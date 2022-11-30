



格安SIMサービスのmineoは、2022年12月1日より、auプラン（Aプラン）、ドコモプラン（Dプラン）、ソフトバンクプラン（Sプラン）で利用できるSIMフリー端末iPhone13の販売価格を改定すると発表しました。

mineoでのiPhone13販売価格改定は2022年12月1日からで、128GBモデル、256GBモデル、512GBモデルいずれも値上げとなります。iPhone13は12月1日以降に販売再開予定です。



改定前の販売価格（一括払い、いずれも税込み）は128GBモデルが102,168円、256GBモデルが114,312円、512GBモデルが138,600円で、価格改定後はそれぞれ117,480円（改定前比＋15,312円）、132,792円（同＋18,480円）、163,944円（同＋25,344円）です。



機種・モデル名価格改定前価格改定後(2022/12/1〜)一括102,168円(分割4,257円/月)一括117,480円(分割4,895円/月)一括114,312円(分割4,763円/月)一括132,792円(分割5,533円/月)一括138,600円(分割5,775円/月)一括163,944円(分割6,831円/月)





Source:mineo

(asm)