¡¢ºÆÀ¸²ó¿ô¤¬15²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¥Ï¥ê¡¼¡¦¥¹¥¿¥¤¥ë¥º¤Î¡ÖAs It Was¡×¤Ç¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÇºÇ¤âÄ°¤«¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Ï Tani Yuuki ¤Î¡ÖW / X / Y¡×¡¢2°Ì¤Ï Saucy Dog ¤Î¡Ö¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥Ü¡¼¥¤¡×¡¢3°Ì¤ÏÍ¥Î¤¤Î¡Ö¥Ù¥Æ¥ë¥®¥¦¥¹¡×¤À¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢Í¥Î¤¤Ï¡¢¡Ö¥É¥é¥¤¥Õ¥é¥ï¡¼¡×¡Ê5°Ì¡Ë¡¢¡Ö¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¡×¡Ê10°Ì¡Ë¤ò´Þ¤à3¶Ê¤¬¤¤¤º¤ì¤â¥í¥ó¥°¥Ò¥Ã¥È¡£
¡¡¹ñÆâ¤ÇºÇ¤âÄ°¤«¤ì¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¡¢1°Ì¤¬BTS¡¢9°Ì¤¬TWICE¤ÈºòÇ¯¤ËÂ³¤¥È¥Ã¥×10¤ËK-POP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬2ÁÈ¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£6°Ì¤Ë¤ÏVaundy¡¢10°Ì¤Ë¤Ï Saucy Dog ¤¬¥È¥Ã¥×10¤Ë½é¤á¤Æ¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤¿¡£°ìÊý³¤³°¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥É¡¦¥Ð¥Ë¡¼¤¬3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡¢À¤³¦¤ÇºÇ¤âÄ°¤«¤ì¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Ê¤ê¡¢Ç¯´Ö¤Ç183²¯²ó¤òÄ¶¤¨¤ëºÆÀ¸²ó¿ô¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¹ñÆâ¤ÇºÇ¤âÄ°¤«¤ì¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢Í¥Î¤¤Î¡Ö°í¡×¡¢2°Ì¤ÏAdo¡Ö¥¦¥¿¤Î²Î ONE PIECE FILM RED¡×¡¢3°Ì¤ÏYOASOBI¤Î¡ÖTHE BOOK¡×¡¢4°Ì¤âYOASOBI¤Ç¡ÖTHE BOOK 2¡×¡¢5°Ì¤ÏAdo¤Î¡Ö¶¸¸À¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¹ñÆâ¤Çº£Ç¯Spotify¾å¤«¤éSNS¤Ê¤É¤ÇºÇ¤â¥·¥§¥¢¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Î1°Ì¤Ï¡¢JO1¤Î¡ÖSuperCali¡×¡¢2°Ì¤Ï¡¢BE:FIRST¤Î¡ÖBye-Good-Bye¡×¡¢3°Ì¤Ï¡¢INI¤Î¡ÖCALL 119¡×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¶¯¤¤¥Õ¥¡¥ó¥À¥à¤ò»ý¤Ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³Ú¶Ê¤¬¾å°Ì¤òÀê¤á¤ë¡£
¡¡¹ñÆâ¤Ç¿Íµ¤¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖSPY¡ßFAMILY ¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ò¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡Ó¡×¡ÖSpotify ANIZONE - ¥¢¥Ë¥¾¡¼¥ó¡×¡Ö¼ö½Ñ²öÀï ¤¸¤å¤¸¤å¤È¡¼¤¯ ¡Ü ¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡×¤È¿Íµ¤¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÌ¥ÎÏ¤äÀ©ºî¤ÎÎ¢ÏÃ¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤Î¿Íµ¤¤¬¸²Ãø¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÊÊÔ½¸Éô¡¦Çß»³ÉÙÈþ»Ò¡Ë
¼ç¤Ê¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê
¡Ú2022Ç¯ Spotify¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
¢£À¤³¦¤ÇºÇ¤âºÆÀ¸¤µ¤ì¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È
1.¥Ð¥Ã¥É¡¦¥Ð¥Ë¡¼
2.¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È
3.¥É¥ì¥¤¥¯
4.¥¶¡¦¥¦¥£¡¼¥¯¥¨¥ó¥É
5.BTS
¢£À¤³¦¤ÇºÇ¤âºÆÀ¸¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê
1.¡ÖAs It Was¡×¥Ï¥ê¡¼¡¦¥¹¥¿¥¤¥ë¥º
2.¡ÖHeat Waves¡×¥°¥é¥¹¡¦¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥º
3.¡ÖSTAY¡Êwith Justin Bieber¡Ë¡×¥¶¡¦¥¥Ã¥É¡¦¥é¥í¥¤
¢£À¤³¦¤ÇºÇ¤âºÆÀ¸¤µ¤ì¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à
1.¡ÖUn Verano Sin Ti¡×¥Ð¥Ã¥É¡¦¥Ð¥Ë¡¼
2.¡ÖHarry's House¡×¥Ï¥ê¡¼¡¦¥¹¥¿¥¤¥ë¥º
3.¡ÖSOUR¡×¥ª¥ê¥ô¥£¥¢¡¦¥í¥É¥ê¥´
4.¡Ö=¡×¥¨¥É¡¦¥·¡¼¥é¥ó
5.¡ÖPlanet Her¡×¥É¡¼¥¸¥ã¡¦¥¥ã¥Ã¥È
¡Ú2022Ç¯ Spotify¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
¢£¹ñÆâ¤ÇºÇ¤âºÆÀ¸¤µ¤ì¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È
1.BTS
2.OfficialÉ¦ÃËdism
3.YOASOBI
4.Ado
5.Í¥Î¤
6.Vaundy
7.back number
8.King Gnu
9.TWICE
10.Saucy Dog
¢£¹ñÆâ¤ÇºÇ¤âºÆÀ¸¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê
1.¡ÖW / X / Y /¡×Tani Yuuki
2.¡Ö¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥Ü¡¼¥¤¡×Saucy Dog
3.¡Ö¥Ù¥Æ¥ë¥®¥¦¥¹¡×Í¥Î¤
4.¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤è¡¢¡×¥Þ¥«¥í¥Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä
5.¡Ö¥É¥é¥¤¥Õ¥é¥ï¡¼¡×Í¥Î¤
6.¡Ö¿åÊ¿Àþ¡×back number
7.¡Ö»Ä¶Á»¶²Î¡×Aimer
8.¡Ö¿·»þÂå¡×Ado
9.¡Ö¤¤é¤ê¡×Æ£°æÉ÷
10.¡Ö¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¡×Í¥Î¤
¢£¹ñÆâ¤ÇºÇ¤âºÆÀ¸¤µ¤ì¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à
1.¡Ö°í¡×Í¥Î¤
2.¡Ö¥¦¥¿¤Î²Î ONE PIECE FILM RED¡×Ado
3.¡ÖTHE BOOK¡×YOASOBI
4.¡ÖTHE BOOK 2¡×YOASOBI
5.¡Ö¶¸¸À¡×Ado
¹ñÆâ¤ÇºÇ¤â¥·¥§¥¢¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê
1.¡ÖSuperCali¡×JO1
2.¡ÖBye-Good-Bye¡×BE:FIRST
3.¡ÖCALL 119¡×INI
4.¡ÖPassword¡×INI
5.¡ÖWith Us¡×JO1
6.¡ÖBetrayal Game¡×BE:FIRST
7.¡ÖBrave Generation¡×BE:FIRST
8.¡ÖËÍ¤é¤Îµ¨Àá¡×JO1
9.¡ÖGifted.¡×BE:FIRST
10.¡ÖScream¡×BE:FIRST