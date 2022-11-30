Ê¿°¦Íü¡¢WÇÕ¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿²ÈÂ²¼Ì¿¿¤Ë¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¡¼¡ª¡¡»Ò¶¡¤ò¼¸¤Ã¤Æ¤ë½Ö´Ö¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡×
¡¡½÷Í¥¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¡¦Ä¹Í§Í¤ÅÔ¤ÎºÊ¤Ç¤¢¤ëÊ¿°¦Íü¤¬30Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£27Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼WÇÕ¡¢ÆüËÜ¡ß¥³¥¹¥¿¥ê¥«Àï¤ò²ÈÂ²¤Ç´ÑÀï¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÈWÇÕÆüËÜ¡ß¥É¥¤¥ÄÀï¤ò´ÑÀï¤¹¤ëÊ¿°¦Íü¡Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤è¤ê¡Ë
¡¡°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤¬»£±Æ¤·¤Æ¥Í¥Ã¥Èµ»ö¤È¤·¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¼«¿È¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬´ÑÀï¤¹¤ë»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò°úÍÑ¤·¡¢¡Ö»ä¤ò»£¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤É¤³¤Î¤É¤¤¤Ä¤À¡Á¤£⁈(by¤Ë¤·¤ª¤«¤¹¤ß¤³Ž»ŽÝ)¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿Ê¿¡£
¡¡Â³¤±¤ÆÊ¿¤Ï¡ÖÂç¤¤Ê¥«¥á¥é¤ò»ý¤Ã¤¿µ¼Ô¤µ¤ó¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÀ¨¤¤‼︎¤È»ä¤â¤½¤Î¿ô¤ÎÂ¿¤µ¤ËÂçÊÑ´¶Æ°¤·¤Æµ¼Ô¤µ¤ó¤ò·ã¼Ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö»£¤é¤ì¤ë¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¡¼¡ª¡¡»Ò¶¡¤ò¼¸¤Ã¤Æ¤ë½Ö´Ö¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ÎÀâÌÀ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö#»Ò¶¡¤È¤Î²ñÏÃÃæ#¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¸«¤¨¤Æ¤ë¤ó¤À#¤³¤¦¤¤¤¦½Ö´Ö#¤Ê¤«¤Ê¤«»£¤ì¤Ê¤¤¼Ì¿¿#¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î#»Ò¶¡¤È¤ÎÁÛ¤¤½Ð¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°úÍÑ¡§¡ÖÊ¿°¦Íü¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@harikiri_tairi¡Ë